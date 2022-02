Putinin eliitti on jopa hyötynyt lännen Venäjä-pakotteista, sanoo maailman­politiikan professori

Venäjä on pakotteiden takia rakentanut kotimaista tuotantoa korvaamaan tuontia. Sen järjestäminen on annettu eliitin tehtäväksi, ja siinä pyörivät isot rahat, sanoo maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki.

Länsimaat ovat pyrkineet vastaamaan Venäjän toimintaan Ukrainan kriisissä vuodesta 2014 lähtien asettamalla talouspakotteita ja muita sanktioita.

Euroopan unionin maat neuvottelivat tulevista pakotteista viimeksi maanantaina Brysselissä. Osa EU-maista kannatti pakotteiden asettamista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnusti maanantai-iltana Venäjän tukemien Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden, mikä on kiihdyttänyt pakotevaatimuksia. Muun muassa Britannia ja Yhdysvallat ovat ilmoittaneet kertovansa uusista Venäjä-pakotteista myöhemmin tiistaina. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden hyväksyi noin yhden aikaan yöllä Suomen aikaa pakotteita separatistialueille.

Mutta millainen on ollut nykyisten pakotteiden teho?

Kun länsimaat lähtivät asettamaan pakotteita vuosina 2014–2015, yhtenä ideana oli kohdentaa niitä Putinia lähellä olevan eliitin intresseihin ja tiettyihin eliittiin kuuluviin yksilöihin, toteaa maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta.

Pakotteisiin kuului henkilöille asetettuja matkustuskieltoja ja finanssitoimintaan liittyviä pakotteita.

Patomäen mukaan Venäjän eliitti on kuitenkin pärjännyt pakotteista huolimatta hyvin.

”Pyrkimys sanktioida Venäjää pakotteellisten kauppaan liittyvien sanktioiden kautta on johtanut siihen, että Venäjällä on rakennettu korvaavaa tuotantoa kotimaassa. Sen järjestäminen on usein annettu eliitin tehtäväksi, ja siinä pyörivät isot rahat”, Patomäki sanoo.

Myös pankkitoiminnassa kansallisille pankeille on annettu aiempaa suurempi rooli, ja pankit ovat lähellä valtiota – siis käytännössä Putinin eliittiä.

Patomäki toteaa, että pakotteille tyypillistä on, että ne iskevät maan talouteen, mutta niiden vaikutukset valtahierarkian yläpäässä oleviin ihmisiin ovat pienet.

”Tässä tapauksessa näyttää siltä, että vaikutukset ovat jopa olleet positiiviset”, hän sanoo.

Erilaisissa arvioissa on päädytty siihen, että pakotteiden vaikutus Venäjän talouteen on ollut 0,2–0,4 prosentin luokkaa, sanoo johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta.

”Onko se sitten paljon vai vähän? Ei se ainakaan ole romahduttanut Venäjän taloutta”, Vuorio toteaa.

Pakotteiden vaikutuksista Putinia lähellä olevaan eliittiin hän huomauttaa, että pakotteisiin kuuluva henkilöpakotelista on aika laaja.

”Heidän liikkumistaan ja toimintaansa lännessä pakotteet ovat rajoittaneet aika laajasti.”

Professori Heikki Patomäki sen sijaan epäilee, etteivät henkilöpakotteet enää juuri pure Venäjän eliittiin.

”Venäjän Putinia lähellä oleva eliitti on hyväksynyt sen, että he eivät pääse enää helposti liikkumaan maailmalla, koska he ovat henkilökohtaisten sanktioiden kohteena. Sillä puolella ei ole enää heille väliä”, hän sanoo.

EK:n Vuorio nostaa esiin, että Venäjän valtion kassa on vuosia jatkuneista pakotteista huolimatta hyvässä kunnossa.

”Budjetti on ylijäämäinen, valtion velka on parisenkymmentä prosenttia bkt:stä, hyvinvointi­rahasto on noin 14 prosenttia bkt:stä. Ei voi sanoa, että Venäjän valtion kassa olisi tällä hetkellä rapakunnossa”, hän toteaa.

Venäjän valtion taloudelliset puskurit ovat vahvat.

Heikki Patomäen mukaan Venäjä on myös pystynyt modernisoimaan asevoimiaan huolimatta asevientiin liittyvistä lännen pakotteista.

Venäjä pyrkii olemaan kilpailukykyinen maailman asemarkkinoilla, hän sanoo.

”Asesaarto ei kauheasti auta, jos Venäjä on pystynyt kehittämään omia teknologioita”, Patomäki toteaa.

Uusien pakotteiden kohdistaminen onnistuneesti Putinin eliittiin on vaikea tehtävä.

EU ja Yhdysvallat ovat viestineet, että tällä kertaa pakotteet olisivat vaikutuksiltaan selvästi edellistä kertaa kovempia.

”En oikein tiedä, miten niitä tarkemmin kohdennettuja sanktioita voisi tästä kehittää”, Patomäki sanoo.

Yksi ongelma on myös se, että Euroopan maat ovat varsinkin energiakaupassa riippuvaisia Venäjästä.

”Mitä isompia sanktiot ovat, sitä helpommin ne iskevät isolla voimalla myös Eurooppaan”, Patomäki sanoo.

”Jos energiavienti Euroopan unionin alueelle radikaalisti vähenee, sillä on merkittäviä taloudellisia seurauksia Venäjälle, mutta myös Euroopan unionille.”