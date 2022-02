Suomessa esiin tulleet tapaukset kertovat, että suvut ja yksityishenkilöt ovat sveitsiläispankkien avustuksella jättäneet maksamatta varallisuusveroja ja tuloveroja vuosikymmenien kuluessa

Credit Suisse -pankista on vuotanut kymmenien tuhansien ihmisten tilitietoja kansainväliselle medialle. Vuodettujen tietojen kerrotaan koskevan tilejä, jotka olivat käytössä 1940-luvulta 2010-luvulle.

Sveitsi on ollut suomalaistenkin sukujen ja yksittäisten henkilöiden suosikki, kun rahaa ja muuta varallisuutta on haluttu piilottaa viranomaisilta. Sveitsin-talletuksista ja kaupankäynnistä ovat saaneet tuomionsa myös ensimmäiset isot taloudellisen vallan käyttäjät Suomessa – tosin vasta vuonna 2021.

Vuodettujen tietojen kerrotaan koskevan tilejä, jotka olivat käytössä 1940-luvulta 2010-luvulle.

The New York Timesin mukaan tiedot paljastavat, kuinka Credit Suisse avasi tilejä ja palveli ihmisiä, joiden taustat ovat selvästi ongelmalliset. Credit Suisse on ollut suomalaistenkin veroparatiisitallettajien pankkina.

Suomessa esiin tulleet tapaukset ovat tähän mennessä osoittaneet, että suvut ja yksityishenkilöt ovat sveitsiläispankkien avustuksella jättäneet maksamatta varallisuusveroja ja tuloveroja vuosikymmenien kuluessa.

Varallisuusvero poistettiin vuonna 2006, mutta HS:n selvitysten mukaan Sveitsin-tilejä on ollut suomalaisilla jo ainakin 1950-luvulta alkaen. Myyntivoitoista ja muista pääomatuloista veroja pitää maksaa edelleen.

Helsingin Sanomien tiedot eivät perustu tietovuotoihin, vaan suomalaisissa käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa esillä olleisiin veroparatiisioikeudenkäynteihin.

Helsingin Sanomat kertoi lokakuussa laajassa kirjoituksessaan, kuinka suomalaiset ovat käyttäneet veroparatiiseja, lähinnä Sveitsiä, tarkoituksenaan välttää veronmaksu. Rahat pantiin piiloon verottajalta, mutta syitä oli muitakin.

Pohjoismaisen suuryhtiön toimitusjohtaja vei varojaan Sveitsiin 1960-luvulla, koska ”olot Suomessa olivat epävakaat”.

Sukujen piilot paljastuivat suurimmaksi osaksi Sveitsistä, joka alkoi pakon edessä avata tiukkaa pankkisalaisuuttaan vuoden 2013 paikkeilla. Kun Sveitsi oli näin pois laskuista, verojen välttelystä kiinnostuneiden piti keksiä uusia maita järjestelyilleen.

Helsingin Sanomat kertoi joulukuussa uusimmista järjestelyistä, joissa Sveitsi saattoi olla vain osa entistä mutkikkaampaa varojen piilotusjärjestelyä.

Ensimmäiset isot suomalaiset vallankäyttäjät ovat joutuneet Sveitsin-talletuksistaan ja -kaupankäynnistään tuomiolle viime vuonna.

Tähän mennessä julkisuuteen tullut nimekkäin veroparatiisitallettaja on varustamoyhtiö Finnlinesin entinen toimitusjohtaja ja Nokian entinen johtaja Antti Lagerroos, joka sai vuoden ehdollista vankeutta törkeästä veropetoksesta. Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä Lagerroos on valittanut siitä hovioikeuteen.

Antti Lagerroos kiisti oikeudenkäynnissä syytteen törkeästä veropetoksesta, joka luettiin Helsingin käräjäoikeudessa vähän yli viikko sitten. Kuvassa Lagerroos Finnstar-aluksella vuonna 2006.

Teollisuusneuvos Keijo Kopra, puolestaan sai tuomion törkeästä veropetoksesta loppuvuonna. Kopralle langetettu kahden vuoden ehdollinen vankeusrangaistus tuli lainvoimaiseksi viime joulukuussa, kun hän ei valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan Kopra salasi yhteensä 4,7 miljoonan euron pääomatulot Sveitsistä ja korkotulot Suomesta. Näin hän yritti välttää yli 1,4 miljoonan euron verot.

Kopralla oli verottajalta salattuja talletuksia yhteensä 12 tilillä Sveitsissä sekä Credit Suisse -pankissa että UBS-pankissa.

Keijo Kopra (keskellä) oli syytettynä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa Lahdessa lokakuussa. Avustajat Heikki Wahlroos (vasemmmalla) ja Tero Kovanen olivat mukana istunnossa.

Suomessa on vireillä myös ainakin yksi Sveitsiin liittyvä veroparatiisitapaus, joka on edennyt korkeimpaan oikeuteen asti.

Suomessa asuva nainen peri sveitsiläisen pankkitilin perinnöksi isältään vuonna 1971. Tili oli ilmeisesti perustettu jo 1950-luvulla.

Naisen olisi pitänyt maksaa verot Suomeen, mutta ei omien sanojensa mukaan tiennyt sitä. Hovioikeuden mukaan naisen tarkoituksena ei ollut välttää veroja.

Korkein oikeus (KKO) myönsi syyttäjälle sen selvittämiseksi, onko verovelvollisella velvollisuus olla selvillä omista tuloistaan.

Suomen verottaja laski loppuvuodesta Helsingin Sanomille paljastaneensa noin 200 miljoonan euron edestä kätkettyjä tuloja 2018–2021. Kun kätketyt tulot on saatu verotettua, niistä on kertynyt arviolta 60 miljoonan euron verotulot neljässä vuodessa.

Suurin osa osa eli noin 180 miljoonaa euroa kätketyistä tuloista on paljastunut niin sanotussa Ultra-ryhmässä, joka valvoo muun muassa ulkomaisia transaktioita eli rahansiirtoja. Kyse on muun muassa vakuutuskuorijärjestelyistä, joiden tuottamista tuloista niiden omistajat eivät ole kertoneet verottajalle.

Ultran verotarkastusten lisäksi kansainvälinen automaattinen finanssitilitietojen vaihto (CRS) on tuottanut henkilöverotuksessa tulonlisäyksiä reilut 14 miljoonaa euroa. Henkilöiden rajat ylittävien rahavirtojen valvonta taas on tuonut reilut 10 miljoonaa euroa.

Verottaja ei ole laskenut tarkkoja maakohtaisia lukuja palautetutilla varoille, mutta Sveitsi on perinteisten veroparatiisimaiden joukossa yksi merkittävimmistä.

Automaattisen CRS-tietojenvaihdon laajentuminen onkin purrut erityisesti niin sanotuissa perinteisissä pankkisalaisuusvaltioissa, joiden kätköissä olevista tuloista verottaja sai aiemmin hyvin vähän veroilmoituksia.

Esimerkiksi Sveitsin pankit ilmoittivat asiakkailleen vajaa kymmenen vuotta sitten, että ne alkavat kertoa asiakkaiden tulovirroista Suomen verottajalle. Tämä johti Suomessa Juha Sipilän (kesk) hallituksen hankkeeseen, jossa kätketyt tulonsa kertovat olisivat saaneet veronalennusta, syytesuojan ja mahdollisuuden piilottaa nimensä julkisuudelta.

Hanke sai monet veroparatiisitallettajat kertomaan varoistaan verottajalle etukäteen ennen armahduslain hyväksymistä. Kun Sipilän hallituksen hanke kaatui, joutui verottaja tekemään itsensä ilmiantaneista rikosilmoituksia poliisille.