Vattin tutkimuksen perusteella 11 sentin korotus hiilidioksidiverossa siirtyi täysimääräisenä diesellitran hintaan vain maaseudulla.

Vuoden 2012 polttoaineiden hiilidioksidiverouudistus korotti dieselin hintaa eniten pienituloisilla alueilla ja maaseudulla, selviää Valtion taloudellinen tutkimuskeskuksen (Vatt) tutkimuksesta.

Ilmastopäästöjen vähentämiseksi tehty verouudistus korotti dieselin hiilidioksidiveroa 11 sentillä litraa kohden.

Vattin tutkijaryhmä osoitti tutkimuksessaan, että keskimäärin dieselin tankkaushinta kallistui verokorotusta vähemmän, mutta dieselin hinnannousussa oli merkittäviä paikallisia eroja. Maaseudulla ja pienituloisilla alueilla dieselin hinta kallistui huomattavasti enemmän kuin kaupungeissa ja suurituloisilla alueilla.

Tutkimuksen perusteella 11 sentin korotus hiilidioksidiverossa siirtyi täysimääräisenä diesellitran hintaan vain maaseudulla. Kaupungeissa ja suurituloisimmilla alueilla dieselin hinta nousi keskimäärin 7,5 senttiä. Pienituloisimmilla alueilla hinnannousua oli noin 9 senttiä. Keskimäärin dieselin hinta nousi noin 8 senttiä.

”Muutamien senttien erot voivat tuntua pieniltä, mutta siinä missä neljä lisäeuroa 60 litran tankillisen hintaan tuskin vaikuttaa hyvätuloisen autoiluun, voi kuuden euron lisähinta tankilliseen olla pienituloiselle iso raha”, sanoo Vattin tutkimusprofessori Tuomas Kosonen tutkimuskeskuksen tiedotteessa.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että veronalennukset eivät myöskään siirry täysimääräisinä kuluttajahintoihin. Vattin johtava tutkija Marita Laukkanen sanoo, että tämä pitäisi ottaa huomioon veropoliittisia päätöksiä suunnitellessa.

Polttoaineiden hiilidioksidivero otettiin käyttöön 1990-luvulla. Vuoden 2012 verouudistuksessa hiilidioksidiveron perusteeksi muutettiin ajoneuvonkäytöstä syntyvien päästöjen sijaan polttoaineen koko elinkaaren keskimääräiset kasvihuonepäästöt.

Vattin tutkijaryhmään kuuluivat Jarkko Harju, Tuomas Kosonen, Marita Laukkanen ja Kimmo Palanne. Ryhmän tutkimus on juuri julkaistu arvostetussa Journal of Environmental Economics and Management -tiedelehdessä.