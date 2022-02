EU:n ulkoministerit ovat koolla tiistai-iltana Pariisissa tekemässä poliittista päätöstä pakotteista. Niissä edetään portaittain. Ensimmäiset kohdennetaan Venäjän toimiin Itä-Ukrainassa.

Bryssel

Venäjän vastaisia talouspakotteita valmistellut EU-komissio kertoi tiistaina, mitä ensimmäinen pakote-erä tulee pääpiirteissään sisältämään.

Pakotelista on neliosainen.

Kohteina ovat ensinnäkin ne henkilöt, jotka olivat tekemässä Venäjän maanantaista päätöstä tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueet.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin mukaan alueiden tunnustaminen rikkoo kansainvälistä oikeutta.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan henkilöihin kohdistuvat pakotteet tarkoittaisivat esimerkiksi Venäjän duuman jäseniä. On toistaiseksi epäselvää, onko Venäjän presidentti Vladimir Putin pakotelistalla.

Lisäksi pakotteet kohdennetaan pankkeihin, jotka rahoittavat Venäjän operaatioita separatistialueilla.

Pakotteiden kolmantena tavoitteena on estää Venäjän valtion ja hallituksen pääsy EU:n pääoma- ja finanssimarkkinoille ja vastaaviin palveluihin.

Aamulla koolla olleet EU-suurlähettiläät olivat keskustelleet uutistoimisto Reutersin mukaan muun muassa siitä, että Venäjän valtion joukkovelkakirjalainojen kauppa Euroopan markkinoilla kiellettäisiin.

Lisäksi pakotteet kohdennetaan Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden käymään kauppaan EU:n kanssa.

EU etenee pakotteissa portaittain. Komission mukaan EU on jo valmistellut ja on valmis ottamaan käyttöön lisätoimia, jos tuleva kehitys antaa siihen aihetta.

Pakotteet ovat esillä kello 16 Pariisissa pidettävässä epävirallisessa EU:n ulkoministerikokouksessa, jossa paikalla on myös Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Kokous tekee tarvittavan poliittisen päätöksen pakotteista, jonka jälkeen ne saataneen voimaan nopeasti.

Brysselissä ovat parhaillaan koolla jäsenmaiden eurooppaministerit, joiden kokouksen yksi aihe on Ukraina.

"Me vastaamme tähän kansainvälisen oikeuden loukkaukseen sanktioilla, jotka kohdennetaan mahdollisimman tarkasti ja joilla on vahva laillinen perusta”, Suomen eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi ennen kokousta.

Tuppuraisen mukaan Suomi on aina korostanut, että pakotteiden täytyy olla juridisesti vahvalla pohjalla. Nyt Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta, joka on toimi, johon voidaan sanktioilla vastata.

Myös Britannia kertoi tiistaina uusista Venäjää vastaan asetetuista pakotteista.

Britannia asettaa pakotteita viidelle venäläiselle pankille sekä kolmelle ”erittäin varakkaalle” henkilölle.

Uutistoimisto Reutersin mukaan yksi henkilöistä on venäläinen liikemies Gennadi Timtšenko. Timtsenkolla on myös Suomen kansalaisuus.

Pakotteet asetettiin myös Boris Rotenbergille ja Igor Rotenbergille.

Britannian pääministeri Boris Johnsonin mukaan pakotteet kohdistuvat venäläisiin henkilöihin ja toimijoihin, jotka ovat strategisesti tärkeitä Kremlille, kertoo uutistoimisto AFP.

Pankkipakotteet koskevat Rossiya-pankkia, IS-pankkia, General-pankkia, Promsvyazbankia ja Mustanmeren pankkia.

Johnson totesi Britannian pitävän lisäpakotteita valmiina otettavaksi käyttöön Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen rinnalla.

"Tämä on ensimmäinen erä, ensimmäinen pato, siitä mitä olemme valmiita tekemään", Johnson sanoi.

