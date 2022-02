Tietoturvayhtiö F-Securesta tulee With Secure, kun kuluttajaliiketoiminta eriytetään toiseen pörssiyhtiöön. Risto Siilasmaa on sitoutunut molempiin yhtiöihin.

Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on 38 prosentin omistusosuudellaan F-Securen suurin osakkeenomistaja.

Tietoturvayhtiö F-Secure jakautuu kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi ilmoitti yhtiön hallitus torstaina.

Nykyisen yhtiön nimi muutetaan With Secureksi, joka myy tietoturvaa yrityksille. Kuluttajaliiketoimintaa varten perustetaan uusi pörssiyhtiö, joka käyttää vanhaa nimeä F-Secure.

”F-Secure on yli 30 vuotta vanha yritys. Aloittaessamme meillä oli yksi ja sama tuote kuluttajille ja yrityksille. Alkuvaiheessa tekniset ratkaisut olivat aika yksinkertaisia, mutta näiden vuosien aikana ne ovat muuttuneet hyvin monimutkaisiksi ennen kaikkea yritysliiketoiminnassa, jossa markkinat ovat huomattavasti suuremmat”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Hän on yksi F-Securen perustajista ja suurin osakkeenomistaja. Siilasmaan omistusosuus yhtiöstä on 38 prosenttia. Mikäli yhtiökokous toukokuussa hyväksyy hallituksen torstaina ehdottoman jakautumisen, Siilasmaasta tulee With Securen hallituksen puheenjohtaja ja Juhani Hintikasta toimitusjohtaja.

Yhtiökokouksen hyväksyntä on lähes varmaa, sillä Siilasmaa, henkivakuutusyhtiö Mandatum, työeläkeyhtiöt Ilmarinen, Elo ja Varma sekä henkivakuutusyhtiö Kaleva ovat sitoutuneet äänestämään jakautumisen puolesta. Näiden osakkeenomistajien yhteenlaskettu omistusosuus on 50,6 prosenttia.

Uuden F-Securen hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Pertti Erviä ja toimitusjohtajaksi Timo Laaksosta. Siilasmaa on ehdolla myös F-Securen hallitukseen.

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat saavat jakautumisen toteutuessa yhden uuden F-Securen osakkeen jokaista omistamaansa osaketta kohti.

”Tuotekehitys kuluttajaliiketoiminnassa ja yritysliiketoiminnassa on eriytynyt kauaksi toisistaan ja asiakkaiden tarpeet ovat hyvin erilaisia. Hyöty siitä, että meillä on samassa yhtiössä molemmat liiketoiminnot, on pikku hiljaa pienentynyt”, Siilasmaa sanoo.

Lisäksi hän painottaa, että jakautuminen on eduksi osakkeenomistajille, työntekijöille ja asiakkaille. Jos hyödyt ovat näin ilmeiset, voidaan perustellusti esittää kysymys, miksi jakoa ei ole tehty aikaisemmin.

”Yksi keskeinen syy siihen on se, että molempien liiketoimintojen liikevaihto on vasta hiljattain kasvanut yli 100 miljoonaan euroon. Tämän takia näiden liiketoimintojen hyöty samassa yhtiössä on entistä pienempi suhteessa kokonaisvolyymiin. Jakautumalla kahdeksi erilliseksi yhtiöksi pystymme paremmin kehittämään kilpailukykyämme.”

Kahdesta yhtiöstä kuluttajaliiketoimintaan keskittyvä uusi F-Secure on selvästi kannattavampi. Siilasmaa kuitenkin korostaa, että yritysten tietoturvaan keskittyvä With Secure on vahvassa kasvuvaiheessa.

F-Securen palveluksessa on nykyisin eri puolilla maailmaa 1 700 työntekijää. Heistä 1 300 on jakautumisen jälkeen With Securen palveluksessa ja 400 F-Securen palkkalistoilla.

”Olemme investoineet voimakkaasti yritysliiketoimintaan, jossa meillä on erittäin hyvät kasvumahdollisuudet. Olemme valmiit lisäinvestointeihin, koska markkinat kasvavat paljon ja uskomme, että kannattavuus paranee liiketoiminnan kasvun seurauksena. Tämä ei tarkoita, ettemme pyrkisi kasvattamaan liiketoimintaa myös kuluttajaliiketoiminnassa.”

Siilasmaan mukaan F-Secure ja With Secure ovat myös sijoittajien näkökulmasta täysin erilaisia yhtiöitä, joita liiketoimintaa arvioidaan toisenlaisilla kertoimilla.

”Sijoittajien näkökulmasta F-Secure on ollut tietyllä tapaa keskiarvojen keskiarvo. Jakautumisen seurauksena molempien liiketoimintojen vahvuudet tulevat aivan uudella tapaa esiin.”

Ovatko yritysostot mahdollisia?

”Kyllä, aivan ehdottomasti, mutta nyt ei ole mitään sellaista suunnitelmaa, josta voisimme kertoa.”

Tavoitteena on, että With Secure kaksinkertaistaa liikevaihtonsa ilman mahdollisia yritysjärjestelyjä vuoden 2025 loppuun mennessä ja kannattavuutta mittaava oikaistu käyttökateprosentti on 20.