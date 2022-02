Helsingin pörssiviikko on alkanut todella synkästi.

Helsingin pörssin viikon aloitus on ollut synkkä.

Helsingin pörssin viikko on alkanut syöksykierteessä. Pörssin yleisindeksi OMXHPI on pakittanut pörssiviikon ensimmäisen tunnin aikana yli kolme prosenttia. Kyse on kovasta laskusta.

Aamupäivästä muun muassa metalliteollisuusyhtiö Outokumpu, teräsyhtiö SSAB:n molemmat osakesarjat sekä Fortumin osake ovat yli 5 prosentin laskussa.

Myös muualla Euroopassa pörssit ovat auenneet laskuun. Euroopan osakemarkkinoita seuraava Stoxx 600 -indeksi oli 11.15 aamupäivällä Suomen aikaa noin 2,8 prosentin laskussa.

Frankfurtin pörssin DAX-indeksi puolestaan rytisi noin 3,6 prosentin syöksyssä.

Lontoon pörssin osakeindeksi FTSE 100 oli noin 2,2 prosentin laskussa.

Amerikan pörssien indeksifutuurit lähtivät laskuun, joskin maltillisemmin luvuin, Euroopan pörssien avauduttua. S&P 500 -indeksiä seuraava futuuri oli vajaan 1 prosentin laskussa ja Nasdaq-indeksifutuuri noin 1,3 prosentin laskussa.

Uutinen päivittyy.