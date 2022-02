Viiden vuoden kutistuminen on ohi: Supercell yllätti vanhojen pelien 46 prosentin kasvupompulla

Supercellin liikevaihto kasvoi 1,89 miljardiin euroon ilman yhtäkään uutta peliä. Taustalla oli onnistunut vanhojen pelien päivittäminen.

Peliyhtiö Supercellin kutistumisen vuodet ovat toistaiseksi takana. Yhtiö ei ole julkaissut yhtäkään uutta peliä kansainvälisillä markkinoilla vuoden 2018 jälkeen. Supercell onnistui silti nousemaan vuonna 2021 kasvuun vanhojen pelien onnistuneilla päivityksillä.

Pelaajamäärät, liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisvuodesta, yhtiö kertoo.

Supercellin liikevaihto kasvoi 46 prosenttia edellisvuodesta ja ylsi 1,89 miljardiin euroon.

Samalla yhtiön kannattavuus parani huimasti. Käyttökate nousi 80 prosenttia edellisvuodesta 734 miljoonaan euroon.

Taustalla oli lisäsisältöjen tuominen vanhoihin peleihin. Vuoden 2021 aikana olemassa oleviin jo julkaistuihin viiteen peliin tehtiin isoja päivityksiä, jotka toivat uutta sisältöä ja pelattavaa pelaajille, yhtiö kertoo.

Peliala on muuttunut yhä enemmän palveluliiketoiminnaksi, jossa pelit ovat jatkuvasti päivittyviä palveluita. Tämän pelien liveoperoinnin onnistuminen on siis ratkaisevassa roolissa, ja aiemmin Supercellin arvioitiin jääneen tässä monia kilpailijoitaan jälkeen.

Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen kommentoi yhtiön tulostiedotteessa, että yhtiö ei mittaa liiketoimintansa menestystään vuosissa vaan vuosikymmenissä. Supercellille yksittäisten vuosien talousluvuilla ei siis olisi niin paljon merkitystä.

”Totta kai meidän tiimiemme kannalta on hienoa, että heidän kova työnsä ja onnistumiset näkyvät myös kasvaneissa luvuissa. Kasvu viiden hittipelin jälkeen, tai varsinkaan yli 10 miljardia tuottaneen Clash-pelisarjan jälkeen ei ole ihan helppoa, joten pidän tätä upeana suorituksena”, Paananen sanoo tiedotteessa.

Supercellin mukaan sen peleillä on noin 250 miljoonaa kuukausittaista pelaajaa.

Supercell kertoo maksavansa maksaa yhteisöveroja Suomeen vuodelta 2021 yhteensä noin 150 miljoonaa euroa.

Viime vuoden aikana Supercell julkaisi kolme uutta peliä testimarkkinoilla ja ilmoitti avaavansa uuden pelistudion Yhdysvaltoihin.

Uuden pelistudion tavoitteena on tehdä ”pelejä, joita Supercelliltä ei välttämättä odotettaisi”. Yhtiön mukaan on mahdollista, että studio kehittää esimerkiksi muitakin kuin mobiilipelejä. Ennestään Supercellillä on pelistudiot Helsingissä ja Shanghaissa.

”Uusi Pohjois-Amerikkaan avattava pelistudiomme ei lukittaudu siihen, mitä olemme tähän mennessä tehneet, vaikka kaikki toki rakentuukin olemassa olevan kulttuurimme päälle. Uskallamme odottaa sieltä jotain sellaista, jota Supercelliltä ei ole vielä totuttu näkemään”, Paananen sanoo.

Uudet testimarkkinoilla olevat pelit ovat Clash Quest, Everdale ja Clash Mini.

Niistä esimerkiksi Everdale on Supercellille hyvin epätyypillinen uusi pelibrändi, joka perustuu yhdessä rakentamiseen ja rauhalliseen kyläelämään. Clash Mini puolestaan on ensimmäinen yhtiön Shanghain-studion peli.

Tätä ennen Suomen suurin mobiilipeliyhtiö ennätti kutistua viisi vuotta peräkkäin.

Vuonna 2020 Supercellin liikevaihto pieneni edellisvuodesta seitsemän prosenttia 1,29 miljardiin euroon. Käyttökate pieneni 21 prosenttia 407 miljoonaan euroon.

Siihen verrattuna nyt nähty käänne on positiivinen yllätys ilman yhtään uutta peliä.

Sen tuorein kansainvälisesti julkaistu peli on Brawl Stars on vuodelta 2018. Yhtiö on siis pitkään tehnyt liikevaihtonsa ja kovan tuloksensa vanhojen pelien varassa.

Tähän asti kaikki Superclelin julkaisemat viisi peliä ovat ylittäneet miljardiliikevaihdon eli olleet poikkeuksellisen kovia hittejä maailmanlaajuisesti.

Kiinalainen Tencent osti Supercellin osake-enemmistön vuonna 2016.