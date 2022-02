HS:n haastattelemat ekonomistit uskovat, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa hintoja Suomessa.

Suomen inflaatio eli yleinen kuluttaja­hintojen nousu kiihtyi tammikuussa nopeimmilleen sitten vuoden 2008 syyskuun.

Vaikka myös elintarvikkeiden hinnat ovat viime aikoja rivakammassa nousussa – moni on törmännyt asiaan erityisesti kahvihyllyllä – suurin yksittäinen tekijä inflaation kiihtymiseen on energian hinnan nousu.

Juuri energian hintoihin tarttuivat ensimmäisenä myös HS:n haastattelemat asiantuntijat, kun heiltä kysyttiin näkemyksiä tammikuun inflaatiolukuihin.

OP:n pääekonomistin Reijo Heiskasen mukaan Suomen inflaatioluvut olivat tammikuussa hieman odotettua korkeammat erityisesti siksi, koska sähkön hinta kallistui viime vuoden lopulla paljon.

Suomen inflaatiokuva on kuitenkin hänen mukaansa vielä maltillisempi kuin muualla.

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

”Jos energian hinnan nousu tästä hiljalleen sulaa pois, päädytään maltillisempiin lukuihin, mutta kuitenkin selvästi korkeammalle kuin ennen koronakriisiä”, Heiskanen toteaa.

”Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että inflaatio on tänä vuonna Suomessa keskimäärin yli kolme prosenttia, ja ensi vuonnakin saatetaan olla kakkosella alkavissa luvuissa.”

Pellervon taloustutkimuksen ennuste­päällikön Janne Huovarin mukaan inflaatiovauhtia selittää nyt Euroopassa ja Suomessa energian hinnat ja koronapandemiasta palautuminen.

”Suomessa ja Euroopassa ei muuten ole vielä laajaa, liian nopeaa inflaatiota. Esimerkiksi palkoissa se ei vielä näy.”

Hän myös muistuttaa, että nykyiset inflaatioluvut tulevat usean hyvin hitaan inflaatiovuoden jälkeen.

Samasta asiasta huomauttaa myös tutkimuslaitos Laboren (entinen Palkan­saajien tutkimuslaitos) ennustepäällikkö Sakari Lähdemäki. Hänen mukaansa tammikuun korkea inflaatioluku oli Suomessa jossain määrin jopa odotettu.

”Tiedettiin, että inflaatio on lähtenyt reippaaseen nousuun ja vuodentakainen vertailukohta oli tilanteeltaan niin erilainen. Nyt vuoden alussa varmaan tullaan näkemään aika korkeita lukuja, mutta se, mihin tilanne menee nähdään vasta myöhemmin tänä vuonna.”

Ekonomistit ovat melko yksimielisiä siitä, että inflaation kiihtymisen vaikutus suomalaisten arkeen on jakautunut alueellisesti hyvin epätasaisesti.

”Jos on suorassa sähkölämmityksessä oleva omakotitalo ja ajaa paljon autolla, niin silloin se kohdistuu voimakkaasti”, sanoo OP:n Heiskanen.

Laboren Lähdemäki muistuttaa, että Suomi on suurien etäisyyksien maa, ja jotkut kotitaloudet ovat enemmän riippuvaisia polttoaineen ja energian kustannuksista kuin toiset.

Energian kallistuminen on merkittävä syy inflaation kiihtymiseen Suomessa ja euroalueella.

”Asutko suuressa kaupungissa vai maaseudulla? Kulutuskorissa on nyt iso ero hintojen nousussa näiden kahden alueellisen tekijän välillä. Jos ruoan ja muiden tuotteiden hinta alkaa nousemaan, niin sitten inflaation kiihtyminen koskee enemmän ja enemmän ihan kaikkia kotitalouksia.”

Pellervon taloustutkimuksen Huovari nostaa nopean inflaation kärsijöistä esiin myös ne yritykset, joiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet paljon, eikä nousseita kuluja olla pystytty siirtämään eteenpäin tuotantoketjussa.

Muualla maailmassa esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa inflaatiovauhti on ollut viime kuukausina vielä hurjempaa, jopa 5–7 prosenttia.

Lue lisää: Yhdysvaltojen inflaatio kiihtyi yllättävän paljon tammikuussa: Hintojen nousu on ollut viimeksi yhtä nopeaa 40 vuotta sitten

Asiantuntijat eivät usko, että Suomen inflaatioluvut nousevat näin korkeisiin lukemiin. He muistuttavat, että Yhdysvalloissa tilanne on monin tavoin erilainen kuin Euroopassa.

”Yhdysvaltojen nopea inflaatio on selvästi osittain seurausta koronakriisin aikana tehdyn finanssipolitiikan virheistä”, sanoo PTT:n Huovari.

Hän viittaa erityisesti elvytystoimien massiiviseen skaalaan, mutta myös niiden toteutustapaan, eli rahan jakamiseen suoraan ihmisille.

”Yritettiin elvyttää kysyntää, vaikka kysynnästä ei ollut pulaa, vaan ihmiset eivät päässeet kuluttamaan tai tuottamaan. Kun siinä vaiheessa laitettiin rahaa talouteen, se ylikuumentui.”

Huovarin mukaan samaa on havaittavissa pienessä mittakaavassa myös joissain Euroopan maissa.

Esimerkiksi Saksassa laskettiin koronakriisin keskellä hetkellisesti arvonlisäveroa. Huovarin mukaan hintojen nousu on Saksassa muuta Eurooppaa nopeampaa juuri alv:n alennuksen seurauksena.

”Veron alentaminen ei auttanut hinnoissa, mutta kun se palautettiin aiemmalle tasolleen, hinnat nousivat. Suomessa ei onneksi tehty sellaista, vaikka meilläkin nostettiin esiin, että veron­alennuksia pitäisi tehdä”, Huovari sanoo.

Ekonomistit eivät lähtisi tuoreiden inflaatiolukujen perusteella tekemään äkillisiä liikkeitä palkkaneuvotteluissa tai poliittisessa päätöksenteossa.

Lähdemäen mielestä viime aikojen melko maltilliset palkankorotus­sopimukset ovat perusteltuja, koska inflaatiokehityksessä on piirteitä, joiden voisi odottaa menevän ohi.

”Koronan aiheuttamia tarjontapuolen pullonkauloja poistuu, mikä luultavasti laskee inflaatiopainetta. Saattaa olla, että tilanne tältä osin rauhoittuu kun mennään vaikka vuosi eteenpäin”, Lähdemäki sanoo.

Torstaina Suomen ja kansainvälisen talouden ylle nousi uusi uhka, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että hyökkäys ja vastatoimena asetetut pakotteet nostavat todennäköisesti inflaatiopaineita edelleen.

”Tästä huolimatta jos inflaatiokehitystä alettaisiin hirveästi ennakoimaan, olisi riski, että se voimistaisi edelleen inflaatiota ja inflaatio-odotuksia”, Lähdemäki sanoo.

”Ulkomaankaupan väheneminen Venäjän kanssa koettelisi Suomea muuta euroaluetta enemmän. Tähän sopeutumista helpottaisi kustannus­kilpailukyvyn paraneminen, mikä olisi helpompaa kustannusten noustessa aiempaa nopeammin kilpailijamaissa”, OP:n Heiskanen sanoo.

PTT:n Huovari sanoo, että hyökkäys on nostanut selvästi sekä öljyn että kaasun hintaa.

”Täytyy kuitenkin muistaa, ettei nykyinen sota vaikuta suoraan öljyn tai kaasun tuotantoon ainakaan lyhyellä aikavälillä, kuten monet aiemmat öljyntuottaja­valtioihin liittyneet kriisit, erityisesti Lähi-Idässä”, Huovari sanoo.

Huovarin mielestä energian hinnan nousua koskeva pelko ei saisi estää voimakkaita Venäjään kohdistuvia pakotteita. Hän pitää tärkeänä, että energian tarjontaa pyritään lisäämään poikkeustoimin, jotta hinnat eivät nouse.

Hänen mielestään on selvää, että sota tulee nostamaan ruoan hintaan, jos sota jatkuu pitkään.

"Sota koskee suoraan maailman merkittävimpiä vehnän tuotantoalueita, ja myös vehnän hinta on selvästi noussut. Tällä on tietenkin vaikutus ruuan hintaan, joka on ollut nousussa jo ennen Venäjän hyökkäystä.”