Myös eurooppalaisten pankkien on pakko noudattaa Yhdysvaltain määräystä, ettei Venäjän suurimpien pankkien maksuja saa enää käsitellä.

Yhdysvaltojen uudet pakotteet saattavat horjuttaa pahoin Venäjän rahoitus­järjestelmän toimintakykyä. Vaikutus Venäjän talouteen voi olla jopa suurempi kuin maan pankkien sulkemisella kansainvälisen maksu­liikenne­järjestelmän Swiftin ulkopuolelle, mitä muun muassa Ukraina on vaatinut.

Swift-pakotteiden käyttö kaatui Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan joidenkin EU-maiden vastustukseen.

Yhdysvallat kertoi torstaina pakotteista, jotka kohdistuvat viiteen venäläiseen pankkiin, mukaan lukien kahteen suurimpaan eli Sberbankiin ja VTB:hen. Yhdysvaltain valtiovarain­ministeriön mukaan Sberbankin ja VTB:n osuus on yli puolet koko Venäjän pankki­järjestelmän varoista.

Lue lisää: Joe Biden: Putinista tulee hylkiö kansain­välisellä näyttämöllä – tällaisia ovat uudet pakotteet Venäjää vastaan

Molemmat pankit suljetaan Yhdysvaltain rahoitus­markkinoilta. Yhdysvaltalaisilla pankeilla ja rahoitusalan yhtiöillä on 30 päivää aikaa lopettaa kaikki Sberbankin ja VTB:n maksuliikenteen käsittely. Tämä koskee myös dollarimääräisiä maksuja, joita kyseiset pankit hoitavat asiakkaidensa puolesta.

Lisäksi VTB:n kaikki varat yhdysvaltalaisissa pankeissa jäädytetään. Pankki ei pääse niihin käsiksi eikä voi myydä niitä.

Liki vastaavia pakotteita Yhdysvallat määräsi myös kolmea muuta pankkia eli Otkritieta, Sovcombankia ja Novikombankia vastaan.

VTB Groupin logo Imperial Tower -rakennuksen seinässä Moskovassa.

Käytännössä myös eurooppalaisten pankkien on pakko lopettaa asiointi Yhdysvaltain pakotelistalle joutuneiden venäläispankkien kanssa, sanoo Finanssialan johtava asiantuntija Mika Linna. Tämä johtuu Yhdysvaltain rahoitussektorin ja dollarin keskeisestä asemasta koko maailman rahoitus­järjestelmässä.

Suuret yhdysvaltalaiset pankit toimivat niin sanottuina kirjeen­­vaihtaja­pankkeina, eli ne välittävät maksuja eri puolilla maailmaa toimivien pankkien välillä. Yhdysvaltain pakotteiden uhmaaminen voisi johtaa siihen, että pankki itse päätyy pakotelistalle ja tämän verkoston ulkopuolelle.

”Monelle pankille putoaminen kirjeen­vaihtaja­pankki­verkostosta on eksistentiaalinen asia”, Linna kuvaa.

Tämä nähtiin vuonna 2018, jolloin latvialainen ABLV-pankki joutui Yhdysvaltain pakotelistalle ja suljettiin dollarikaupan ulkopuolelle. Tämä käynnisti talletuspaon, ja pankki ajautui maksukyvyttömyyteen 11 päivässä.

Myös presidentti Biden korosti puheessaan pakotteiden rajat ylittävää vaikutusta ja sanoi, että toimista on sovittu G7-maiden kesken.

”Rajoitamme Venäjän kykyä tehdä kauppaa dollareissa, euroissa, punnissa ja jeneissä.”

Linnan mukaan pakotteilla on myös toisenlainen laajempi vaikutus: koko Venäjän rahoitus­sektorin yllä leijuu nyt pakotteiden uhka, joten länsipankit todennäköisesti arvioivat tarkkaan riskejä, joita asiointiin kaikkien venäläispankkien kanssa liittyy.

Sberbankin konttori Moskovassa.

Se, ettei Venäjää suljettu Swift-maksu­välitys­järjestelmän ulkopuolelle, on herättänyt kritiikkiä, mutta Suomen Pankin maksujärjestelmä­osaston päällikkö Päivi Heikkinen sanoo, että Yhdysvaltain asettamat pakotteet ovat vaikutuksiltaan osin kovempiakin.

Swift on kansainvälinen pankkien välisten maksujen välitys­järjestelmä, jota käyttää yli 11 000 rahoitus­laitosta eri puolilla maailmaa. Venäjällä käyttäjiä on noin 300, valtaosa niistä pieniä.

Heikkinen vertaa Swfitiä vesijohto­verkkoon. Jos venäläiset pankit olisi suljettu Swiftin ulkopuolelle, niitä olisi kielletty käyttämästä tätä vesijohto­verkkoa, mutta kielto ei kuitenkaan olisi koskenut veden käyttöä eli varsinaisia maksuja.

”Miten olisi estetty, ettei maksuihin käytetä vaihtoehtoisia putkistoja? Maksut saadaan tarvittaessa kulkemaan vaikka sähköpostilla”, Heikkinen sanoo.

Yhdysvaltain asettamat uudet pakotteet kuitenkin estävät mainituilta venäläisiltä pankeilta dollarimaksujen välittämisen, koska länsimaiset pankit eivät suostu niitä välittämään.

Valkoisen talon mukaan venäläiset pankit hoitavat päivittäin kymmenien miljardien eurojen arvosta maksutapahtumia vieraissa valuutoissa, lähinnä dollareissa. Esimerkiksi Sberbankin asiakkaana oleva venäläinen vientiyritys ei saisi enää maksujaan läpi.

Yritys voi toki siirtyä pakotelistan ulkopuolella olevan pankin asiakkaaksi, mutta yritysten pankki­asiakkuuksien siirtäminen ei tapahdu käden käänteessä, Heikkinen sanoo.

Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että Yhdysvallat kuitenkin jätti energiakaupan maksuvälityskiellon ulkopuolelle.

Lue lisää: Ukraina vaatii Venäjän sulkemista kansainvälisen maksuliikenteen ulkopuolelle – Näin yksi kovimmista talouspakotteista vaikuttaisi

Toistaiseksi Yhdysvaltain pakotteet on kuitenkin julkaistu yleistasolla, ja niiden yksityiskohtaisia vaikutuksia ei vielä tunneta, Heikkinen korostaa. Samaa sanoo Venäjän talouteen erikoistunut Suomen Pankin neuvonantaja Laura Solanko.

"On hyvin vaikea sanoa täsmällisesti, kuinka suuria vaikutuksia Yhdysvaltojen uusilla pakotteilla on. Kaikesta huolimatta on todennäköistä, että pakotteiden vaikutukset Venäjän talouteen ovat huomattavat, mutta paljon riippuu siitä, millaisiin toimiin Venäjän keskuspankki ryhtyy liikepankkien tukemiseksi. Tosiasialliset vaikutukset selviävät vasta ajan mittaan", Solanko sanoo.

Pankkeihin kohdistuvat toimet olivat vain osa Yhdysvaltain torstaina julkistamaa pakotepakettia.

Lisäksi Yhdysvallat estää yhteensä 13:a keskeistä venäläistä yhtiötä hankkimasta lainaa rahoitus­markkinoilta.

Yhtiöt ovat Alfa-pankki, Moskovan luototuspankki, Gazprombank, Venäjän maatalouspankki, energiayhtiöt Gazprom ja Gazprom Neft, öljynputkiyhtiö Transneft, teleoperaattori Rostelecom, vesivoimayhtiö Rushydro, timantteihin erikoistunut kaivosyhtiö Alrosa, Venäjän suurin varustamo Sovcomflot ja Venäjän rautatieyhtiö.

Keskiviikkona Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Britannia estivät jo pakotteillaan Venäjän valtion varainhankinnan Euroopasta ja Yhdysvalloista.

EU-maiden päämiehet sopivat torstaina uusista Venäjä-pakotteista, joiden yksityiskohtia ei ole vielä julkistettu. Niiden odotetaan olevan pitkälti Yhdysvaltain pakotteiden mukaisia.