Talouden kehittymistä verraten luotettavasti ennakoiva ostopäälliköiden indeksi vahvistui euroalueella tuntuvasti.

Venäjän valmistelema hyökkäys Ukrainaan on kiihdyttänyt energian kallistumista.

Euroalueen talouskasvu vaikuttaisi voimistuneen selvästi helmikuussa, ilmenee maanantaina julkaistusta ostopäälliköiden indeksistä.

Merkittävin syy on talouskasvun vahvistumiseen on koronavirustartuntojen hillitsemiseksi tarkoitettujen rajoitusten poistaminen, minkä takia liiketoiminta etenkin palvelualoilla on lisääntynyt.

Lisäksi yritysten tulevaisuuden odotukset ovat vahvistuneet ja uudet tilaukset sekä työpaikkojen määrä kasvaneet.

Ostopäälliköiden indeksi oli helmikuussa 55,8 pistettä, kun se tammikuussa oli 52,3 pistettä. Indeksi perustuu 5 000 yritykselle tehtävään kyselyyn, ja se on keskeisimpiä talouden ilmapuntareita.

Jos indeksi on yli 50 pistettä, se ennakoi elintasoa mittaavan bruttokansantuotteen kasvavan. Jos se on alle 50 pistettä, bruttokansantuote todennäköisesti supistuu.

Kyselyn perusteella pahimmat tarjonnan pullonkaulat teollisuudessa ovat alkaneet hiljalleen helpottaa, mutta ovat edelleen laaja-alaisia.

Pullonkaulat ovat edelleen yksi syy kuluttajahintojen kallistumisen eli inflaation kiihtymiseen, vaikka poikkeuksellisen voimakkaasti kallistunut energia on keskeinen syy.

Energian kallistumista on tänä vuonna jouduttanut etenkin Venäjän suunnittelema uusi hyökkäys Ukrainaan. Tammikuussa inflaatiovauhti euroalueella kiihtyi 5,1 prosenttiin.

Helmikuussa taloudellinen toimeliaisuus lisääntyi suurista eurovaltioista etenkin Ranskassa, mutta myös Saksassa.