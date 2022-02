Venäjän uhkailu käy maalle kalliiksi: Pörssi on romahtanut lyhyessä ajassa täysin ja ruplan heikentyminen kurittaa tavallista kansaa

Tavallisesti raaka-aineisiin painottuva Moskovan pörssi nousee ja laskee käsi kädessä öljyn hinnan kanssa, mutta viime aikoina tämä yhteys on katkennut. Ekonomistien mukaan se kertoo markkinoihin liittyvästä poliittisesta riskistä.

Moskovan pörssin alkuvuosi on ollut synkkä.

Pörssin Moex-indeksi on pakittanut alkuvuodesta yli 18,5 prosenttia. Vertailun vuoksi: Helsingin pörssin yleisindeksi on heikentynyt yli 11 prosenttia.

Moex-indeksin arvo oli tietopalvelu Refinitivin mukaan tiistain päätteeksi 15,25 biljoonaa ruplaa eli noin 167 miljardia euroa.

Lokakuun huipusta indeksi on sulanut lähes 30 prosenttia. Tämä tarkoittaisi, että Moskovan pörssistä olisi pyyhkiytynyt lokakuun jälkeen lähes 50 miljardia dollaria.

Samaan aikaan öljyn hinta on noussut 20 prosenttia.

”Yleensä Moskovan pörssin ja öljyn hinnan kehitys kulkevat käsi kädessä ylöspäin. Nyt tämä yhteys on katkennut ja se kertoo siitä, että jotain erityistä on tapahtunut. Sijoittajat ovat tulleet varovaisemmiksi ja vetäytyvät markkinoilta”, sanoo Suomen pankin vanhempi ekonomi Heli Simola.

Silti pörssissä ei ole vielä nähty samanlaisia pohjia kuin vuonna 2014 Krimin miehittämisen jälkeen.

Moskovan pörssi koostuu enimmäkseen energiayhtiöistä eli öljy- ja kaasuyhtiöistä, joiden paino on noin 40 prosenttia, sekä rahoitussektorin yhtiöistä ja metalli- ja kaivosteollisuuden yhtiöistä.

Kaupankäyntimäärillä tai listattujen yhtiöiden arvolla mitattuna Moskovan pörssi jää selvästi jälkeen maailman suurimmista kauppapaikoista. Venäläisyhtiöiden arvostustasot ovat huomattavasti matalampia kuin länsimaisten verrokkien, ja ero on vain kasvanut Ukrainan kriisin aikana.

Sijoittajille on hyvin vaikeaa olla mukana näin epävarmassa markkinassa, sanoo Aktian salkunhoitaja Patrik Moring.

”Ulkomaiset sijoittajat ovat aika pitkälle painuneet pois Venäjän osakemarkkinoilta”, Moring sanoo.

Ulkomaisten sijoittajien määrää Venäjän pörssissä on vaikea arvioida. Pörssin markkina-arvo on tullut vuoden sisään ropisemalla alas, mutta siitä huolimatta yksityissijoittajien osuus markkinasta on lähes tuplaantunut sinä aikana.

”Kyllä se tarkoittaa, että isompien tai instituutiosijoittajien raha on lähtenyt merkittävissä määrin ulos”, Moring sanoo.

Rupla on heikentynyt merkittävästi dollaria vasten.

Se hyödyttää öljy- ja kaasuyhtiöitä, jotka käyvät kauppaa dollareissa. Rikkaat siis rikastuvat entisestään.

”Paikalliset varakkaammat ihmiset myös siirtävät varojaan turvaan Venäjältä länsimaihin”, Moring sanoo.

Tavallinen kansa taas köyhtyy, kun sen ostovoima heikentyy tuontitavaran kallistumisen myötä.

Venäjällä inflaatio oli tammikuussa 8,7 prosentissa ja keskuspankki nosti helmikuussa ohjauskoron 9,5 prosenttiin. Tulokehitys on kuitenkin Venäjällä ollut vaatimatonta, Simola sanoo.

Korkojen nosto ei ole kuitenkaan vaikuttanut positiivisesti ruplan arvoon, mikä kertoo poliittisesta riskistä, Moring sanoo.

Lisäksi Venäjän osakemarkkinoille sijoittaneet kotitaloudet menettävät varallisuuttaan.

Kaiken kaikkiaan Venäjän toimet Ukrainassa ja kansainvälisessä politiikassa tulevat hyvin kalliiksi sen omille markkinoille ja pidemmällä aikavälillä Venäjän kotitalouksille, Simola arvioi.

”Nähtäväksi jää, kuinka isoksi se lasku lopulta kasvaa”, Simola sanoo.