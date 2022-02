Marimekko aikoo maksaa viime vuoden osinkoa sekä vuoden 2020 lykättyä osinkoa yhteensä 4,60 euroa osaketta kohden.

Muotiyhtiö Marimekon liikevaihto kasvoi viime vuoden loka-joulukuussa 29 prosenttia ja oli 48,1 miljoonaa euroa.

Marimekon mukaan liikevaihtoa nostivat erityisesti tukku- ja vähittäismyynnin hyvä kehitys Suomessa.

Myös tukkumyynti Aasian-Tyynenmeren alueella ja Skandinaviassa sekä vähittäismyynti Pohjois-Amerikassa kasvoivat vahvasti, yhtiö kertoo.

Marimekon toimenpiteet ”harmaaviennin” kontrolloimiseksi laskivat tukkumyyntiä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, mikä puolestaan heikensi liikevaihtoa. Harmaavienti tarkoittaa tuotteiden vientiä valmistajan valtuuttamien levityskanavien ulkopuolella.

Marimekon liikevoitto nousi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 7,6 miljoonaan euroon, kun edellisvuonna vastaavana aikana liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 35 prosenttia ja oli 7,6 miljoonaa euroa.

Koko viime vuodelta Marimekon liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja oli 152,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi 31,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 18,8 miljoonasta eurosta.

Tulosta paransi erityisesti liikevaihdon kasvu, mutta myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu, yhtiö kertoo.

Viime vuoden liikevaihto ja liikevoitto olivatkin Marimekon historian parhaat.

”Avaintekijöitä hyvän kehityksen taustalla ovat olleet pitkäjänteiset panostuksemme brändin ja lifestyle-mallistojemme modernisoimiseksi, digitaalisen liiketoiminnan ja monikanavaisen asiakaskokemuksen vahvistaminen sekä kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen vuosi vuodelta, mutta myös pandemia-aikana omaksutut uudet toimintatavat ja ketteryys reagoida jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä”, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoo tiedotteessa.

Marimekko arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 edellisvuodesta. Vuoden 2022 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat erityisesti globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä kaikkialla kasvaneet materiaali- ja logistiikkakustannukset.

Marimekon omistajille on myös tulossa mojova osinkopotti.

Koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden takia Marimekon yhtiökokous lykkäsi viime vuonna päätöstä vuoden 2020 osingon maksusta.

Marimekon hallitus on nyt päättänyt maksaa vuodelta 2020 osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksettaisiin varsinaista osinkoa 1,60 euroa osakkeelta ja lisäosinkona 2,00 euroa osakkeelta.

Yhteensä omistajille kilahtaa siis 4,60 euroa osaketta kohden. Maanantain päätöskurssilla (69 euroa) se vastaa noin 6,7 prosenttia osakkeen arvosta.

”Marimekon erinomainen tuloskehitys myös menneenä vuonna osoittaa, että yhtiö on onnistunut löytämään toimivat tavat mitigoida pandemiatilanteen vaikutuksia. Vakaa osingonmaksu on ollut lupauksemme omistajillemme, ja haluamme pitää tästä kiinni. Yhtiön tase on hyvässä kunnossa ja nettovelan suhde käyttökatteeseen on erittäin alhainen, joten olemme nyt päättäneet maksaa osingon vuodelta 2020”, Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila sanoo yhtiön tiedotteessa.