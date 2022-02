Venäjän asettamat mahdolliset vastapakotteet voivat heijastua globaaliin talouteen monin eri tavoin.

Ukrainan sodan seurauksena esimerkiksi polttoaineen hinnat saattavat nousta, sillä Venäjä on merkittävä raakaöljyn viejä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut läntiset maat reagoimaan ja asettamaan monia taloudellisia pakotteita Venäjää vastaan.

Odotettavissa on, että Venäjä ryhtyy myös vasta­pakotteisiin ja lopettaa esimerkiksi tärkeiden raaka-aineiden viennin. Ukrainan sodalla voi siten olla suuria ja kauaskantoisia taloudellisia vaikutuksia ympäri maailman, ei pelkästään Euroopassa.

Britannian yleisradio BBC kokosi yhteen viisi keskeistä asiaa, jotka saattavat konfliktin ja pakotteiden seurauksen kallistua tai muuten kärsiä globaalisti.

1. Energialaskut, bensa ja lentoliput

Konflikti on saanut öljyn hinnan nousemaan korkeimmalle tasolleen yli seitsemään vuoteen ja myös maakaasun hinnan odotetaan nousevan huomattavasti. Venäjä on toiseksi suurin raakaöljyn viejä ja suurin maakaasun viejä maailmanlaajuisesti.

Pelkona on, että presidentti Vladimir Putin saattaa vähentää tai katkaista luonnonvarojen toimituksen Eurooppaan vastauksena pakotteisiin. Tämä puolestaan vaikuttaisi välillisesti myös sellaisiin maihin, jotka eivät ole suoraan riippuvaisia Venäjän öljystä tai maakaasusta, sillä kysyntä ja siten myös hinnat kasvaisivat huomattavasti.

Kuluttajat Euroopassa ovat kärsineet korkeista energia- ja polttoainelaskuista jo ennen Ukrainan sotaa, ja niiden odotetaan nyt kallistuvan entisestään. Myös lentolippujen hintojen odotetaan nousevan, mikäli lentoyhtiöt päättävät jättää polttoaineiden kallistumisen matkustajien harteille.

Suomessa tilanteen kehittymistä on seurattu tarkkaan. Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen arvioi HS:lle torstaina, että keskeisiä polttonesteitä on yritysten ja valtion ylläpitämissä varastoissa yhteensä noin puolen vuoden tarpeiksi, jos saatavuus maailmanmarkkinoilta kokonaan jostain syystä keskeytyisi.

Myös sähkön tuontiyhteyksien katkeamiseen on varauduttu. Ylipäätään Suomen riippuvuus venäläisestä tuontienergiasta on huomattavasti pienempi kuin monien kaasusta riippuvaisten Keski-Euroopan maiden.

”Yleisviesti on se, että me emme ole lainkaan kädettömiä näissä asioissa. Tilanteisiin on varauduttu ja haemme määrätietoisesti ratkaisuja, jos tilanteet sitä vaativat”, Känkänen sanoi torstaina.

2. Elintarvikkeet

Venäjä ja Ukraina tuottavat yhdessä noin neljäsosan maailmalle vietävästä vehnästä ja noin puolet auringonkukkaöljystä ja -siemenistä. Ukraina on myös merkittävä maissin viejä.

Analyytikot ovat varoittaneet, että sota voi vaikuttaa viljantuotantoon ja jopa kaksinkertaistaa vehnän hinnan globaalisti. Tällä voisi olla rajuja vaikutuksia esimerkiksi Turkin, Egyptin ja monien Pohjois-Afrikan asukkaisiin, jotka saavat vehnänsä ja maissinsa pääasiassa Venäjästä ja Ukrainasta.

Venäjä on myös yksi maailman suurimmista lannoitteiden viejistä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi maatalouden kustannuksiin. Lannoitteiden hinta oli jo ennen sotaa korkealla, ja maanviljelijät voivat joutua pian maksamaan niistä vielä entistä enemmän.

Torstaina esimerkiksi vehnän maailmanmarkkinahinta nousi Venäjän aggression myötä korkeimmalle yhdeksään vuoteen. Myös maissin hinta nousi torstaina voimakkaasti.

”Viljamarkkinoilla paniikki herää usein jo siitä, että joku rajoittaa viljan vientiä puhumattakaan sodasta”, arvioi tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta (Luke) HS:lle torstaina.

Hinnannousun takana on sodan mukanaan tuoma suuri epävarmuus, mutta myös Ukrainan sekä myös Venäjän iso rooli tiettyjen maataloustuotteiden tuotannossa.

3. Sijoitukset

Venäjän pörssi romahti pian sen jälkeen, kun uutiset hyökkäyksestä Ukrainaan levisivät. Pankit ja öljy-yhtiöt olivat eniten kärsineiden yritysten joukossa.

Hyökkäyksen vaikutukset eivät kuitenkaan koskeneet pelkästään Venäjää, vaan pörssikurssit kääntyivät laskuun myös muualla maailmassa. Helsingin pörssissä esimerkiksi Nokian Renkaat, Fortum ja Finnair kärsivät sodan puhkeamisesta. Odotettavissa on, että markkinoiden volatiliteetti kasvaa entisestään konfliktin edetessä.

Vaikka moni yksityishenkilö ei olisikaan sijoittanut rahojansa suoraan osakemarkkinoille, ovat heidän varansa kuitenkin usein sidoksissa pörsseihin esimerkiksi eläkerahastojen kautta. Näin ollen kurssien laskemisella on välillisesti vaikutuksia suureen joukkoon ihmisiä.

Eläkerahastot kuitenkin tyypillisesti tavoittelevat pitkän tähtäimen kasvua, joten väliaikaisista nousuista tai laskuista ei kannata vielä panikoida.

4. Elinkustannukset

Inflaatio oli jo ennen Ukrainan sotaa kiihtynyt monessa maassa, ja se saattaa konfliktin seurauksena nousta vielä korkeammalle.

Jos esimerkiksi energian, ruoan ja metallien saatavuus heikkenee, voivat hinnat nousta entisestään. Brittiläinen ajatushautomo CEBR arvioi, että inflaatio suurilla läntisillä talousalueilla voisi nousta jopa lähelle kymmentä prosenttia.

Tämä puolestaan voisi saada keskuspankit nostamaan korkotasoa, jolloin rahan lainaamisesta tulee kalliimpaa. Näin ollen esimerkiksi asuntolainojen korot nousisivat ja kotitaloudet joutuisivat entistä ahtaammalle.

5. Autot

Venäjä on yksi maailman suurimmista sellaisten metallien viejistä, joita käytetään autojen tuotannossa, kuten nikkeli ja palladium.

Autoteollisuus on jo valmiiksi kärsinyt sirupulasta ja toimitusketjujen ongelmista koronavirus­pandemian aikana, ja autojen hinnat ovat olleet nousussa.

Jos Venäjä päättäisi katkaista metallien viennin, autonvalmistajien ongelmat voisivat lisääntyä entisestään ja hinnat todennäköisesti kasvaisivat jälleen.

Venäjällä on myös monien tunnettujen automerkkien, kuten Volkswagenin, Toyotan ja Stellantiksen, tehtaita. Tehtaiden toiminta saattaisi vaikeutua pakotteiden alla, jolloin uusien autojen tuotanto saattaisi paikoin seisahtua.