Venäjän vastapakotteet iskivät maidon ja lihan vientiin. Elintarvikevienti on kuitenkin kivunnut jo pakotteita edeltävälle tasolle.

Kuinka paljon taloudellista kipua länsimaat ovat valmiita sietämään estääkseen Venäjän mahdolliset sotatoimet Ukrainassa? Kysymys on jälleen ilmassa, kun länsimaat pelkäävät Venäjän suunnittelevan hyökkäystä Ukrainaan ja yrittävät pakotteiden voimalla saada maan perääntymään aikeissaan.

Tuorein uhkaus tuli maanantaina.

”Olemme valmistautuneet yhdessä asettamaan pakotteita, joilla olisi massiivinen ja välitön vaikutus Venäjän talouteen”, todetaan maailman suurimpien talouksien G7-kokoonpanon yhteisessä julkilausumassa.

Jos edessä olisi uusi pakotekierre, vaikutukset kuitenkin tuntuisivat myös länsimaissa, Suomessakin.

Toistaiseksi pakotteiden vaikutukset Suomessa ovat olleet vähäiset.

Edellisen kerran Suomen kivunsietoa testattiin vuonna 2014, jolloin EU asetti Venäjälle pakotteita Krimin valtauksen ja malesialaisen matkustajakoneen alasampumisen vuoksi ja Venäjä vastasi omilla vastapakotteillaan.

Tuolloin EU muun muassa rajoitti sotilaskäyttöön ja öljyntuotantoon sopivan teknologian vientiä Venäjälle. Tällä ei ollut merkittävää vaikutusta Suomen Venäjän-vientiin. Pakotteet koskivat noin puolta prosenttia Suomen Venäjän-viennistä.

Paljon ikävämmin Suomen talouteen iskivät Venäjän vastapakotteet, joilla kiellettiin tiettyjen elintarvikkeiden kuten maito- ja lihatuotteiden vienti Venäjälle. Vastapakotteiden piirissä oli 5 prosenttia Suomen Venäjän-viennistä.

Eritoten maitotuotteiden vienti oli painottunut Venäjälle, ja suurin kärsijä tilanteessa olikin meijeriyhtiö Valio. Maataloustuottajat taas kärsivät maidon ja lihan tuottajahintojen laskusta.

Tuotteille on sittemmin yritetty löytää korvaavia vientimarkkinoita esimerkiksi Aasiasta, ja tässä on onnistuttukin. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg sanoo, että elintarvikevienti on arvoltaan kokonaisuudessaan jo palautunut pakotteita edeltävälle tasolle.

”Mutta maitosektorilla viennin arvo on yhä pienempi kuin ennen pakotteita”, hän sanoo.

Koko Suomen talouden näkökulmasta pakotteilla oli vähän merkitystä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on arvioinut, että pakotteiden vuoksi Suomen bruttokansantuote pieneni 0,1 prosenttia. Näin siitä huolimatta, että Suomen kauppayhteydet Venäjään ovat EU-katsannossa likeiset. Moniin muihin EU-maihin vaikutukset tuntuivat vielä vähemmän.

Venäjän merkitys Suomen kauppakumppanina on vähentynyt. Forsman-Hugg sanoo, että elintarviketeollisuudessa herättiin riskien hajauttamiseen.

”Tästä opittiin se, että pitää olla enemmän vientimarkkinoita. Jos tapahtuu jotain ennakoimatonta, mikä estää viennin tietyille markkinoille, uusien markkinoiden avaaminen ei käy käden käänteessä. Se voi viedä vuosia.”

Sen sijaan Venäjän talouteen pakotteet ovat iskeneet kovemmin, sanoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen johtava neuvonantaja Laura Solanko. Tutkimukset ovat tästä hänen mukaansa poikkeuksellisen yksimielisiä.

Suurin vaikutus on ollut sillä, että pakotteet ovat lisänneet ylipäänsä Venäjään liittyvää maariskiä. Tämä heijastuu siihen, kuinka ulkomaiset yritykset uskaltavat investoida Venäjälle.

”Investoinnit Venäjällä ovat kehittyneet vuoden 2013 jälkeen heikosti”, Solanko sanoo.

Myös venäläisten yhtiöiden rahoituksen saanti on vaikeutunut. Osana pakotteita länsimaat rajoittivat tiettyjen venäläispankkien rahoituksen hankintaa länsimarkkinoilta, mutta Solangon mukaan vaikutukset tuntuvat laajemmin.

”Liki kaikkien venäläisten pankkien ja yritysten rahoituksen saanti on vaikeutunut ja rahoituksen hinta noussut”, Solanko sanoo.