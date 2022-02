Aktivistisijoittaminen on yleistynyt sen jälkeen, kun pieni riskirahasto Engine No. 1. sai omat edustajansa läpi öljy-yhtiö Exxon Mobilin hallitukseen.

Pääomasijoittaja Carl Icahn yrittää saada pikaruokajätti McDonald’sia siirtymään eettisempään suuntaan puuttumalla yhtiön toimiin sisältäpäin.

Icahn on miljardööri, ja häntä pidetään Wall Streetin menestyksekkäimpiin kuuluvana sijoittajana. Hänellä on ollut tapana muokata yrityksiä haluamaansa suuntaan ostamalla niistä osan ja sen jälkeen ehdottamalla haluamiaan jäseniä yhtiön johtoryhmään.

Nyt Icahn haluaa ujuttaa jäseniä McDonald’sin johtoryhmään, jotta yhtiö alkaisi kohdella sikoja paremmin. Asiasta kertovat muun muassa talouslehti Wall Street Journal ja The New York Times.

Icahn omistaa McDonald’sia noin 200 osakkeen verran, eli noin 50 000 dollarin arvosta. Kyse on siis hyvin pienestä siivusta.

Pikaruokayhtiö lupasi vuonna 2012 lopettaa sianlihan ostamisen tiineytyshäkkejä käyttäviltä lihantuottajilta. McDonald’sin lupauksen mukaan lihan ostaminen häkkiä käyttäviltä tuottajilta piti lopettaa vuoteen 2022 mennessä.

Tiineytyshäkki estää emakkoa liikkumasta tai kääntymästä, mikä tekee niiden siementämisestä helpompaa. Emakko usein laitetaan tiineytyshäkkiin sen jälkeen, kun se on vieroitettu edellisestä poikueesta, ja sitä pidetään häkissä kunnes sen seuraava tiineys on edennyt neljästä kuuteen viikkoon. Yhteensä sika on tiine 16 viikon ajan.

Porsitushäkeissä emakot elävät synnyttämisen jälkeen. Myös porsitushäkin tarkoituksena on estää sikaa liikkumasta, jotta se ei murskaisi porsaita alleen pienessä karsinassa.

Häkki estää sikaa toteuttamasta sen luontaisia tarpeita, kuten tonkimista ja sosiaalista kanssakäymistä. Häkissä makaaminen voi myös aiheuttaa sialle vakavia terveysongelmia.

Tiineytys- ja porsitushäkit ovat Suomessa laillisia. Uuden eläinsuojelulain myötä tiineytyshäkeistä oltaisiin Suomessa luopumassa 12 vuoden siirtymäajalla.

Icahnin mukaan McDonald’s ei ole onnistunut täyttämään lupaustaan tiineytyshäkeistä luopumisesta. Yhtiö vastaa, että pandemia on viivästyttänyt luvattua siirtymää.

McDonald’s on kehottanut tuottajiaan siirtämään emakot pois tiineytyshäkeistä sen jälkeen, kun niiden tiinehtyminen on varmistettu. Tämä tarkoittaa sitä, että emakot pysyvät häkeissä neljästä kuuteen viikkoa.

McDonald’sin tiedotteen mukaan 60 prosenttia sen Yhdysvalloissa tuotetusta sianlihasta on peräisin emakoilta, jotka eivät ole olleet tiineytyshäkeissä raskaana ollessaan. Yhtiön tarkoituksena on kasvattaa osuutta vuoden loppuun mennessä.

Muotoilu jättää avoimeksi sen, ovatko siat olleet tiineytyshäkeissä ennen kuin niiden tiineys on varmistettu.

Tiedotteessaan yhtiö sanoo, että laajamittainen tiineytyshäkeistä luopuminen tarkoittaisi lihan teollisen tuotannon tehokkuuden laskua ja siten myös vahingoittaisi yhtiön kykyä tarjota asiakkaille tuotteita ”saavutettavaan hintaan”.

McDonald’s ostaa noin prosentin verran kaikesta Yhdysvalloissa tuotetusta sianlihasta.

Yhtiö mainitsee tiedotteessaan, että Icahn on merkittävä omistaja Viskase-nimisessä lihatuotteiden pakkaamossa. Yhtiö kysyy, miksei Icahn aja samankaltaisia asioita Viskasessa.

Icahn on ehdottanut McDonald’sin johtoryhmään Leslie Samuelrichiä ja Maisie Ganzleria.

Samuelrich on vihreään energiasiirtymään keskittyvän sijoitusrahaston johtaja. Ganzler on Bon Appétit -kahvilaketjun strategia- ja brändipäällikkö.

Aktivistisijoittaminen on uusi ilmiö, jonka voi katsoa käynnistyneen laajemmin öljyjätti Exxon Mobilin tapauksesta. Pieni riskirahasto Engine No. 1. ajoi öljy-yhtiön hallitukseen omia ehdokkaitaan, joiden tarkoituksena on ohjata yhtiötä vihreämpään suuntaan.

Yksi Exxonin hallitukseen päässeistä on suomalainen Kaisa Hietala, joka on Nesteen entinen biopolttoainejohtaja.