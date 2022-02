Slackilla on yli kymmenen miljoonaa käyttäjää.

Pikaviesti- ja keskustelupalvelu Slackin toiminnassa on ollut tiistaina häiriöitä.

Palvelu kertoi häiriöistä verkkosivullaan ennen puoli viittä Suomen aikaa iltapäivällä. Asiasta kertoi myös muun muassa amerikkalaismedia CNBC.

Slack kertoi useissa viesteissä selvittävänsä ongelman syytä. Seitsemän jälkeen illalla Slack ilmoitti, että edistystä on tapahtunut, ja että se seuraa edelleen tilannetta ja tiedottaa, kun ongelma on täysin ratkennut.

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan Slackilla on yli kymmenen miljoonaa käyttäjää ja yli 750 000 yritystä käyttää sitä. Sen käyttö on erityisesti monen mediayrityksen suosiossa.

Helsingin Sanomat uutisoi Slackin toimintahäiriöistä viimeksi joulukuussa.

Slack Technologies listautui New Yorkin pörssiin vuonna 2019. Pilviyhtiö Salesforce osti yhtiön pois pörssistä viime vuonna.