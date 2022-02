Lontoo on ollut venäläisille oligarkeille suuri rahapesula – yli kaksi miljoonaa maksavien ”kultaisten viisumien” jakelu lopetettiin vasta viime viikolla

Boris Johnsonin hallituksen tiistaina Venäjälle asettamia pakotteita arvostellaan liian lieviksi. Kriitikoiden mukaan myös oma pesä kaipaa siivousta. Lontoo on ollut jo vuosikausia venäläisten raharikkaiden temmellyskenttä.

Miljardöörit Boris Rotenberg ja Gennadi Timtšenko ovat Britannian pakotelistalla. Rotenbergillä ja Timtšenkolla on myös Suomen kansalaisuus. Timtšenkolla on brittihallinnon mukaan myös Armenian kansalaisuus.

Lontoo

Pääministeri Boris Johnsonin tiistaina ilmoittamat Venäjä-pakotteet ovat herättäneet Britanniassa laajaa arvostelua yli puoluerajojen. Pakotteita pidetään yleisesti aivan liian lievinä ja suppeina.

Myös Johnsonin omat konservatiivikansanedustajat ovat moittineet pakotetasoa.

Ärtymystä ei ole lieventänyt edes se, että Britannian ulkoministeriön mukaan tulossa on lisää pakotteita. Uudet pakotteet kohdistuvat mahdollisesti muun muassa Venäjän finanssisektoriin ja kauppaan.

Johnson vahvisti keskiviikkona alahuoneessa, että pakotteita kiristetään. Britannia suunnittelee muun muassa estävänsä venäläisten yritysten ja yksityishenkilöiden toiminnan Britannian rahoitusmarkkinoilla.

Pääministeri Boris Johnson Münchenin turvallisuuskonferenssissa viime viikolla.

Kriitikoiden katse on kääntynyt samalla myös Britannian omiin toimiin venäläisten raharikkaiden toimien mahdollistajana: Ovi venäläisille oligarkeille Britanniaan pysyi vuosikaudet apposen ammollaan. Rahojen alkuperää alettiin tivata kunnolla vasta vuonna 2018.

”Meidän ei pitäisi odottaa, että Venäjä hyökkää muita vastaan, ennen kuin alamme siivota korruptiota omassa maassamme. Pakotteiden pitää olla selkeitä ja voimakkaita”, brittiparlamentin ulkoasiainvaliokunnan konservatiivipuheenjohtaja Tom Tugendhat ilmoitti.

Britannian sisäministeriö lopetti niin sanottujen ”kultaisten viisumien” eli sijoittajaviisumien myöntämisen rikkaille ulkomaalaisille niinkin äskettäin kuin viime viikolla. Syyksi mainittiin muun muassa turvallisuusuhat sekä laittomasti rikastuneiden yhteydet korruptioon.

Osa rikkaista ulkomaalaisista on nauttinut myös läheisistä suhteista Britannian poliittiseen eliittiin.

Skotlannin kansallispuolueen (SNP) ryhmänjohtaja Ian Blackford syytti keskiviikkona alahuoneessa Johnsonin konservatiivipuoluetta siitä, että se ottanut yli kaksi miljoonaa puntaa rahoitusta venäläisiltä oligarkeilta.

”Alahuoneen on hyvin tärkeää ymmärtää, ettemme kerää rahaa venäläisiltä oligarkeilta – – keräämme rahaa niiltä, jotka saavat äänestää Britanniassa”, Johnson vastasi.

Tällä pääministeri viittasi siihen, että brittipuolueet eivät saa ottaa rahaa ulkomailta. Sen sijaan vaalirahoitusta on laillista ottaa henkilöiltä, joilla on Britannian kansalaisuus – vaikka he olisivatkin tulleet alun perin esimerkiksi Venäjältä.

Rahaa ökyrikkailta on kerätty muun muassa kauppaamalla illallisia, lounaita ja tennisotteluita brittipoliitikkojen kanssa.

Lue lisää: Kiertoajelu Lontoossa vie oligarkkien luksustaloille: Upporikkaat venäläiset jopa maksavat pääsystä brittipolitiikkojen lähelle

Johnson kertoi jo tiistaina alahuoneessa, että ensimmäisen pakoteryppään kohteita ovat viisi venäläispankkia sekä kolme oligarkkia, joilla on läheiset siteet Kremliin. Varat jäädytetään, ja voimaan tulee matkustuskielto.

Pakotteiden kohteena olevat oligarkit ovat Boris ja Igor Rotenberg sekä Gennadi Timtšenko. Heistä Boris Rotenbergillä ja Timtšenkolla on myös Suomen kansalaisuus. Timtšenkolla on brittihallinnon mukaan myös Armenian kansalaisuus.

Poliitikkojen lisäksi pakotteiden suppeaa kohdepiiriä arvostelivat myös asiantuntijat.

”Viimeisin pakotepaketti ei ole tarpeeksi: kohteena on kolme venäläistä, kun taas sijoittajaviisumi on myönnetty [Britannian toimesta] 2 581:lle Venäjän kansalaiselle vuodesta 2008 lähtien”, arvostetun lontoolaisen Chatham House -ajatuspajan Venäjän ja Euraasian -ohjelmajohtaja James Nixey sanoi tiistaina ajatuspajan pressitoimiston välityksellä.

Britannian ulkoministeriön mukaan Timtšenko on yksi Venäjän vaikutusvaltaisimmista henkilöistä, ja hänellä on läheinen suhde presidentti Vladimir Putiniin.

Timtšenkolla on Venäjän kuudenneksi rikkain mies. Hänen omaisuutensa arvoksi on arvioitu noin 17 miljardia euroa. Bloombergin mukaan omaisuuden arvo on kutistunut kuluvana vuonna.

Britannian ulkoministeriön mukaan Timtšenko on Luxemburgiin rekisteröidyn Volga Group -sijoitusyhtiön perustaja. Yhtiö on erikoistunut energiaan, liikenteeseen ja muuhun infrastruktuuriin.

Timtšenko omistaa myös vaimonsa mukaan nimetyn 40-metrisen M/S Lena -huvijahdin sekä osuuksia useissa venäläisyhtiöissä kuten Novatek-kaasuyhtiössä sekä Sibur-öljynjalostusyhtiössä, brittiministeriö listasi.

Gennadi Timtšenko tiedotustilaisuudessa Helsingissä kesällä 2013 ostettuaan osan Hartwall Areenasta ja Jokereista.

Boris Rotenbergia Britannian ulkoministeriö kuvaa entiseksi judon opettajaksi ja Putinin harjoittelukaveriksi, joka kasvoi veljensä ja Putinin kanssa Pietarin alueella.

Boris Rotenbergilla on myös Suomen kansalaisuus.

Ministeriön mukaan miljardikerhoon kuuluva Boris Rotenberg omistaa Arkadi-veljensä kanssa muun muassa kaasuputkia toimittavaa SGM-konsernia.

Arkadi Rotenbergin poikaa Igor Rotenbergia Britannian ulkoministeriö kuvaa venäläiseksi miljardööriliikemieheksi, joka hallitsee Gazprom Burenie -öljynporausyhtiötä ja kuuluu Putinin lähipiiriin.

Britannian asettamien pakotteiden kohteina ovat myös muun muassa ne Venäjän duuman jäsenet, jotka äänestivät Donetskin ja Luhanskin tunnustamisen puolesta.

Britannian ulkoministeri Liz Truss vakuutti jo tiistaina, että pakotteita tulee lisää, jos Venäjä ei vetäydy.

”Aiomme vaikeuttaa Venäjän valtion ja venäläisten yhtiöiden mahdollisuuksia kerätä varoja markkinoiltamme, kieltää korkean teknologian viennin sekä jatkaa venäläispankkien eristämistä kansainvälisestä taloudesta”, Truss ilmoitti.

Britannian ulkoministeri Liz Truss on ilmoittanut, että Venäjää vastaan on jo valmistelu lisää pakotteita. Kohteita ovat muun muassa finanssisektori ja huipputeknologian saanti: ”Mitään ei ole suljettu pois.”

Keskiviikkona Truss toisti Britannian lupauksen taata Ukrainalle lainarahaa aina 500 miljoonaan dollariin asti, jotta Venäjän aggression aiheuttamia taloushaittoja voitaisiin lieventää. Venäjän vastaisia lisäpakotteita voi olla brittimedian mukaan luvassa jo lähipäivinä.

Britannian sisäpolitiikassa kuuma kysymys on kuitenkin se, miten jo maahan muuttaneiden oligarkkien toimintaa voidaan valvoa tai rajoittaa.

Kultaiset viisumit ovat taanneet pikapääsyn ja oleskeluluvan Britanniaan, jos tulijalla on ollut sijoittaa kaksi miljoonaa puntaa eli noin 2,4 miljoonaa euroa. Mukaan on saanut ottaa perheen.

Kultainen viisumi on ollut myös väylä Britannian kansalaisuuteen. Ja jos rahaa on ollut vielä enemmän, on kohtelu ollut vieläkin parempaa.

Tie Britanniaan kultaisia sijoittajaviisumeita pitkin suljettiin viime torstaina eli 17. päivänä helmikuuta kello 16 Britannian aikaa.

Järjestelmä avattiin vuonna 2008, kun työväenpuolue oli hallitusvastuussa, ja finanssikriisin kurittamaan Britanniaan haluttiin houkutella lisää kansainvälisiä sijoituksia.

Kultaisista viisumeista eivät ole kuitenkaan hyötyneet vain venäläiset oligarkit. Rikkaita ulkomaalaisia on Britanniaan muuttanut sijoittajaviisumien avulla myös muun muassa Kiinasta, Yhdysvalloista, Intiasta, Pakistanista, Kazakstanista ja Saudi-Arabiasta.

Vuoteen 2015 asti muuttajien varojen alkuperää ei tarkistettu juuri mitenkään. Pankitkaan eivät nähneet syytä syynäykseen, kun viranomaiset olivat jo myöntäneet tulijoille viisumit.

Työväenpuolueen kansanedustaja Margaret Hodge arvioi jo kaksi vuotta sitten, että 2010–2020 venäläistä rahaa pestiin Britanniassa ainakin 70 miljardin punnan edestä

Hodge liittyi tiistaina brittipakotteiden arvostelijoihin.

”Venäjän kansalta varastaneita ja Putinia tukeneita kleptokraatteja ei saada kiinni”, Hodge sanoi alahuoneessa.

Kleptokratia tarkoittaa varasvaltaa eli hallintoa, jossa vallassa olevat haalivat itselleen ja läheisilleen valtion omaisuutta.

Myös työväenpuolueen ulkomaanasioidenvastaava (eli ulkoministeri Liz Trussin vastinpari oppositiossa) David Lammy arvosteli pakotteita.

”Meillä ei ole varaa odottaa Putinin seuraavaa liikettä”, Lammy twiittasi.

Hän vaati muun muassa Russia Today -kanavalle toimintakieltoa. Nyttemmin RT-kanavana tunnettu propagandakanava on lähellä Venäjän hallintoa.

Lammy vaati myös rekisteriä ulkomaalaisomisteisista brittikiinteistöistä. Nykyisistä brittirekistereistä ei välttämättä selviä kiinteistön oikea omistaja, mikä puolestaan helpottaa rahanpesua.

Keskiviikkoiltapäiväisten mediatietojen mukaan Britannian kulttuuriministeri Nadine Dorries on jo kehottanut viestintäalan Ofcom-valvojaa ryhtymään tarpeellisiin toimiin RT-kanavaa vastaan.

Johnson vahvisti tiedon pääministerin kyselytunnilla keskiviikkona. RT-kanavaa voi nyt uhata toimiluvan menetys.

”Asumme demokratiassa ja maassa, joka uskoo ilmaisunvapauteen. Siksi on tärkeää, että asiasta päättää Ofcom, eivät poliitikot”, Johnson sanoi alahuoneessa.