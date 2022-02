Pakotteet iskisivät suomalaisyrityksiin todennäköisesti kovemmin kuin vuonna 2014, EK varoittaa.

Suuria vientiyrityksiä edustava Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kehottaa yrityksiä varautumaan Ukrainan kriisin kärjistymiseen. Järjestö kannustaa suomalaisia yrityksiä arvioimaan jo ennakoivasti, millaisia vaikutuksia kriisin kärjistymisellä voisi olla esimerkiksi rahoitukseen, maksuliikenteeseen ja toimitusketjuihin liittyen ja millaisia varotoimia riskit edellyttävät.

Venäjä on kasannut Ukrainan rajan tuntumaan noin 130 000 sotilasta, ja Yhdysvallat on varoittanut, että Venäjä on valmis hyökkäämään Ukrainaan. Estääkseen Venäjän mahdollisen voimankäytön länsimaat ovat valmistelleet talouspakotteita, joiden uhataan aiheuttavan Venäjän taloudelle huomattavaa vahinkoa.

EK:n mukaan pakotteiden uhka aiheuttaa jo huolta yritysten keskuudessa. Järjestö ei pakotteita vastusta, vaan sanoo sanoo ymmärtävänsä niiden käytön, jos diplomaattista ratkaisua tilanteeseen ei löydetä. Jos edessä on uusi pakotekierre, vaikutukset osuisivat myös eurooppalaisiin ja suomalaisiin yrityksiin, EK varoittaa.

”Isku olisi todennäköisesti kovempi kuin vuonna 2014”, järjestön tiedotteessa todetaan.

Vuoden 2014 pakotteet iskivät Suomessa lähinnä liha- ja maitotuotteiden vientiin. Suurin kärsijä oli Valio. Sen jälkeen elintarvikevienti maitotuotteita lukuunottamatta on palautunut pakotteita edeltävälle tasolle.

EK kehottaa yrityksiä tekemään varotoimia jo nyt.

”Näissä toimissa tulee kiinnittää huomiota muun muassa asiakkaiden tunnistamiseen, maksujärjestelyihin ja -liikenteeseen, asiakasrahoitukseen, luottoriskitakuisiin sekä muihin sopimusteknisiin seikkoihin.”

EK muistuttaa, että myös Yhdysvaltain pakotteet voivat iskeä suomalaisyrityksiin esimerkiksi rahoitussektorin tai toimitusketjujen välityksellä.

”Kriittisten raaka-aineiden toimitushäiriöihin on varauduttava hakemalla yhteistyössä vaihtoehtoisia hankintalähteitä. Myös raaka-aineiden ja energian hintahäiriöt ovat mahdollisia.”

Ukrainan tilanteen arvaamattomuus on aiheuttanut alkuviikosta epävarmuutta markkinoilla. Maanantaina sodan uhka sai pörssikurssit laskuun Euroopassa, tiistaina Venäjältä tulleet liennyttävät viestit käänsivät kurssit jälleen nousuun.