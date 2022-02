EK on neuvonut yrityksiä varautumaan siihen, että ensimmäiset pakotteet saattavatkin tulla Yhdysvalloista.

”Huoli eskaloitumisesta on todellinen”, sanoo johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Tilanne Ukrainan rajoilla kiristyy päivä päivältä, ja länsimaiden joukosta kuuluu jo vaatimuksia asettaa Venäjälle talouspakotteita.

Pakotteiden panemista toimeen vaati sunnuntaina Latvian ulkoministeri Edgars Rinkēvičs.

”Kuten näemme, Venäjä jatkaa aggressiotaan Ukrainaa kohtaan eivätkä Venäjän joukot ole lähdössä Valko-Venäjältä. On selvää, että transatlanttisen yhteisön on ryhdyttävä panemaan pakotteita toimeen ja Naton on siirrettävä lisää joukkoja alueelle”, hän kirjoitti Twitterissä.

Rinkēvičs reagoi Valko-Venäjän puolustusministeriön sunnuntaiseen ilmoitukseen, jonka mukaan sotilasharjoituksia varten maahan tulleet venäläisjoukot eivät poistukaan maasta harjoituksen päätyttyä, kuten Venäjä on aiemmin luvannut.

Naton arvion mukaan Valko-Venäjällä on noin 30 000 venäläistä sotilasta sekä paljon raskasta kalustoa. Heidän oli määrä poistua maasta harjoitusten päätyttyä.

Venäjän viranomaisten lauantaina julkaisema kuva Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisestä suursotaharjoituksesta Obuz-Lesnovskyn alueella.

Näin Venäjä rikkoi jälleen yhden lupauksen vetää joukkojaan Ukrainan rajalta. Kaikkiaan rajan tuntumassa arvioidaan olevan noin 190 000 venäläistä sotilasta.

Myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba vaati, että ainakin osa pakotteista pitäisi panna jo toimeen.

”Venäjä on pysäytettävä heti. Näemme, kuinka tapahtumat etenevät”, hän sanoi.

Länsimaat ovat uhanneet Venäjää ennennäkemättömän kovilla talouspakotteilla, mutta eivät ole yksiselitteisesti kertoneet, mikä pakotteet voisi laukaista. EU-johtajat ovat toistaneet viestiä, että pakotteisiin turvaudutaan, jos Venäjä laajentaa sotilaallista aggressiotaan.

”Pakotteiden osalta on hyvä edetä vaiheittain. Nyt me valmistelemme pakotekokonaisuutta, joka liittyy Venäjän sotilaalliseen toimintaan Ukrainassa. Mikäli Venäjä laajentaa sitä, EU tulee kumppaneidensa kanssa vastaamaan tähän erittäin voimakkain taloudellisin pakottein”, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi perjantaina.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz sanoi lauantaina CNBC:n haastattelussa, ettei EU:n pidä liian tarkasti kertoa aikeistaan Venäjälle.

”Minusta ei ole järkeä julkistaa niitä [pakotteita]. Meidän kannaltamme on hyvä, ettei Venäjä tiedä, mitä aiomme tehdä.”

Epävarmuutta tunnetaan myös monissa eurooppalaisissa yrityksissä.

Kun Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) viime viikolla järjesti jäsenyrityksilleen pakotteita koskevan koulutustilaisuuden, osallistujien määrä yllätti järjestäjät. Mukaan ilmoittautui noin 300 yritystä, ja kysymyksiä suorastaan tulvi.

Miten pitkälle toimitusketjut pitää tuntea välttyäkseen pakotteilta? Miten pakotteet kohtelisivat venäläisiä tytäryhtiöitä? Kuinka Yhdysvaltain pakotteet vaikuttaisivat Euroopassa?

”Huoli eskaloitumisesta on todellinen”, sanoo johtaja Petri Vuorio EK:sta.

Vuorion mukaan on hyvin vaikea arvioida, kuinka todennäköisesti pakotteisiin turvaudutaan.

Ensimmäinen epävarmuus koskee sitä, aloittaako Venäjä hyökkäyksen, jota länsimaissa pelätään. Venäläisjoukkojen vyöryminen Ukrainan rajan yli johtaisi varmuudella lännen pakotteisiin.

Toinen, mahdollisesti olennaisempi epävarmuustekijä on kuitenkin Vuorion mukaan se, millaisia pakotteita jokin täysmittaista maasotaa vähäisempi teko voisi laukaista.

” ”Huoli eskaloitumisesta on todellinen.”

Itä-Ukraina ei ole ollut rauhan tilassa kahdeksaan vuoteen. Sodassa on kuollut arviolta 15 000 ihmistä, ja tulitaukoa on jatkuvasti rikottu.

Ukrainaan on viime päivinä kohdistunut satunnaista kranaattitulta, ja länsimaat ovat syyttäneet Venäjää Ukrainan provosoinnista. Länsimaiden mielestä Venäjä yrittää lavastaa tilanteen, jossa se voisi väittää puolustautuvansa Ukrainan hyökkäykseltä. Ukraina on kieltänyt vastanneensa tuleen.

Ukrainaan on myös kohdistunut kyberhyökkäyksiä, jotka Britannian mukaan ovat peräisin Venäjältä.

Lännessä pelätään myös, että kun rajan tuntumaan on keskitetty suuri määrä sotilaita ja kun ilmapiiri rajalla kiristyy, eskalaatio voi käynnistyä virhearviosta tai inhimillisestä virheestä. Näin kävi vuonna 2014, kun Itä-Ukrainan kapinalliset ampuivat venäläisellä ohjuksella alas MH17-matkustajakoneen. Täysin ennakoimaton tapahtuma johti lännen voimakkaisiin pakotteisiin ja Venäjän vastapakotteisiin.

Ukrainalaiset pelastusviranomaiset tutkivat alasammutun malesialaisen matkustajalentokoneen jäännöksiä Donetskin alueella heinäkuussa 2014..

EK on neuvonut yrityksiä varautumaan myös siihen, että ensimmäiset pakotteet tulevatkin Yhdysvalloista. Länsimaat ovat vakuuttaneet toimivansa yhteisrintamassa, mutta Vuorio uskoo, että Yhdysvaltojen ja Britannian kynnys pakotteiden käyttöön on EU:ta matalampi.

Näiden maiden kauppasuhteet Venäjään ovat ohuemmat, eivätkä ne ole yhtä alttiita Venäjän mahdollisille vastatoimille, esimerkiksi energiatoimitusten katkaisulle. Lisäksi Britannian välit Venäjään ovat heikentyneet Skripal-myrkytystapauksen jälkeen.

Käytännössä Yhdysvaltain pakotteet vaikuttavat myös eurooppalaisiin yhtiöihin, Vuorio sanoo.

” Vuorio uskoo, että Yhdysvaltojen ja Britannian kynnys pakotteiden käyttöön on EU:ta matalampi.

Pankit eivät halua Yhdysvaltain pakotelistalla olevia yrityksiä asiakkaiksi, kuten nähtiin Helsingin telakan omistajan Arctechin kohdalla. Yritysten sopimuksissa voi myös olla kirjauksia pakotteisiin liittyen.

Lisäksi Yhdysvaltain vientirajoitukset voivat vaikuttaa myös suomalaisiin vientiyrityksiin, jos yrityksen tuotteissa käytetään rajoitusten piirissä olevia komponentteja. Lisäksi tulevat maineriskit tärkeällä markkinalla, jos näyttää siltä, että yhtiö rikkoo Yhdysvaltain pakotteita, vaikka ne eivät juridisesti sitä koskisi.

Iran-pakotteiden kohdalla nähtiin, että käytännössä Yhdysvallat pakotti eurooppalaiset yritykset tekemään valinnan Iranin ja Yhdysvaltain markkinoiden välillä. Pakotteiden asettamisen jälkeen kaikki suuret eurooppalaiset yhtiöt vetäytyivät Iranista.