Newyorkilaistuomari määräsi torstaina, että Trumpien täytyy antaa oikeudessa valaehtoiset lausunnot. New Yorkin osavaltion oikeusministeri kertoo löytäneensä näyttöä Trumpien yritysryppään ”petollisista tai harhaanjohtavista toimintatavoista”.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump (keskellä) ja hänen aikuiset lapsensa Ivanka Trump ja Donald Trump Jr kuvattuna Trump Towerissa, New Yorkissa tammi­kuussa 2017.

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion tuomioistuin määräsi Donald Trumpin ja tämän kaksi lasta todistamaan oikeudessa Trump Organization -yritysryppään toiminnasta.

Asiasta raportoivat myöhään torstai-iltana Suomen aikaa muun muassa uutistoimisto Reuters, The Wall Street Journal ja The New York Times.

Tuomari Arthur Engoronin päätöksen myötä Donald Trumpin, hänen poikansa Donald Trump Jr:n ja tyttären Ivanka Trumpin täytyy vastata oikeudessa kysymyksiin perheyhtiöstään.

Taustalla on siviilioikeuden tutkinta, jonka New Yorkin osavaltion oikeusministeri Letitia James käynnisti vuonna 2019.

Viime kuussa James toimitti oikeuteen asiakirjat, joissa syytetään Trump Organization -yritysrypästä ”petollisista tai harhaanjohtavista” toimintatavoista. Jamesin mukaan Donald Trump on lapsineen ollut ”läheisesti tekemisissä” kyseisten liiketoimien kanssa.

Asiakirjoissa väitetään, että yhtiössä useiden kiinteistöjen arvoa paisuteltiin osana ”jatkuvaa toimintamallia, jonka tavoitteena oli esittää [Donald] Trumpin nettovarallisuus suurempana kuin miltä se olisi muuten vaikuttanut”.

Trumpien asianajajat yrittivät oikeuden kuulemisessa estää asiakkaidensa todistajaksi kutsumisen. Asianajajien mukaan entinen demokraattipoliitikko James on poliittisesti puolueellinen ja yrittää väärinkäyttää siviilioikeuden tutkintaa osittain päällekkäiseen rikostutkintaan.

James on mukana myös Trump Organizationiin liittyvässä rikostutkinnassa, jota johtaa Manhattanin piirisyyttäjä Alvin Bragg. Tutkinnassa Trump Organizationia ja sen pitkäaikaista rahoitusjohtajaa syytetään veropetoksista.

The New York Timesin mukaan torstain päätöksen tehnyt tuomari Engoron kuitenkin totesi Trumpien asianajajien argumentin olevan ”täysin epäonnistunut”.

Engoronin päätöksellä Trumpien tulee saapua todistamaan kolmen viikon kuluessa. Määräykseen kuuluu myös, että entisen presidentin tulee toimittaa oikeusministeri Jamesille tämän haasteessa vaatimat asiakirjat.