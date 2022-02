Noin puolet tasa-arvovaltuutetulle tulevista yhteydenotoista koskee raskaus- ja perhevapaa-asioita.

Lapsen saaminen on edelleen naisen työuralle isompi este kuin miehelle.

Raskaus on edelleen naisille merkittävä syrjintätekijä suomalaisessa työelämässä, toteaa tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara.

Ilmiö näkyy esimerkiksi tutkimuksissa, joissa on tutkittu lapsen saamisen vaikutusta palkkakehitykseen miehillä ja naisilla.

Kielteistä suhtautumista raskauteen voi tulla vastaan paitsi työntekijöille, myös johtajatehtävissä työskenteleville naisille.

HS kertoi torstaina toimitusjohtaja Nora Huovilasta, joka huomasi vetäessään yhtiönsä rahoituskierrosta, että osa sijoittajista ei halunnut sijoittaa yhtiöön, jonka toimitusjohtaja oli raskaana.

Huovila kysyi haastattelussa, haluammeko olla rakentamassa työelämää, jossa raskaus nähdään ongelmana.

Tasa-arvovaltuutettu tunnistaa ilmiön.

”Valitettavasti meillä on jo sellainen työelämä, jossa raskaus monella tapaa koetaan ongelmaksi”, Maarianvaara toteaa.

Raskaus- ja perhevapaasyrjintä kietoutuvat monesti yhteen.

Maarianvaaran mukaan noin puolet tasa-arvovaltuutetulle tulevista yhteydenotoista koskee raskaus- ja perhevapaa-asioita.

Tutkimusten mukaan perheenlisäys ei vaikuta mitenkään miesten palkkakehitykseen. Miehet, joilla on lapsia, ovat saattaneet jopa pärjätä taloudellisesti hieman paremmin, Maarianvaara kertoo.

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara

Naisilla sen sijaan lapsen saamiseen liittyy todella iso palkkakehitystä heikentävä vaikutus.

Työpaikalla naisten pitämät perhevapaat koetaan usein ongelmaksi.

Maarianvaara kertoo, että usein määräaikaisia töitä tehneillä määräaikaiset työsuhteet loppuvat lapsen saamiseen.

Osalla vakityössä olevista käy niin, että kun he palaavat pitkiltä perhevapailta, heidän työtehtäviään on jaettu muille, ja he joutuvat urallaan taaksepäin.

Miehet taas pitävät kaiken kaikkiaan varsin lyhyitä perhevapaita.

Joskus ongelmana on se, että työpaikalla suhtaudutaan kielteisesti siihen, jos mies haluaa ottaa vastuuta lapsen hoitamisesta.

Tasa-arvovaltuutettu saa jonkin verran yhteydenottoja miehiltä, joiden työnantaja katsoo, että sairasta lasta pitäisi jäädä kotiin hoitamaan äidin eikä isän.

Pitkät perhevapaat painottuvat selvästi naisille. Syynä on osittain raha.

Tai oikeastaan rahaan liittyvä väärinymmärrys.

Lapsen isä on todennäköisemmin hyväpalkkaisissa miesvaltaisen alan töissä ja äiti naisvaltaisella matalapalkka-alalla.

Monissa perheissä elää Maarianvaaran mukaan väärinymmärrys siitä, että olisi aina taloudellisesti järkevämpää, että pienituloisempi vanhemmista jää kotiin hoitamaan lasta.

Hänen mukaansa todellisuudessa perhevapaiden jakaminen tasapuolisesti on usein myös taloudellisesti järkevää.

Tämä johtuu muun muassa siitä, että hyväpalkkaisempi saa myös korkeampaa päivärahaa, sekä siitä, että verotuksen progressio vaikuttaa käteen jääviin tuloihin.

Kela maksaa esimerkiksi molemmille vanhemmille tarkoitettua vanhempainvapaata 158 arkipäivää eli noin puoli vuotta. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Lapsi on noin 9 kuukautta, kun vanhempainraha päättyy. Vanhempainrahan määrä perustuu vuosituloon. Kelan mukaan 20 000 euroa vuodessa ansaitseva saa vanhempainrahaa 46,67 euroa päivältä. 60 000 euron vuosituloilla päiväraha on 120,11 euroa.

Raha.fi-palvelun mukaan puolestaan 2 000 euron kuukausituloista jää Helsingissä käteen 1 682 ja 5 000 euron palkasta 3 141 euroa. Nimellisesti 2,5-kertaisesta palkasta jää siis käytännössä käteen vain 1,9-kertainen summa.

Miten raskaus- ja perhevapaasyrjintään sitten pystyttäisiin vaikuttamaan?

Yksi selkeä yhteiskunnan toimi tilanteen parantamiseksi on Maarianvaaran mukaan kesällä voimaan tuleva perhevapaauudistus.

Sen myötä vanhemmat voivat jakaa vanhempainpäivärahapäivät puoliksi.

Uudistuksen mukaisesti kumpikin vanhempi saa 160 vanhempainrahapäivän kiintiön. Tästä enintään 63 vanhempainrahapäivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle.

Kaikkia raskauteen ja perhevapaisiin liittyviä syrjintäongelmia ei voi kuitenkaan ratkaista pelkällä lainsäädännöllä.

Maarianvaara toteaa, että syrjintää koskeva lainsäädäntö on Suomessa suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta kysymys on, miten asiat toimivat käytännössä työpaikoilla.

Hän palaa tapaukseen, jossa sijoittajia oli vetäytynyt rahoituskierrokselta toimitusjohtajan raskauden takia.

Tällaisiin ilmiöihin ei voi vaikuttaa lakeja säätämällä.

”Pitää käydä arvokeskustelua. Lainsäädännöllä tähän on vaikea päästä kiinni”, Maarianvaara toteaa.