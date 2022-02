Asuntomarkkinoiden noste jatkuu suotuisana korkojen nousupaineista huolimatta, arvioi OP-ryhmä asuntomarkkinakatsauksessaan.

Asuntokauppa oli viime vuonna poikkeuksellisen vilkasta, kertoo OP-ryhmän tuore asuntomarkkinakatsaus.

Kuumimmillaan asuntomarkkinat kävivät kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Niiden veto rauhoittui hieman loppuvuotta kohden.

Asuntojen hintojen nousu oli viime vuonna nopeinta kymmeneen vuoteen.

Hinnat nousivat koko Suomessa keskimäärin 3,7 prosenttia. Nousu oli nopeinta suurissa kaupungeissa, mutta OP:n mukaan nousu on ollut nyt laaja-alaisempaa kuin koskaan.

Hinnat nousivat sekä osakeasunnoissa että omakotitaloissa.

OP-ryhmän ekonomistit odottavat asuntojen hintojen nousevan tänä vuonna 2,5 prosenttia viime vuodesta. Ensi vuonna hintojen nousu hidastuu lähemmäs koronaa edeltänyttä aikaa, ja hintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia.

Esimerkiksi viime vuosien runsas rakentaminen on alkanut heijastua hintoihin.

”Kaiken kaikkiaan viime vuosi oli erinomainen asuntomarkkinoilla. Hinnat nousivat ennätysvauhtia, mutta eivät kuitenkaan niin nopeasti, että suuria epätasapainoja olisi päässyt syntymään. Loppuvuonna nähty asuntokaupan tasaantuminen oli kuitenkin jo tervetullutta. Asuntomarkkinoiden vire jatkuu nyt hyvänä, vaikka tämän vuoden aikana voidaan nähdä myös heikompia vaiheita”, kommentoi ekonomisti Joona Widgrén OP-ryhmän tiedotteessa.

Markkinoiden odotukset korkojen noususta ovat kasvaneet huomattavasti viime aikoina. Tyypillisimmän asuntolainojen viitekoron eli 12 kuukauden euriborkoron odotetaan nousevan positiiviseksi jo tänä vuonna tai viimeistään ensi vuonna, OP:n tiedotteessa todetaan.

katsauksessa on tarkasteltu myös tyhjien asuntojen määrää, eli sitä, kuinka paljon asuntoja on ilman vakituista asukasta. Tyhjiin asuntoihin lukeutuvat myös esimerkiksi kakkosasunnot ja lyhyessä vuokrakäytössä olevat asunnot.

Suhteellisesti vähiten tyhjiä asuntoja on suuremmissa kaupungeissa ja niiden lähialueilla. Kaiken kaikkiaan Suomessa 11,4 prosenttia asuntokannasta on vailla vakituista asukasta.

Kaupunkimaisissa kunnissa vastaava luku on 9,7 prosenttia, taajaan asutuissa kunnissa 13,9 prosenttia ja maaseutumaisissa kunnissa 18,4 prosenttia.

Tyhjien asuntojen määrä on noussut trendinomaisesti koko 2000-luvun.

Etenkin tyhjien kerrostaloasuntojen määrä on lisääntynyt. Määrällisesti tyhjiä kerrostaloasuntoja on eniten suuremmissa kaupungeissa, mutta asuntokantaan suhteutettuna niitä on eniten maaseutumaisissa kunnissa, joissa kerrostaloja on kaiken kaikkiaan vähemmän.

Vähiten tyhjiä kerrostaloasuntoja suhteessa asuntokantaan on Pirkkalassa (7,3 prosenttia asuntokannasta). Toisena on Kaarina ja kolmantena Espoo (molemmissa noin 7,4 prosenttia).

Pääkaupungissa Helsingissä on kuudenneksi vähiten tyhjiä kerrostaloasuntoja (8,4 prosenttia).

Joona Widgrén toteaa, että asuntomarkkinoiden toiminnan kannalta on toki tärkeää, että asuntokannassa on myös tyhjiä asuntoja.

”Näyttää kuitenkin siltä, että tyhjien asuntojen määrän nouseva trendi on jopa kiihtynyt viime vuosina. Syitä tähän on lukuisia, kuten esimerkiksi varallisuuden lisääntyminen ja lyhytvuokraus. Ilmiö vaatii aiempaa enemmän huomiota, sillä se voi vaikuttaa asuntomarkkinoiden tasapainoon”, Widgrén toteaa.