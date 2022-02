Ukraina on maataloustuottajana maailman tärkeimpiä maita. Ukraina tuottaa paljon auringonkukkaöljyä, vehnää, ohraa, maissia ja rapsia.

Venäjän torstainen hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa maailmanlaajuisesti ja yksi suorista vaikutuksista näkyy ruoan hinnassa. Esimerkiksi vehnän maailmanmarkkinahinta nousi Venäjän aggression myötä korkeimmalle yhdeksään vuoteen. Myös maissin hinta nousi torstaina voimakkaasti.

”Viljamarkkinoilla paniikki herää usein jo siitä, että joku rajoittaa viljan vientiä puhumattakaan sodasta”, arvioi tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Hinnannousun takana on sodan mukanaan tuoma suuri epävarmuus, mutta myös Ukrainan sekä myös Venäjän iso rooli tiettyjen maataloustuotteiden tuotannossa.

Tutkimusprofessori muistuttaa että useissa maataloustuotteissa Ukraina yksin sekä yhdessä Venäjän kanssa ovat merkittäviä tuottajia. Isossa roolissa maat ovat erityisesti vehnän ja maissin tuottajina.

Ukrainan peltojen viljatuotanto on tärkeää kansainvälisesti ja samalla viljat ovat tuottaneet Ukrainalle vientituloja. Tuotannosta kolme neljäsosaa on mennyt vientiin.

Ukraina on maailman suurin auringonkukkaöljyn tuottaja markkinaosuuden ollessa 49 prosenttia. Ohrassa Ukrainan osuus on myös suuri 19 prosenttia, millä maa on maailman toiseksi suurin ohramaa.

Vehnän ja rapsin tuottajana Ukraina on maailman kolmonen: rapsissa Ukrainan osuus on maailmantuotannosta 22 prosenttia ja vehnässä 12 prosenttia. Maississa Ukraina on neljänneksi suurin osuuden ollessa 16 prosenttia maailmanmarkkinasta.

Sodalla on vaikutusta ruoan hintaan monin tavoin. Jo pelkkä sodan aiheuttama yleinen paniikki heijastuu hintoihin. Viljely voi myös vaikeutua ja tuotantoketjut katketa. Sodalla on vaikutusta myös energian, öljyn ja lannoitteiden hintoihin, ja hinnannousut tuolla sektorilla siirtyvät ruoan hintaan.

Niemi muistuttaa, että ruoanhinnan nousun tarkempi ennustaminen on tässä vaiheessa arpapeliä.

”Sota on myrkkyä maailman maatalousmarkkinoille, ja suurimmat kärsijät ovat maat, joissa ruoanosuus kulutusmenoista on korkea. Olemme Suomessa valmiimpia ottamaan vastaan näitä muutoksia. Meillä ruoan osuus kulutusmenoista on ollut noin 12 prosenttia, kun vastaava luku voi olla köyhemmissä maissa 50–60 tai enemmän”, Niemi sanoo.

”Suomessakin ruoan hinta nousee. Eletään poikkeuksellisten kustannusnousujen aikaa”, Niemi muistuttaa ja sanoo, että ruoanhinta oli nousukäyrällä jo muutenkin ja sodan vaikutus tulee vielä päälle.

”Jo ennen sotaa ruoanhinta oli noussut Suomessa tammikuussa kolme prosenttia viime vuoteen verrattuna”, Niemi sanoo.

Hintojen nousu ei kuitenkaan heijastuisi Niemen arvion mukaan Suomeen samalla voimalla kuin köyhempiin maihin, sillä Suomessa jalostuksen osuus on ruoanhinnassa suhteellisen korkea.

”Tällaiset kriisit korostavat aina oman tuotannon tärkeyttä”, Niemi muistuttaa.

Tutkimusprofessori ei silti usko, että ruokapulaa suomalaiskauppojen hyllyillä nähtäisiin.

”En usko varsinaiseen ruokapulaan, jos sota pysyy Ukrainassa eikä laajene. Kauppaketjut ja toimitusketjut toimivat, ja me olemme myös omavaraisia monessa asiassa. Meidän ruokahuoltomme ei kuitenkaan toimi ilman tuotua energiaa ja siinä fossiiliset polttoaineet ovat isossa roolissa, Venäjältä edullisimmin hankittu öljy.”

Niemi sanoo, että ruoansaamisessa on kyse aina myös siitä, kenellä on varaa.

”Ne löytävät aina ruokaa, joilla on varaa. Suomessakin voi joku hyllynpätkä olla tyhjänä, mutta varsinaista ruokapulaa tämä ei ainakaan kovin nopeasti laukaise. Köyhät maat tulevat kärsimään eniten.”