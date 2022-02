Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Janne Känkäsen mukaan Ukrainan kriisin kiristymiseen on varauduttu jo kuukausia. Polttonesteitä on varmuusvarastoissa noin puolen vuoden tarvetta vastaava määrä.

Maakaasua tuodaan Suomeen myös meriteitse nesteytettynä eli lng:nä. Tornioon valmistui lng-terminaali vuonna 2018. Lng- terminaaleja on myös Porissa ja melkein valmis terminaali Haminassa.

Jos talouspakotteiden ja vastapakotteiden kierre johtaisi Venäjältä tulevien maakaasu-, sähkö- ja öljytoimitusten katkeamiseen EU:hun ja Suomeen, suorat vaikutukset Suomeen olisivat asiantuntijoiden mukaan vähäisiä.

”Olemme seuranneet tilannetta ja ennakoineet erilaisia kehityskulkuja viime vuoden lopulta alkaen. Tämän aamun uutiset olivat tietenkin äärimmäisen vakavia ja järkyttäviä, mutta tilannekuva meillä on selvä ja kirkas”, Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen sanoo.

Känkäsen mukaan keskeisiä polttonesteitä on yritysten ja valtion ylläpitämissä varastoissa yhteensä noin puolen vuoden tarpeiksi, jos saatavuus maailmanmarkkinoilta kokonaan jostain syystä keskeytyisi.

Känkänen korostaa, että maailmanmarkkinat toimivat näiden tuotteiden osalta yleensä hyvin ja hankintareittejä on useita.

Myös sähkön tuontiyhteyksien katkeamiseen on varauduttu. Ylipäätään Suomen riippuvuus venäläisestä tuontienergiasta on huomattavasti pienempi kuin monien kaasusta riippuvaisten Keski-Euroopan maiden.

”Yleisviesti on se, että me emme ole lainkaan kädettömiä näissä asioissa. Tilanteisiin on varauduttu ja haemme määrätietoisesti ratkaisuja, jos tilanteet sitä vaativat”, Känkänen sanoo.

Suomessa kulutetusta sähköstä noin kymmenesosa tulee Venäjältä, mutta tarvittaessa tuonti pystyttäisiin Känkäsen mukaan korvaamaan joko omalla tuotannolla tai muulla tuonnilla.

Sähköjärjestelmässä on joka tapauksessa aina varauduttu suurimman tuotantoyksikön tai tuontiyhteyden häiriöön.

”Myös Olkiluodon ydinvoimalan käynnistyminen parantaa Suomen sähköomavaraisuutta”, Känkänen sanoo.

Sähköä tuodaan enimmillään noin 1 500 megawatin teholla Venäjältä. Olkiluodon uusi kesällä käynnistyvä yksikkö on teholtaan 1 600 megawattia.

Maakaasua on käytetty Suomessa viime vuosina kaiken kaikkiaan noin 25 terawattituntia vuodessa, mikä on noin seitsemän prosenttia kokonaiskulutuksesta. Vuonna 2020 Suomen kokonaisenergiankulutus oli 355 terawattituntia.

Toisin kuin suuressa osassa Keski-Eurooppaa, asuntojen lämmittämisessä maakaasun merkitys on marginaalinen ja korvattavissa muilla lämmitystavoilla.

”Maakaasusta valtaosa käytetään teollisuudessa, etenkin Nesteen Porvoon jalostamoalueella. Vain noin prosentti kaasusta käytetään pientaloissa tai asunto-osakeyhtiöissä lämmittämiseen tai liesissä”, sanoo johtaja Antti Paananen Energiavirastosta.

Energiateollisuuden toimitusjohtajan Jukka Leskelän mukaan Ukrainan sodan suhteen ei tarvitse olla Suomen energiahuollosta huolissaan, ellei kriisi pitkittyessään aiheuttaisi laajempia häiriöitä maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin.

”Esimerkiksi metsäteollisuudessa on pyritty jo vuosia sitten eroon maakaasun käytöstä sen hinnan nousun vuoksi. Pääkaupunkiseudun sähkön ja lämmön tuotannossa maakaasu voidaan suhteellisen helposti korvata muilla polttoaineillla”, Leskelä sanoo.

Kotitaloudet voisivat Leskelän mukaan korvata kaasulämmitystä väliaikaisesti esimerkiksi sähköpattereilla ja käyttämällä tulisijaa, joka monista pientaloista löytyy.

Pidemmällä aikavälillä kaasulämmityksen voi korvata sijainnista riippuen kaukolämmöllä, maalämmöllä tai erilaisilla lämpöpumpuilla.

Kaasulämmitystä on pientaloissa ja taloyhtiöissä muun muassa Helsingissä, Haminassa ja Kouvolan alueella. Yhteensä kaasulla lämpiäviä pientaloja on Energiaviraston Paanasen mukaan muutamia tuhansia.

Valtaosa Suomessa käytetystä maakaasusta tuodaan Venäjältä Gasumin omistamaa maakaasuputkea pitkin.

Nesteeltä kerrotaan, että Porvoon jalostamolla käytetään normaalioloissa venäläistä maakaasua.

”Mahdollisissa maakaasun toimitusvaikeuksissa Neste voi käyttää osittain vaihtoehtoisia polttoaineita ja pyrkiä optimoimaan tuotantoaan maakaasun saannin suhteen. Seuraamme tilannetta ja valmistaudumme mahdollisiin vaikutuksiin erilaisin toimenpitein”, öljytuotteiden johtaja Markku Korvenranta kertoo sähköpostitse.

Laivaliikenteessä käytetään polttoaineena nesteytettyä maakaasua lng:tä, jota kuljetetaan säiliölaivoilla. Lng:llä voidaan tarvittaessa korvata muutakin kaasunkäyttöä.

Lng-terminaaleja on Suomessa Porissa ja Torniossa. Haminaan rakenteilla oleva terminaali on viimeistelyvaiheessa.

Kaasua voidaan tuoda Suomeen myös vuonna 2019 valmistuneen Baltic Connector -kaasuputken kautta.

Käytännössä kaasun kysyntä ja hinta saattaisivat nousta Venäjän-tuonnin katketessa niin paljon, että Suomessa kaasun käyttö korvautuisi suurelta osin muilla energianlähteillä. Jo tämän talven hintaheilahtelut ovat tehneet kaasun käytöstä moniin tarkoituksiin kallista.

Raakaöljytoimituksissa Venäjän merkitys on suuri koko maailmanmarkkinoilla. Jo Venäjän hyökkäyksen käynnistyminen nosti raakaöljyn brent-laadun hinnan yli sataan dollariin barrelilta torstaina.

Suomen ainoa öljynjalostamo eli Nesteen jalostamo Porvoossa tuo normaalioloissa noin kaksi kolmasosaa raaka-aineestaan Venäjältä, mutta raakaöljyä voidaan tuoda yhtä lailla myös muualta maailmasta.

Bensiinin ja dieselin kulutuksessa Suomi ei ole toisaalta riippuvainen Porvoon jalostamon tuotannosta, vaan iso osa myydyistä polttonesteistä tuodaan joka tapauksessa muualta.