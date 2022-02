Osakemarkkinoilla voidaan nähdä nyt isompia liikkeitä kuin Krimin valtauksen yhteydessä vuonna 2014.

Syynä on se, että monta vuotta kestäneen kurssinousun jälkeen osakkeiden arvotustasot ovat nyt selvästi korkeammat kuin tuolloin. Tämän vuoksi ne ovat herkempiä negatiivisille uutisille.

Näin arvioi Nordean päästrategi Antti Saari.

Jo nyt pörssien liikkeet ovat Saaren mukaan olleet odotettua voimakkaampia sekä Venäjän että muun maailman osakemarkkinoilla. Esimerkiksi Venäjällä osakkeet ovat syöksyneet lähes viikon. Tiistai-iltana Moskovan Moex-indeksi tosin kääntyi runsaan 1,5 prosentin nousuun.

Näin siitä huolimatta, että Ukrainan kriisin kärjistyminen ei tullut samalla tavalla yllätyksenä kuin Krimin valtaus kahdeksan vuotta sitten.

Tuolloin Krimin valtaus iski osakemarkkinoihin kahdessa erässä. Vaikutukset jäivät kuitenkin lieviksi. Ensimmäisenä päivänä S&P 500 -indeksin pudotus jäi alle prosenttiin. Pahimmillaan pudotusta tuli 2,4 prosenttia edeltävistä huipuista.

Venäläiset joukot vartioivat varuskunta-aluetta Krimin niemimaalla lähellä Simferopolista maaliskuussa 2014.

Helsingissä pörssi luisui tuolloin ensimmäisenä päivänä 2,6 prosenttia ja pahimmillaan edeltävältä huipultaan 5,5 prosenttia.

Tällä kertaa Ukrainan kriisin syveneminen alkoi Saaren mukaan näkyä pörsseissä selvästi reilu viikko sitten. Markkinat hermoilevat tilanteeseen liittyvää epävarmuutta – epätietoisuutta siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

”Osa sijoittajista myy tämän takia osakkeita varmuuden vuoksi, ettei mitään vahinkoa pääse tapahtumaan”, Saari sanoo.

Jos kriisi äityy täysimittaiseksi sodaksi, vaikutus markkinoihin riippuu Antti Saaren mukaan siitä, leviävätkö taistelut myös Ukrainan ulkopuolelle.

Jos sota jäisi vain Venäjän ja Ukrainan väliseksi, osakemarkkinoiden ensi reaktio voisi Saaren arvion mukaan olla 5–10 prosentin kurssilasku. Euroopassa ehkä vähän enemmänkin.

”Sen jälkeen asia jäisi markkinoilla sivuun”, Saari sanoo.

Kurssipudotus ei välttämättä olisi hänen mukaansa noinkaan iso, koska tilanne on jo tiedossa eikä se pääsisi yllättämään markkinoita. Markkinat jatkaisivat elämäänsä eteenpäin alkupelästyksen jälkeen.

Jo nyt markkinoilla aletaan Saaren mukana lähestyä tilannetta, jossa sijoittajilla alkaa olla riittävästi tietoa, ja se on jo osakkeiden hinnoissa.

Saari korostaa kuitenkin arvioiden epävarmuutta. Markkinatapahtumat ovat hyvin tilannesidonnaisia.

”Keskeistä on, mitä tapahtuisi energian saatavuudelle erityisesti Euroopassa”, Saari sanoo.

Energian saatavuuden vaikeutuminen Euroopassa on keskeinen kysymys, vaikka tilanne ei kärjistyisi suoraksi sodaksi. Myös pakotteet voivat niihin vaikuttaa, ja niiden vaikutuksia markkinat odottavat seuraavaksi.

Maakaasutoimitusten mahdollinen vaikeutuminen tuntuisi Euroopassa nopeasti. Saari muistuttaa kuitenkin, että ei Venäjäkään pysty helposti siirtämään maakaasutoimituksiaan muualle. Venäjän öljytoimitukset sen sijaan ovat helpommin korvattavissa.

Nord Stream 2 -kaasuputkeen kohdistuvilla pakotteilla ei välttämättä ole isoa vaikutusta, koska putki ei ole vielä käytössä.

Nord Stream 2 -kaasuputken rakentamiseen tarvittavia putkia varastoitiin pohjoissaksalaisen Rügenin satamassa syksyllä 2020.

Jos sota laajenisi Ukrainan ulkopuolelle koskemaan laajemmin Eurooppaa tai edes muutamia EU-maita, se tarkoittaisi Saaren mukaan selvästi rajumpaa rytinää pörsseissä.

Se voisi myös ajaa Euroopan taantumaan.

Euroopan taantuma voisi puolestaan aiheuttaa maailmanlaajuisesti noin 10–20 prosentin pudotuksen osakemarkkinoilla. Tosin globaalit markkinavaikutukset voisivat jäädä pienemmiksikin, koska yhdysvaltalaisyritykset voisivat myös olla tilanteen hyötyjiä.

S-Pankin päästrategin Lippo Suomisen mukaan markkinoilla eletään nyt hetken aikaa jonkinlaisessa välitilassa: seurataan sitä, tuleeko täysimittainen sota vai jääkö konflikti nykytilanteeseen.

Toistaiseksi nyt nähdyt osakemarkkinoiden reaktiot ovat Suomisen mielestä olleet odotettua lievempiä siihen nähden, että Venäjän tuoreimmat toimet Ukrainassa ovat rajumpia kuin odotettiin eivätkä jääneet pelkäksi uhkailuksi.

”Venäjän toimet Ukrainassa ovat alkuvuoden ajan olleet lisäpelko ja riski markkinoilla, mutta suurin huomio on ollut inflaatiossa ja keskuspankeissa. Nyt kun Venäjän riski toteutuu, sen olisi odottanut vaikuttavan enemmän markkinoihin”, Suominen sanoo.

Vaikka tilanne ei kärjistyisi täysimittaiseksi sodaksi, niin Suominen uskoo epävarmuuden jäävän markkinoille. Tilanne pysyy hänen mukaansa arvaamattomana, koska Venäjän presidentti Vladimir Putin pelaa eri säännöillä kuin länsimaat, jotka ovat tottuneet miettimään myös talousvaikutuksia.

Epävarmuus jatkuu vähintään kuukausia, Suominen arvioi.

”Pelko jää päälle. kunnes se lopulta unohtuu ja tilanteeseen totutaan kuten kävin Krimin valtauksen jälkeen. Tilanteen Ukrainassa pitäisi kuitenkin pysyä stabiilina vähintään puoli vuotta, jotta näin kävisi”, Suominen sanoo.

Reaktiot Krimin valtaukseen jäivät hänen mukaansa aikanaan yllättävän lieviksi. Nyt tilanne on kovin erilainen, kun kaikki miettivät, onko vielä lisää tapauksia tulossa.

Pakotteiden vaikutus markkinoihin riippuu Suomisen mukaan siitä, miten vahvasti niitä oikeasti viedään eteenpäin. Se riippuu hänen mukaansa siitä, miten paljon taloudellista rasitusta länsimaat ovat valmiita ottamaan vastaan esimerkiksi kaasun hinnan nousun muodossa.

Aiemmin sotien vaikutus markkinoilla on ollut vaihtelevaa. Monesti markkinat ovat rauhoittuneet ensi iskun jälkeen.

”Tyypillisesti markkinat siirtyvät varsin nopeasti eteenpäin, kun ensi hermoilu on mennyt ohi. Näin on käynyt sekä kriiseissä että sotien aikana”, Antti Saari sanoo.

Ensimmäisen maailmansodan aikana osakekurssit nousivat alkushokin jälkeen hyvää kyytiä ylöspäin.

Myös toisen maailmansodan alkaessa syyskuussa 1939 osakekurssit olivat ensiksi jopa nousussa, mutta raju romahdus koettiin kesällä 1940 Saksan hyökättyä Ranskaan. Tuolloin S&P 500 -indeksi rysähti noin 25 prosenttia.

Persianlahden sodan alettua vuonna 1990 S&P 500 -indeksi putosi parissa päivässä kuutisen prosenttia.

Iso vaikutus osakemarkkinoihin on sen sijaan ollut osalla terrori-iskuista. New Yorkin WTC-iskut 11. syyskuuta vuonna 2001 sulkivat pörssin koko loppuviikoksi, ja lopulta pörssin avauduttua S&P 500 -indeksi putosi ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä viisi prosenttia ja koko viikon aikana lähes 12 prosenttia.

”WTC-isku oli dramaattisempi, koska se tapahtui maassa, jossa on valtaosa maailman sijoitusvarallisuudesta”, Saari arvioi.

WTC-isku osui myös osakemarkkinoiden teknokuplan puhkeamisen jälkeiseen aikaan. Siitä alkanut alamäki jatkui puolisentoista vuotta.

Kesällä 2008 alkanutta Georgian sotaa edelsi Moskovan pörssissä nähty raju lasku.

Arabikevättä seurannut Syyrian sota maaliskuussa 2011 ei puolestaan näkynyt isosti osakemarkkinoilla.

Venäläinen sotilas valvoi liikennettä georgialaisen Karaletin kylän lähistöllä syksyllä 2008 ennen joukkojen vetäytymistä Georgian alueelta.

OsakemarkkinoidEN lisäksi Ukrainan kriisin kärjistymisellä tulee olemaan myös muita markkinavaikutuksia. Suomisen mukaan on todennäköistä, että se lykkää markkinoilla odotettua keskuspankkien rahapolitiikan kiristämistä ja korkojen nousua ainakin väliaikaisesti.

Näin siitä huolimatta, että kaasun ja öljyn hinnan nousu voivat kiihdyttää inflaatiota lisää.

Jo nyt Ukrainan kriisin kärjistyminen on näkynyt korkojen liikkeissä. Niiden nousu on rauhoittunut ja kääntynyt jopa pieneksi laskuksi. Euriborit hinnoittelevat korkojen nousun alkavan sittenkin myöhemmin. Myös Yhdysvaltain kaksivuotisen valtionvelkalainan korko on jämähtänyt paikoilleen.

Korot saattoivat Saaren mukaan ottaa aiemmin jo liikaa etunojaa.

Suominen muistuttaa, että jo pelkkä talouskasvun mahdollinen hidastuminen on syy pitää ohjauskorkoja pidempään alempana. Toinen syy on epävarmuus.

”Jos markkinoilla on kova epävarmuus, keskuspankit eivät voi tulla samaan aikaan häiritsemään taloutta lisää korkojen nostoilla”, Suominen ennakoi.

Alijäämien vähentämistä ei hänen mukaansa myöskään tulla todennäköisesti näkemään siihen tahtiin kuin aiemmin ajateltiin. Valtiot joutuvat kompensoimaan öljyn ja kaasun hintojen nousua.