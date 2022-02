Pellervon taloustutkimus varoittaa asuntovelallisia varautumaan nouseviin korkoihin.

Tänä vuonna odotettavissa on asuntojen hintojen kasvun hidastumista ja vuokrien nousua, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT alueellisessa asuntomarkkinaennusteessaan.

Epävarmuus markkinoilla on kuitenkin PTT:n mukaan suurta. Sitä lisäävät korkojen nousupaine, geopoliittinen jännite ja epätietoisuus siitä, miten muuttoliike palautuu pandemiasta.

Asuntovelallisia PTT varoittaa varautumaan korkojen nousuun.

”Tänä vuonna korkojen nousun vaikutus asuntomarkkinoihin on vielä vähäinen. Korot tulevat jatkossa kuitenkin nousemaan selvästi, joten asunnonostajan on syytä tarkkaan miettiä, miten oma talous kestää kasvavat korkomenot”, sanoo ekonomisti Veera Holappa PTT:n tiedotteessa.

PTT:n ennusteen mukaan vanhojen osakehuoneistojen hinnat nousevat tänä vuonna 2,5 prosenttia, kun viime vuonna nousua tuli 4,0 prosenttia.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,3 prosenttia. Viime vuonna vuokrat nousivat 0,8 prosenttia.

ARA-asuntojen vuokrat kasvavat tänä vuonna PTT:n mukaan maltilliset 0,9 prosenttia.

Alueelliset erot ovat asuntomarkkinoilla suuria. Helsinkiin ja Tampereelle PTT ennustaa 3,5 prosentin nousua asuntohintoihin, kun taas monissa muissa kaupungeissa hintakehitys jäisi selvästi vaatimattomammaksi.

Asuntomarkkinoilla on paljon epävarmuuksia, kun siirrytään pandemian jälkeiseen aikaan.

Korkojen nousun lisäksi huolena on nyt kireä geopoliittinen tilanne.

”Nykyinen jännite ei vielä asuntomarkkinoilla näy. Mutta jos Ukrainassa syttyisi avoin konflikti ja se vaikuttaisi talouteen laajemmin, se todennäköisesti lisäisi kotitalouksien varovaisuutta ja lykkäisi asunnonostopäätöksiä. Seurauksia on todella vaikea ennakoida, koska suoraa vertailukohtaa ei oikeastaan ole”, Veera Holappa toteaa tiedotteessa.

Hintakuplaa Suomen asuntomarkkinoilla ei PTT:n mukaan ole. Tästä kertoo esimerkiksi se, että kerrostalojen neliöhinnan suhde omistusasujien käytössä oleviin tuloihin on pysynyt vakaana.

Korona-aika on tosin tuonut useita muutoksia: etätyöskentely on lisääntynyt, työssäkäyntialueet ovat laajentuneet ja asuntojen kysyntä on suuntautunut keskusta-alueiden ulkopuolelle. Moni haluaa esimerkiksi asunnoltaan tilaa omalle työpisteelle.

Toisaalta erilaiset yhteisölliset työtilat todennäköisesti yleistyvät kaupungeissa, joissa hintataso on monelle lisähuoneen hankinnan este, PTT huomauttaa.