Osa Fennovoiman poliittisesti aran ydinvoimalan omistajista epäilee voimalan toteutumista – ”Hankkeen arvo on nolla euroa”, sanoo yksi osakkaista

Suomalais-venäläinen ydinvoimahanke on rimpuillut vaikeuksissa jo vuosia.

Pyhäjärven Hanhikiven niemeen ydinvoimahankkeeseen liittyy yhä suurempia epävarmuustekijöitä Venäjän hyökättyä torstaina Ukrainaan.

Poliittisen paineen lisäksi myös osa osakkaista epäilee venäläisten osaomistaman hankkeen toteutumista entistä voimakkaammin.

Paine hankkeen ympärillä tiukkeni torstaina, kun eduskunnan kyselytunnilla elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) antoi ymmärtää olevansa valmis pysäyttämään hankkeen.

”Kyllä minä joudun sanomaan esittelevänä ministerinä, lupaviranomaisena tietyllä tapaa, että minä en näe sitä näkymää, että voisin esitellä sitä valtioneuvostolle”, Lintilä sanoi.

Jo aiemmin hanke oli altistettu uudelle turvallisuusselvitykselle.

Kyse on hyvin isosta energiahankkeesta, sillä Hanhikivi 1 -voimalan on laskettu tuottavan jopa kymmeneksen Suomen tulevasta energiatarpeesta, jos siis hanke toteutuisi.

Hanke on nähty tärkeänä myös Venäjälle, jolle ydinenergia on strategista tulevaisuutta ja Fennovoima tärkeä päänavaus länsimarkkinoilla taustavoima Rosatomille. Vladimir Putin on myös sanonut Venäjän tekevän kaikkensa, jotta hanke toteutuu.

On mahdollista, että hankkeeseen kohdistuisi lännen talouspakotteita, sillä Fennovoimasta kolmanneksen omistaa venäläisen energiajätti Rosatomin kontrolloima Raos Voima. Venäläinen osapuoli on toimittamassa voimalan.

Suomesta mukana hankkeessa on kymmeniä pienempiä energiayhtiöitä sekä Outokummun ja Fortumin kaltaisia pörssiyhtiöitä. Suomalaisosapuolen enemmistöomistus on ryhmittynyt toiseen taustayhtiöön, voimaosakeyhtiö SF:ään.

Voimaosakeyhtiö SF:n osakasyhtiöistä pörssiyhtiö Outokumpu on aiemmin tehnyt hankkeeseen liittyvän alaskirjauksen. Yhtiön mukaan hankkeen käypä arvo oli vuodenvaihteessa, jo ennen Venäjän sotatoimia, nolla euroa kun vuotta aiemmin hanke arvioitiin 27 miljoonan euron arvoiseksi.

Nyt hanketta pitää nollanarvoisena sijoituksena osakkaista myös ainakin Kuopion Energia.

Kuopion Energia on Kuopion kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö, joka monien suomalaisosakkaiden tapaan pyrkinyt eroon Fennovoiman takana olevan SF-yhtiön osakkeista vuodesta 2013 alkaen. Samoihin aikoihin alun perin saksalaisvetoiseen hankkeeseen tuli venäläinen osapuoli mukaan.

Yhtiön toimitusjohtaja Esa Lindholm kertoo HS:lle, että jos Venäjän hyökkäys olisi ollut tiedossa Kuopion Energian tehdessä tilinpäätöstä, olisi Fennovoiman omistuksesta tehty alaskirjaus. Nollaan euroon?

”Sillä lailla tämän ajattelen. Hankkeen arvo on nolla. Minun silmissäni projekti näyttää vaikealta läpivietäväksi”, Lindholm sanoo

Lindholmin mukaan asiaan ei liity tiukkoja sopimussäädöksiä vaan kyse on siitä, että mitään ei voi myydä, jos ostajaa ei ole.

”Omistuksesta pääsee eroon, jos joku ostaa. Ei autostakaan voi luopua omalla päätöksellä. Pitää olla ostaja”, Lindholm sanoo.

Kaikki Fennovoimassa mukana olevat osakkaat eivät ole vielä lyömässä hanskasta tiskiin.

”Odotamme lisätietoa”, sanoo toimitusjohtaja Juha Honkanen Turku Energiasta, joka on kokonaan Turun kaupungin omistama energiayhtiö. Honkanen toimii myös voimaosakeyhtiö SF:n hallituksen puheenjohtajana.

Eikö hankkeeseen liity periaatteellisia ongelmia? ”Totta kai liittyy emmekä tiedä mitä tapahtuu. Emme vielä tiedä, onko hanke pakotteiden piirissä”, Honkanen sanoo.

Yhtä lailla tilannetta seurataan myös Vantaan Energiassa, joka myös on osakkaana hankkeessa.

”On todella vaikea sanoa, mitä tapahtuu. Poliittinen turbulenssi on melkoinen. Tilanne on todella ikävä ja valitettava, ja vaikuttaa moneen asiaan”, arvioi toimitusjohtaja Jukka Toivonen Vantaan Energiasta.

Hankkeessa myös mukana olevan yksityisen energiayhtiö Kaakon Energian toimitusjohtaja Ari Saukkonen sanoo, että hankkeen riskit ovat tietenkin nyt lisääntyneet ja että moni nyt miettii hankkeen tulevaisuutta.

”Painottaisin etenemisessä lainmukaisuutta”, Saukkonen sanoo .

”Tällaisessa tilanteessa, jossa ei onneksi olla vielä poikkeusoloissa eikä sotatilassa Suomessa, joudutaan toimimaan olemassa olevien lakien, yritysten välisten sopimusten ja kansainvälisten sopimusten, kuten kansainvälisen energiaperuskirjan mukaan. Ymmärrän kyllä, että halutaan antaa viestejä ottamalla jalat allemme ja kertoa näin, mitä mieltä olemme Venäjän hyökkäyksestä. Tämä miljardihanke ei kuitenkaan ole sellainen, missä nopeita mielenilmaisuja on mahdollista toteuttaa.”

Osakasyhtiön edustajana Saukkonen kantaa huolta sijoituksesta.

"Entistä enemmän", Saukkonen sanoo. Kaakon Energian takana on yksityistä pääomaa ja yksityisessä omistuksessa olevia kaakkoisen Suomen energiayhtiöitä.

”Meillä on tässä kiinni merkittävä summa yksityistä pääomaa ja haluamme turvata sijoitetut pääomat. Olemme kiinnostuneita kuulemaan, millaista lainsäädäntöä on olemassa sijoittajien suojaksi, jos hanke lykkäytyy tai viivästyy kokonaan. Ymmärrämme toki yhteiskunnan kokonaisedun etunenässä.”

Voimaosakeyhtiö SF:n toimitusjohtaja Matti Suurnäkki vastaa Helsingin Sanomien kysymyksiin yleisluontoisella sähköpostivastauksella.

Suurnäkki kirjoittaa, että ”tapahtumien seurausten arviointi VSF:n kannalta on hyvin monimutkainen juridinen sekä taloudellinen prosessi ja siihen liittyy olennaisesti se, kuinka EU ja Suomi reagoivat Ukrainan tilanteen edetessä. Ulko- ja turvallisuuspoliittisten näkökantojen lisäksi VSF analysoi tilannetta erityisesti osakkaidensa kannalta.”

”Yhtälön liittyy myös kansallinen ilmastopolitiikka, sillä Hanhikivi on yksi olennainen osatekijä hallituksen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Seuraamme erittäin tarkoin tilanteen kehitystä ja arvioimme lähiviikkoina kaikkia mahdollisia seurauksia VSF:n ja sen osakkaiden näkökulmasta”, Suurnäkki kirjoittaa.