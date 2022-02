Angry Birds tekee Roviolle tiliä vieläkin, ja Remedyllä on lukuisia rautoja tulessa.

Peli- ja viihdeyhtiö Rovio kasvatti viime vuoden viimeisellä neljänneksellä oikaistua liikevoittoaan 13,1 miljoonaan euroon, kun yhtiön Angry Birds -pelituotteet jatkoivat kasvuaan.

Pelien liikevaihto kasvoi 18,8 prosenttia. Kasvusta puolet oli seurausta turkkilaisen pelistudio Ruby Gamesin hankinnasta.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand kiitteli pelien kasvulukuja ja ennakoi, että viime kuussa julkaistun Angry Birds Journeyn näkymät vaikuttavat lupaavilta.

”Kaikki kolme avainpeliämme, Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast ja Angry Birds Friends, kasvoivat vuoden takaisesta. Rovion suurimman pelin, Angry Birds 2:n bruttomyynti oli suurin sitten vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen ja ylsi kaksinumeroiseen kasvulukuun vuositasolla”, Pelletier-Normand totesi tilinpäätöstiedotteessa.

Yhtiön vanhin avainpeli Angry Birds Friends viettää tässä kuussa jo 10-vuotispäiväänsä. Iästään huolimatta se on kasvanut viiden peräkkäisen vuosineljänneksen aikana ja on edelleen Rovion kolmanneksi tärkein peli.

Angry Birds -linnut on tänä vuonna tuotu Roblox-pelialustalle, ja ensimmäinen täyspitkä Angry Birds -animaatiosarja on julkaistu Netflixissä.

Koko vuoden 2021 oikaistu liikevoitto oli 43,7 miljoonaa, mikä jää jonkin verran alle vuonna 2020 saavutetusta 47,2 miljoonasta. Liikevaihto nousi yritysoston myötä 5,1 prosenttia 286,2 miljoonaan euroon. Käyttäjähankintoihin kului 77,2 miljoonaa euroa.

Rovio ennakoi liikevaihdon kasvun jatkuvan tänä vuonna vahvana. Hallitus esittää 0,12 euron osinkoa osaketta kohti.

Myös pienemmän, maksullisia tietokone- ja konsolipelejä kehittävän peliyhtiö Remedyn liikevaihto ja liikevoitto nousivat tuntuvasti loppuvuonna, kun yhtiö keräsi kehitysmaksuja partnereiltaan.

Loka–joulukuun 2021 liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna liki 40 prosenttia lähes 20 miljoonaan euroon. Liikevoittoa kertyi lähes 11,3 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Tero Virtala ennakoi, että tämän vuoden liikevaihto kasvaa ja että liikevoitto jää viimevuotista alhaisemmalle tasolle. Virtalan mukaan taustalla ovat investoinnit tulevien vuosien kasvuun.

”Vuonna 2022 panostamme edelleen henkilöstöömme ja teknologian kehittämiseen, jotta ne pystyvät tukemaan seuraaviin kehitysvaiheisiin siirtyviä peliprojektejamme. Vaikka investoinnit saattavat laskea lyhyellä aikavälillä kannattavuuttamme, ne mahdollistavat tulevat suuret pelijulkaisut vuosina 2023–2025”, Virtala sanoi tilinpäätöstiedotteessa.

Yhtiö julkaisi loppuvuonna Alan Wake Remastered -pelin sekä CrossfireHD -pelin yksinpelattavan tarinamoodin Kiinassa.

Yhtiö ilmoitti myös kehittävänsä Alan Wake 2 -peliä. Epic Gamesin on määrä julkaista se ensi vuonna. Lisäksi Remedy allekirjoitti sopimuksen kiinalaisen Tencentin kanssa kehitettävästä yhteistyömoninpelistä koodinimellä Vanguard. Työn alla on myös uusia pelejä Control-peliperheeseen, joista toisesta on tekeillä moninpeli.

Virtalan mukaan Remedyn tavoite on luoda pidempikestoisia pelejä tarinavetoisten yksinpelien lisäksi.

Hallitus esittää, että viime vuodelta maksetaan 0,17 euron osinko osaketta kohti.