Sodan uhka Ukrainassa nostaa öljyn hintaa, ja hyötyjä siitä on Venäjä

Öljy on Venäjän ylivoimaisesti tärkein vientituote. Hinnan nousun ansiosta maan puskurirahasto paisuu edelleen.

Venäjän aiheuttama sodan uhka Ukrainassa on nostanut öljyn hintaa, ja tästä hyötyy ainakin yksi maa – Venäjä. Öljyn hinta on viime kuukausina noussut huomattavasti, ja koronaviruspandemian helpottamisen ohella keskeinen syy tähän on Ukrainan kriisin aiheuttama pelko toimitushäiriöistä.

Viime päivinä öljyn barrelihinta on hiponut 100 dollarin rajaa. Barreli on öljymarkkinoilla käytetty mitta, joka vastaa 159 litraa. Viimeksi öljyn maailmanmarkkinahinta oli näin korkea vuonna 2014.

Torstaina Pohjanmeren Brent-raakaöljyn hinta pyöri 93 dollarin tuntumassa. Vielä ennen joulua Brent maksoi 71 dollaria barrelilta. Hinta on noussut kahdessa kuukaudessa 30 prosenttia. Samaan tapaan on kallistunut venäläinen Urals-laatu, joka torstaina maksoi niin ikään noin 93 dollaria barrelilta.

Hinnan nousu vahvistaa Venäjän julkista taloutta.

Venäjä on yksi maailman suurimpia öljyntuottajamaita. Se vie muualle maailmaan noin 6,5 miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Noin puolet EU-maiden kuluttamasta öljystä tulee Venäjältä. Suomessa osuus on noin 80 prosenttia.

Maan talous nojaa vahvasti fossiilivientituloihin. Puolet kaikista maan vientituloista on peräisin fossiilisista polttoaineista, joista öljy on tärkein. Fossiilivienti tuo noin kolmanneksen valtion tuloista.

Öljyn kallistuessa Venäjä pystyy edelleen vahvistamaan öljyrahastoaan, joka jo nykyisellään on ennätyksellisen suuri. Venäjä rahastoi osan fossiilivientituloista Kansallisen hyvinvoinnin rahastoon, jonka koko vuoden alussa oli runsaat 150 miljardia euroa, lähes 12 prosenttia Venäjän bruttokansantuotteesta.

Öljyrahaston tarkoitus on suojata maan julkista taloutta öljyn hinnan heilahteluilta, mutta jotkut asiantuntijat katsovat, että kyseessä on myös taloudellinen puskuri, jonka avulla presidentti Vladimir Putin pystyy ajamaan geopoliittisia päämääriään.

Lue lisää: Uhitteleva Venäjä on kasannut kaikessa hiljaisuudessa itselleen kassan, jolla se kestää kriisin yli

Ukrainan kriisi on kiristänyt Venäjän ja länsimaiden välit kireimmilleen sitten vuoden 2014. Yhdysvallat pelkää Venäjän valmistelevan hyökkäystä Ukrainaan, ja estääkseen mahdollisen voimankäytön länsimaat ovat valmistelleet Venäjälle talouspakotteita. Niiden sisällöstä ei tiedetä tarkasti, mutta länsimaat ovat uhanneet pakotteiden tekevän Venäjän taloudelle hyvin kipeää.

Julkisuudessa on spekuloitu rahoitusmarkkinoille kohdistuviin pakotteisiin, jotka voisivat jopa häiritä Venäjän öljykauppaa. Myös sotatoimet voisivat häiritä öljytoimituksia, sillä Venäjä vie Ukrainan läpi öljyä Itä-Eurooppaan.

Markkina-analyysiyhtiö Plattsin johtava geopoliittinen neuvonantaja Paul Sheldon sanoo, että Putinin arvaamattomuus ruokkii epävarmuutta markkinoilla.

”Joka tapauksessa emme odota, että öljyvienti merkittävästi vähenisi Yhdysvaltain pakotteiden tai Venäjän omien päätösten seurauksena”, Sheldon kirjoittaa katsauksessaan.

Öljyn hinta on kulkenut kahden viime vuoden aikana vuoristorataa.

Hinta romahti keväällä 2020, jolloin koronaviruspandemia pysäytti turismin ja työmatkaliikenteen ja romahdutti öljyn kysynnän. Tuolloin Brent-raakaöljy maksoi noin 20 dollaria barrelilta. Yhdysvalloissa nähtiin hetkellisesti jopa tilanne, jossa WTI-raakaöljyn hinta putosi negatiiviseksi, mutta tähän hinnan romahdukseen vaikutti myös paikallinen varastotilanne.