Kuljetusliike Jakopalvelu on toimitusjohtaja Jyrki Tammisen mukaan kuljettamisen monialayritys. Elintarvikkeiden lisäksi se kuljettaa esimerkiksi Postin kappaletavaraa. Kun asiakkaita on useita, on kasvavien kustannusten saamisessa hintoihin enemmän työtä, mutta samalla useampi toimeksiantaja antaa enemmän tukea liiketoimintaan.