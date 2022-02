Tiedot vuotanut halusi paljastaa, kuinka pankki on palvellut useita vakaviin rikoksiin sekaantuneita ihmisiä. Credit Suisse on kiistänyt väitteet.

Kymmenientuhansien sveitsiläispankki Credit Suissen asiakkaiden tilitietoja on vuodettu medialle. Useiden medialähteiden mukaan tiedoista selviää, että osa pankin asiakkaista olisi sekaantunut esimerkiksi ihmiskauppaan, huumekauppaan, rahanpesuun, korruptioon, kidutukseen ja muihin vakaviin rikoksiin.

Tietovuodosta kertoivat sunnuntaina kattavasti muun muassa brittilehti The Guardian ja yhdysvaltalaislehti The New York Times. Niistä ensimmäisen mukaan vuodossa paljastettiin tietoja 30 000:n asiakkaan tileistä. The New York Times puolestaan kirjoittaa 18 000 tilistä.

The New York Timesin mukaan nimettömänä pysyttelevä taho vuoti tiedot saksalaiselle sanomalehdelle Süddeutsche Zeitungille. Se puolestaan jakoi saamansa datan voittoa tavoittelemattomalle journalistiryhmälle ja 46 uutismedialle eri puolilta maailmaa.

Vuodettujen tietojen kerrotaan koskevan tilejä, jotka olivat käytössä 1940-luvulta 2010-luvulle. The New York Timesin mukaan tiedot paljastavat, kuinka Credit Suisse avasi tilejä ja palveli ihmisiä, joiden taustat ovat selvästi ongelmalliset.

Credit Suisse lähetti sunnuntaina myös HS:lle tiedotteen, joka liittyi eri medioiden julkaisemiin artikkeleihin. Englanninkielisessä viestissä sanotaan, että pankki kiistää kaikki väitteet ja vihjailut väitetyistä liiketoiminta­käytännöistään. Sen mukaan esiin tuodut asiat liittyvät pääosin menneeseen aikaan ja tiedot ovat vaillinaisia tai vääriä tai ne on valikoivasti irrotettu asiayhteydestään.

Credit Suissen mukaan se on toiminut kunakin aikana vaaditulla tavalla. Se jatkaa, että valtaosa tietovuotoon liittyvistä tileistä on jo suljettu, ja pankki on vakuuttunut siitä, että aktiiviset tilit ovat nykyisten vaatimusten mukaisia.