Pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntoja on nyt tarjolla kaksinkertainen määrä, mutta se ei pidemmälle katsovia kansainvälisiä sijoittajia hetkauta. Viime vuoden kauppamäärä voi ylittyä jo kesäkuun loppuun mennessä, kiinteistökonsultti CBRE:n tutkimusjohtaja Jussi Niemistö arvioi.

Maailman suurin kiinteistökonsulttiyhtiö CBRE arvioi tuoreessa Suomi 2022 -raportissa, että ammattimaisten kiinteistösijoittajien tekemät kaupat kasvavat Suomessa tänä vuonna kymmenen prosenttia.

Viime vuonna kiinteistösijoittajien sijoitukset kasvoivat 20 prosenttia toissa vuodesta 7,14 miljardiin euroon, CBRE arvioi.

Kasvun ajurina oli jo viime vuonna kansainvälisten sijoittajien into ostaa Suomesta vuokra-asuntoja.

Tänä vuonna tuo into näyttää entisestään kasvavan.

”On valtavasti aktiviteettia ja diilejä”, CBRE:n tutkimusjohtaja Jussi Niemistö kertoo markkinatilanteesta.

Hänen mukaansa näyttää jo siltä, että vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sijoittajien asuntokauppoja voidaan tehdä euromääräisesti yhtä paljon kuin koko viime vuoden aikana.

Myyjiäkin asuntojen noussut arvostustaso houkuttelee jo myymään, Niemistö kertoo.

Helsingissä kansainvälisten kiinteistösijoittajien niin sanottujen prime-kohteiden pääomalle laskettu tuottotavoite on pienentynyt alle kolmeen prosenttiin. Turussa ja Tampereella se on alle 3,5 prosenttia, Niemistö kertoo.

Niemistön mukaan kyseessä on selvä suunnanmuutos suurten sijoittajien varojen kohdentamisessa. Kun vuonna 2014 vielä juuri kukaan suursijoittaja ei sijoittanut vuokra-asuntoihin Suomessa, nyt kansainvälisten sijoittajien osuus ammattimaisesta vuokra-asuntokaupasta on Suomessa jo 35 prosentin luokkaa.

Niemistö kertoo kansainvälisten sijoittajien lähestyvän Suomen vuokra-asuntomarkkinoita valmiina valtaviinkin sijoituksiin.

”Voidaan sanoa, että suuret sijoittajat ovat valmiita ja halukkaita ostamaan satoja ja tuhansia asuntoja.”

Teräskatu 5:ssä Tampereella on Suomen suurimman kansainvälisen vuokra-asuntosijoittaja Round Hill Capitalin vuokra-asuntoja. Niitä myydään brändillä Olo Asunnot. Round Hill Capital omistaa Suomessa noin 5 400 vuokra-asuntoa.

Sijoittajien into vuokra-asuntojen ostoon on sikäli yllättävää, että samaan aikaan pääkaupunkiseudulla on kaksikertainen määrä vuokra-asuntoja tarjolla verrattuna aikaan ennen pandemiaa.

Vuokratkin ovat olleet monesti jo laskusuunnassa. Vuokralaisilla on ollut varaa valita parhaat päältä runsaasta tarjonnasta.

”Institutionaaliset sijoittajat katsovat tämän vaiheen yli. He uskovat, että tilanne palautuu normaalimmaksi. Nyt voi olla hetkellisesti vaikeampaa, mutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä lisää väkeä muuttaa kaupunkeihin ja vuokralla asumisen suosio kasvaa koko ajan”, Niemistö selittää tilanteen kaksijakoisuutta.

Hänen mukaansa Euroopassa nähdään nyt samanlainen kehitys, joka tapahtui Yhdysvalloissa jo kymmenen vuotta sitten.

Vuokra-asuntojen tarjonta siirtyy entistä enemmän isojen institutionaalisten sijoittajien käsiin.

”Se muuttaa dynamiikkaa. Yksi yhtiö voi vuokrata yli tuhatta asuntoa tietyn brändin alla.”

CBRE:n tutkimusjohtaja Jussi Niemistö

CBRE:n Suomi 2022 -katsaus ennustaa modernien toimistojen kysynnän pysyvän hyvänä ja kauppakiinteistöjen tilanteen paranevan rajoitusten loppumisen myötä.

Teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjen kysynnän kasvun ennustetaan jatkuvan vahvana erityisesti verkkokaupan kasvun siivittämänä.

Pääkaupunkiseudulla teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjen kauppaa rajoittaa se, ettei myytävää juuri ole.

Siksi logistiikkakiinteistöissä kauppa keskittyy kehyskuntiin.

Niemistön mukaan kotimaiset ammattimaiset sijoittajat ovat kiinnostuneet pitkälti samoista kohteista kuin ulkomaiset kollegat

”Sijoittajakyselymme kertoo samankaltaista: vuokra-asunnot, ydintoimistot ja logistiikkakiinteistöt kiinnostavat.”

Yhdysvaltalainen CBRE on henkilöstömäärällä ja markkina-arvolla mitattuna maailman suurin kiinteistöneuvonantaja.

Sillä on yli satatuhatta työntekijää ja yli 500 toimistoa eri puolilla maailmaa. Markkina-arvo on kaksinkertainen alan kakkoseen, JLL-yritykseen (Jones Lang LaSalle) verrattuna.