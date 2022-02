Vaatteista ja kodin designista tunnettu Lexington toimii yli 20:llä markkinalla. Manna & Co on ennestään muun muassa Finlaysonin, Vallilan ja Makian emoyhtiö.

Finlayson on yksi Manna & Co:n perustajabrändeistä.

Suomalainen Manna & Co -desingyhtiö ja ruotsalaisen Lexingtonin perustajaomistajat Kristina ja Tommy Lindhe sekä eräät muut yhtiön suuret osakkeenomistajat ovat sopineet kaupasta, jossa Manna & Co hankkii 68,1 prosentin osuuden First North -markkinapaikalle Tukholmassa listatun Lexingtonin osakkeista.

Lexington on vuonna 1997 perustettu, voimakkaasti kansainvälistynyt design- ja lifestyle-brändi, joka toimii nykyisin yli 20 markkinalla ja tarjoaa asiakkailleen korkealuokkaisia tuotteita kodin sisustuksesta pukeutumiseen.

Suomessa Lexingtonin tuotteita myyvät esimerkiksi Stockmann sekä useat sisustusalan liikkeet. Lexingtonin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 30,7 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 2,7 miljoonaa euroa.

Työntekijöitä Lexingtonilla on noin 125. Lexington tulee jatkamaan toimintaansa itsenäisesti samaan tapaan kuin Manna & Co:n muutkin brändit.

Manna & Co:n brändejä ovat ennestään Finlayson, Vallila, Makia, Reino & Aino sekä Sasta.

Uutinen päivittyy.