Jumiutuneet työehtosopimusneuvottelut jatkuvat valtakunnansovittelijan johdolla maanantaina.

UPM:n ja Paperiliiton työehtosopimusneuvottelut jatkuvat maanantaina valtakunnansovittelijan johdolla.

Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan mukaan neuvottelut eivät edenneet, ja valtakunnansovittelija ilmoitti osapuolille ratkaisustaan perjantaina.

UPM on Vanhalan mukaan esittänyt neuvotteluissa muun muassa enimmillään 100 tunnin vuosityöajan lisäystä ilman lisää palkkaa.

”Kyllä se kuvaa sitä, ettei UPM:lläkään hirveästi halua ole näistä näköjään sopia”, Vanhala sanoo.

Neuvottelut oli saatu avattua tällä viikolla suurimmassa osassa UPM:n liiketoimintoja. Selluliiketoiminnan osalta neuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijalle jo tiistaina.

UPM:n Suomen sellu- ja paperitehtaat sekä biopolttoainejalostamo ovat seisoneet paperi- ja sähköliittojen lakon vuoksi nyt jo yli kuukauden.

Neuvotteluja on aiemmin hiertänyt se, että Paperiliitto on vaatinut yhtä yhtiökohtaista työehtosopimusta, kun taas UPM on halunnut kokonaan uusia, toimialakohtaisia sopimuksia. Viime perjantaina Paperiliiton hallitus päätti kuitenkin suostua liiketoimintakohtaisiin neuvotteluihin, ja tilanne alkoi purkautua.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen myönsi keskiviikkona MTV:n suorassa lähetyksessä, että työntekijöiden palkkoja tullaan käytännössä leikkaamaan, sillä työtunteja on määrä lisätä vuosiansioiden pysyessä samana.

UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kommentoi aiemmin HS:lle, että neuvottelut Paperiliiton kanssa saatiin tällä viikolla avattua suurimmassa osassa UPM:n liiketoimintoja.

"Neuvottelut ovat käynnistyneet liiketoiminnoissa, ja nyt mennään eteenpäin”, Hollmén totesi tuolloin.

Hän sanoi neuvotteluiden alkaneen avoimessa ja hyvässä hengessä.

Analyytikkojen arvion mukaan UPM menettää lakon kaikki vaikutukset huomioiden tulosta noin 2–3 miljoonaa euroa päivässä.

Vuoden alussa alkaneet työtaistelut jatkuvat Paperiliiton mukaan 12. maaliskuuta asti, ellei sopua uudesta työehtosopimuksesta synny.