Maksupalveluyhtiö Klarnan kyselyn mukaan joka kolmas suomalainen uskoo tekevänsä vuoden kuluttua suurimman osan ostoksistaan verkossa.

Lappilaiset ovat suomalaisista innokkaimpia verkossa shoppailijoita, selviää ruotsalaisen maksupalveluyhtiö Klarnan kyselytutkimuksesta ja ostodatasta.

Tutkimuksen mukaan lappilaiset tekivät viime vuonna 20 prosenttia enemmän verkko-ostoksia kuluttajaa kohden kuin kuluttajat keskimäärin Suomessa. Lappilaiset ostivat eniten vapaa-ajan ja urheilun tuotteita sekä harrastusvälineitä.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo, että syrjäseudulla asuvat käyttävät eniten verkkokauppaa, koska kauppoja ei ole lähellä.

”2010-luvun alkuvuosista lähtien on pystynyt näkemään, että syrjemmällä asuvat käyttävät hyvin paljon verkkokauppaa - samalla tavalla kuin he käyttivät aikaisemmin postimyyntiä. Viime aikoina sama ilmiö on näkynyt muotikaupassa”, Kurjenoja sanoo.

Toiseksi eniten verkkoshoppailtiin viime vuonna Pohjanmaalla ja kolmanneksi eniten Uudellamaalla. Pohjanmaalla tehtiin 12 prosenttia enemmän ja Uudellamaalla yhdeksän prosenttia enemmän verkko-ostoksia kuin Suomessa keskimäärin. Sekä Pohjanmaalla että Uudellamaalla ostettiin eniten viihdettä.

Klarnan kyselyn aineiston mukaan vähiten verkko-ostoksia tehtiin viime vuonna Ahvenanmaalla. Myös Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa verkko-ostokset eivät olleet suosiossa.

Kunnista eniten verkosta ostettiin Muoniossa, Utsjoella ja Tammelassa. Näillä paikkakunnilla kuluttajat tekivät verkko-ostoja henkilöä kohden yli kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Vähiten verkko-ostamista suosittiin Hartolassa, Sundissa, Saltvikissä ja Forssassa.

Klarnan ostoindeksin mukaan suomalaisten halukkuus ostaa verkosta kasvoi kahdeksan prosenttia viime vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna kevääseen.

Joka kolmas suomalainen eli 36 prosenttia suomalaisista uskoo kyselyn mukaan tekevänsä vuoden kuluttua suurimman osan ostoksistaan verkossa. Luku pysyi Klarnan kyselyissä lähes samana läpi viime vuoden, mutta koronapandemian rajoitukset ovat voineet lisätä verkko-ostamisen suosiota.

Kaupan liiton arvion mukaan runsas neljäsosa tai kolmasosa suomalaista voi mahdollisesti jatkossa käyttää enemmän verkkokauppaa. Pandemia on saanut yhä useammat suomalaisen kokeilemaan verkkokauppaa.

”On selvästi näkyvissä, että valmius käyttää verkkokauppa on kasvanut pandemian aikana erityisesti niiden keskuudessa, jotka eivät aikaisemmin olleet halukkaita käyttämään verkkokauppaa. Nyt ei ole pelkästään valmiutta käyttää verkkokauppaa vaan myös kokemusta”, Kurjenoja sanoo.

Klarna toteutti kyselynsä yhdessätoista maassa, ja kyselyn mukaan suomalaiset tutustuvat kaikista maista todennäköisimmin tuotteisiin verkossa ennen kivijalkamyymälässä vierailua.

Suomalaisten verkko-ostokäyttäytyminen ei ole kuitenkaan näin yksioikoista, sillä Kaupan liiton tutkimusten mukaan kuluttajat Suomessa ovat muita maita valmiimpia etsimään tietoa ensin fyysisistä myymälöistä.

Klarnan tutkimuksen mukaan älypuhelimen suosio verkko-ostamisessa kasvoi viime vuoden aikana. Keväällä joka neljäs suomalaisista shoppaili verkossa mieluiten puhelimella, loka–joulukuussa miltei joka kolmas suosi puhelinta.

Klarnan kyselytutkimus toteutettiin yhteistyössä markkinatutkimusyhtiö Nepan kanssa loka–joulukuussa 2021. Siihen vastasi lähes 1 700 suomalaista, jotka olivat 18–66-vuotiaita. Klarnan ostodata perustuu Klarnan palvelussa tehtyihin verkko-ostoksiin vuonna 2021.