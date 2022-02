Kaasuvarastojen täyttöaste alkaa lähestyä ajankohdan normaalitasoa.

Huolet maakaasun riittävyydestä Euroopassa tänä talvena ovat hälvenemään päin. Kaasuvarastojen täyttöaste alkaa lähestyä vuodenajan normaalitasoa.

Samalla maakaasun hinta on laskenut, mikä puolestaan on laskenut sähkön hintaa.

Lämmityskausi alkoi Euroopassa epävarmoissa tunnelmissa. Kaasuvarastot olivat poikkeuksellisen vajaat, ja samaan aikaan Venäjän ja länsimaiden kiristyneet välit aiheuttivat pelkoa, että tilanteen kärjistyessä Venäjä saattaisi käyttää kaasutoimitusten rajoittamista aseena Eurooppaa vastaan.

Jo syksyllä kaasun saannissa Venäjältä oli ongelmia, minkä vuoksi varastoja ei saatu täytettyä. Kaasun hinta nousi poikkeuksellisen korkeaksi, mikä heijastui energiahintoihin laajemminkin. Suomessa esimerkiksi maatilat ovat kärsineet lannoitteiden voimakkaasta kallistumisesta, mikä niin ikään on seurausta maakaasun hinnannoususta.

Venäjä on EU:n tärkein maakaasun toimittaja. Noin 40 prosenttia Euroopassa käytetystä maakaasusta tulee Venäjältä.

Nyt EU:n kaasuvarastojen täyttöaste on noin 33 prosenttia. Varastot ovat yhä tyhjemmät kuin viime vuosina tähän aikaan, mutta ero kutistuu koko ajan.

”Pudotus ei ole ollut niin vauhdikasta kuin on pelätty. Nyt varastotasoissa aletaan lähestyä viiden vuoden keskiarvon alarajaa”, sanoo energiayhtiö Fortumin pääanalyytikko Lari Järvenpää.

Järvenpään mukaan tähän on kolme keskeistä syytä: EU-maat ovat lisänneet merkittävästi laivoilla tuotavan nesteytetyn maakaasun (lng) ostoja, talvi on ollut keskimääräistä lämpimämpi ja putkikaasun tuonti Norjasta on lisääntynyt. Näin varastoja on kulutettu vähemmän.

Energiantuotannossa maakaasun kallistuminen on myös johtanut siihen, että sitä on korvattu kivihiilellä.

Euroopan lämmityskausi kestää tyypillisesti huhtikuun alkuun, joten kausi on jo yli puolenvälin. Jos Ukrainan tilanne ei aiheuta yllättäviä katkoksia kaasun saantiin, Eurooppa näyttää selviävän lämmityskaudesta ongelmitta.

”Varastoissa ei mennä pohjille asti”, Järvenpää sanoo.

Myös maakaasun hinta on laskenut merkittävästi joulukuun huippulukemista, mikä on tuonut helpotusta Euroopan energian hintakriisiin.

Tiistaina laajasti seurattu maakaasun TTF-hintaindeksi oli noin 75 euroa megawattitunnilta. Joulukuussa hinta pyöri pitkään runsaassa sadassa eurossa, korkeimmillaan jopa 180 eurossa megawattitunnilta.

Viime päivinä kaasun hinta on heilahdellut ylös ja alas sen mukaan, näyttääkö sota Ukrainassa vähemmän vai enemmän todennäköiseltä.

Myös sähkön hinta on laskenut. Tiistaina pörssisähkö Suomessa maksoi keskimäärin 75 euroa megawattitunnilta eli 7,5 senttiä kilowattitunnilta. Joulukuussa hinta kävi korkeimmillaan 1,2 eurossa kilowattitunnilta. Nyt sähkö maksaa jotakuinkin saman verran kuin viime syksynä ennen hintapiikkejä.