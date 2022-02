Yrittäjiltä on peritty viivästys­korkoa laittamalla laskujen erä­päivä lauantaille – laskujen lähettäjä: ”Ehkä on syytä lähteä muuttamaan kansallista tapaa”

Lauantain eräpäivänä maksuun lähtenyt maksu näkyy vastaanottajalla yleensä vasta seuraavana maanantaina.

Yrittäjia on tuohtunut Porvoon kirjakeskus -logistiikkayhtiön tavasta hoitaa laskutustaan.

Suomen Yrittäjät kertoo saaneensa viime aikoina vastata yrittäjien tuohtuneisiin yhteydenottoihin laskujen vakiokorvauksin liittyen.

Kyse on Yrittäjien mukaan Porvoon kirjakeskus -logistiikkayhtiön yrittäjille lähettämistä laskuista. Esimerkiksi kirjakaupat, kustantamot ja kirjastot tilaavat kirjoja Porvoon kirjakeskukselta.

Porvoon kirjakeskuksen lähettämissä laskuissa eräpäivä on merkitty lauantaille. Verkkopankin kautta laskut lähtevät automaattisesti maksuun vasta eräpäivänä eli tässä tapauksessa lauantaina. Maksu näkyy vastaanottajalla vasta seuraavana maanantaina.

Tällä perusteella Porvoon kirjakeskus on lähettänyt uuden laskun, johon on lisätty viivästyksestä tuleva pieni viivästyskorko ja 40 euron vakiokorvaus. Vakiokorvauksella tarkoitetaan perintäkuluista syntyvää korvausta, joka velkojalla on oikeus saada velalliselta yritykseltä.

Yritys on ulkoistanut perintälaskut Webshop as a Service WaaS oy:lle.

Suomen Yrittäjien mukaan samanlaisia laskuja on tullut myös verkkokauppa Bookylta, jonka kanssa samaan Booky Group -konserniin Porvoon kirjakeskus kuuluu.

”Suomalaiseen liike-elämään ei perinteisesti ole kuulunut, että vakiokorvauksia peritään maksuviivästymisistä huolimatta. Sen vuoksi laskut herättävät yrittäjissä hämmennystä ja jopa kiukkua”, sanoo Suomen Yrittäjien lainsäädäntö­asioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjien sivuilla.

Toivosen mukaan yritysten välisissä laskuissa ei välttämättä riitä, että maksu on lähtenyt maksuun eräpäivänä. Käytännössä laki mahdollistaa viivästyskoron ja vakiokorvauksen perinnän tapauksissa, joissa maksu ei näy vastaanottajalla eräpäivän aikana.

Yritykset voivat kuitenkin sopia, että maksu suoritetaan viimeistään eräpäivänä, jolloin perintä voidaan tehdä aikaisintaan 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä.

Yrittäjien mukaan vakiokorvauksen periminen vaatii kuitenkin sen, että maksu on maksettu myöhässä. Tällöin velalliselle syntyy myös velvollisuus maksaa viivästyskorkoa. Jos velvollisuutta viivästyskoron maksuun ei ole syntynyt, ei myöskään vakiokorvausta tarvitse maksaa, vaikka lasku olisikin maksettu muutoin myöhässä.

Booky Groupin pääomistajan ja Booky.fi:n hallituksen jäsenen Antti Ypyän mukaan asiassa ovat vastakkain Suomen liike-elämän pitkäaikaiset käytänteet ja Euroopan unionin lainsäädäntö.

”Meidän näkemyksemme mukaan se, miten Suomessa on totuttu maksamaan laskuja ei vastaa sitä, mitä maksamiselta on edellytetty EU:ssa jo varsin pitkään.”

Ypyä on myös Webshop as a Service WaaS oy:n hallituksen jäsen sekä Porvoon kirjakeskuksen hallituksen puheenjohtaja.

Kysymyksen ydin on siinä, katsotaanko lasku maksetuksi silloin, kun maksaja tekee verkkopankissa toimeksiannon sen maksamisesta vai silloin, kun laskun mukainen rahasumma kirjataan maksun saajan tilille.

Ypyä viittaa asiassa vuonna 2002 voimaan tulleeseen EU-direktiiviin, jossa säädetään, että kaupallisissa toimissa tapahtuvissa maksuviivästyksissä velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, mikäli ”velkoja ei ole saanut erääntynyttä määrää ajoissa, paitsi jos velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä”.

Vuonna 2008 EU:n tuomioistuin antoi ennakkoratkaisun, jonka mukaan direktiiviä on tulkittava niin, että erääntyvän summan on oltava eräpäivänä velkojan tilillä, jotta viivästyskorkoa ei synny.

Yksi huomionarvoinen seikka tuomio­istuimen ratkaisussa on, että siinä mainitaan Suomen hallituksen päinvastainen kanta. Ratkaisun mukaan erityisesti Suomi tuki väitettä, jonka mukaan tuomioistuimen tulkinta johtaisi velalliselle kohtuuttomaan pankkitoimien käsittelyaikoihin liittyvään riskiin.

Tuomioistuimen mukaan Suomen tukema väite ei kuitenkaan horjuttanut sen päätelmää. Se katsoi, että velallinen voi ennakoida pankkisiirtojen käsittelyaikojen viivästykset ja välttää siten viivästyskorot.

” ”Jos täällä ei ole totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla, niin ehkä näin lähes 20 vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen on syytä lähteä muuttamaan sitä kansallista tapaa.”

Suomen Yrittäjät nosti ulostulossaan esiin erityisesti lauantaille sattuneet eräpäivät, jolloin maksut ovat näkyneet velkojan tilillä vasta seuraavana maanantaina.

Ypyän tulkinnan mukaan laista ei kuitenkaan löydy perusteita sille, että maksu saisi tässä tapauksessa ilmestyä velkojan tilille vasta viikonlopun jälkeen.

Hänen näkemyksensä mukaan esimerkiksi velkakirjalaista löytyvää pyhäpäivä­pitenemissäännöstä, jonka mukaan viikonloppuna tai pyhäpäivänä erääntyvä saatava voidaan maksaa seuraavana arkipäivänä, ei saa tulkita niin, että se johtaa ristiriitaan EU-oikeuden kanssa.

Ypyä kiistää myös syytökset siitä, että eräpäiviä olisi laitettu tahallaan lauantaille. Hänen mukaansa Porvoon kirjakeskuksen laskuja näyttäisi jostain syystä erääntyvän eniten tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin.

Ypyän mukaan lauantaisin erääntyvät laskut eivät ole millään tavalla poikkeuksellisia tai kiellettyjä.

”Ilmeisesti vain nämä viikonlopulle sattuneet eräpäivät näyttäytyvät nyt ongelmallisina. Ne laskut, joissa eräpäivä on sattunut arkipäivälle, on maksettu ajallaan”, hän sanoo.

Ypyä uskoo, että nyt esiin nostetuista tapauksista mielenkiintoisimmat päätyvät tuomioistuinten ratkaistaviksi.

”Katsotaan sitten, minkälaista oikeuskäytäntöä tähän saadaan. Yleisesti ottaen katson, että direktiivien mukaista maksutapaa pitää nyt ja jatkossa noudattaa, oli lopputulos mikä hyvänsä.”

”Jos täällä ei ole totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla, niin ehkä näin lähes 20 vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen on syytä lähteä muuttamaan sitä kansallista tapaa.”