Suomessa on eläkevarallisuutta nyt enemmän kuin koskaan – työeläkesäästöjen määrää kasvoi yli 30 miljardia euroa 2021

Varman toimitusjohtaja Risto Murto pitää selvänä, että Venäjä-pakotteet leikkaisivat Suomenkin kauppavirtaa Venäjälle. Esimerkiksi teknologiavienti Venäjälle estettäisiin.

Suomalaisilla on nyt säästössä eläkevarallisuutta enemmän kuin koskaan. Näin sanoi Varman toimitusjohtaja Risto Murto perjantaina aamulla, kun hän julkisti yhtiön vuosituloksen 2021.

Varma kasvatti eläkevarallisuuden määrää viime vuonna 9,3 miljardilla eurolla, Suomen suurin eläkevakuuttaja eläkelaitos Keva 9,1 miljardilla eurolla, työeläkeyhtiö Elo 3,5 miljardilla erolla ja Suomen pieninkin eläkevakuuttaja Veritas 0,5 miljardilla eurolla.

Suomen suurin työeläkeyhtiö Ilmarinen kertoi perjantaina 8,1 miljardin euron sijoitustuloksesta. Se mukaan lukien työeläkevarallisuuden määrä on kasvanut viime vuonna yli 30 miljardia euroa.

Varman toimitusjohtaja Murto ounasteli, että työeläkeyhtiöiden hyvät tulokset käynnistävät nyt keskustelun siitä, onko työeläkevaroja liian paljon vai liian vähän.

”Tässä tilanteessa liian paljon -kanta saattaa keskustelussa saattaa olla äänekkäämpi. Mutta kannattaa pitää malttia, sillä kuluneet kymmenen vuotta ovat olleet poikkeuksellisen hyvät”, Murto sanoi.

Murto muistutti, että tuottoja tullaan tarvitsemaan, jotta eläkemaksut eivät nousisi.

”Nyt ei kannata lähteä jakamaan eläkevarallisuutta yhden hyvän vuoden jälkeen. Työeläkejärjestelmä on nyt poikkeuksellisen tasapainoisessa tilassa ja antaa tilaa uusille [järjestelmän] uudistuksille”, Murto sanoi.

Hänen mukaansa nyt voisi harkinta seuraavaa askelta, joka liittyy sijoitussalkkujen riskipitoisuuden lisäämiseen.

”Kaksikymmentä vuotta sitten tehty osakepainon lisäys oli erittäin onnistunut uudistus. Mutta rinnalla täytyy pitää myös keskustelua siitä, että osakemarkkinat eivät tuotakaan toivotusti”, Murto sanoi.

Eläkevakuuttajien tuotto on ollut joka tapauksessa paljon parempi kuin alalle on ennustettu. Työeläkejärjestelmän keskuselin Eläketurvakeskus (ETK) on laskelmissaan asettanut työeläkeyhtiöille enimmillään 3,5 prosentin vuosittaisen reaalituottotavoitteen.

”Toteutuma on ollut selvästi vahvempi kuin ETK:n tuotto-olettama. Esimerkiksi Varman osalta reaalituotto on ollut 5,8 prosenttia”, Murto sanoi.

Risto Murto sanoi, että viime vuoden prosentuaalinen sijoitustuotto on suurin, mitä hän on uransa noin 50 osavuosituloksen aikana julkistanut.

Varma sai eläkesijoituksille viime vuonna 18,5 prosentin tuoton, ja perjantaina niin ikään tuloksensa julkistanut Ilmarinen 15,3 prosentin ja Elo 14 prosentin tuoton. Torstaina tuloksensa julkistanut Keva sai tuottoa 16 prosenttia ja piskuinen Veritas 12,6 prosenttia.

Varma on nostanut sijoitustuottojaan selvästi vuodesta 2020, jolloin yhtiön kilpakumppani Ilmarinen rökitti sen selvästi. Varman nousun taustalla ovat muun muassa hedge-sijoitukset, jotka eläkesijoittaja on saanut jälleen kannattamaan.

Menneisyyden tuotot eivät kuitenkaan kerro tulevaisuudesta.

Murto arvioi, että ”pitkän aikavälin tuotto-odotukset ehdottomasti alhaisemmat” kuin vuonna 2021.

Eniten sijoittajia puhuttaa nyt Venäjän ja Ukrainan geopoliittinen kriisi, joka on luonut täysin uuden uhan.

”Suomalaiset yritykset ovat vetäytyneet Venäjältä jo aiemmin askel askeleelta. Venäjästä on tullut markkina, jonne ei investoida, mutta sinne viedään ja sieltä tuodaan hyödykkeitä”, Risto Murto sanoi.

Toimitusjohtaja Murron mukaan on selvää, että pakotteet tulevat leikkaamaan kauppavirtaa Venäjälle, jos sanktioita tulee. Hän arvioi, että esimerkiksi teknologiavienti Venäjälle estettäisiin.

”Vaikutuksia tulee kahdelta rintamalta. Ensimmäinen vaikutus tulee energiamarkkinoiden kautta ja toinen ovat sanktiot. Yhdysvaltain asettamat sanktiot koskevat käytännössä myös suomalaisia yrityksiä kuten pankkeja eli rahaliikenne vaikeutuu entisestään”, Murto sanoi.