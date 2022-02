Oy Teboil Ab:n omistaa sataprosenttisesti venäläinen öljyjätti Lukoil.

Useat suomalaiset järjestöt ovat ilmoittaneet katkaisevansa yhteistyön Teboil-huoltamoketjun kanssa.

Teboilin taustavoima on venäläinen Lukoil. Idän öljyjätti omistaa suomalaisen Oy Teboil Ab:n sataprosenttisesti.

Sopimusten katkaisusta ja jäsentensä alennusten päättymisestä Teboil-huoltamoilla ovat ilmoittaneet ainakin Autoliitto, Insinööriliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto eli JHL sekä karavaanareiden suomalainen yhdistys SF-Caravan. Myös Muusikoiden liitto on ilmoittanut Teboil-etujen päättymisestä samoin kuin Akavan Erityisalat.

Irtisanomiset ovat merkittäviä, sillä pelkästään Insinööriliitossa on noin 73 000 jäsentä ja JHL:ssä noin 200 000 jäsentä.

Järjestöjohtaja Tommi Grönholm Insinööriliitosta sanoo, että Teboil-yhteydestä on tullut kahden päivän aikana jäsenistöltä paljon palautetta.

”Insinööriliitto ei lähtökohtaisesti tee politiikkaa, mutta jos lähtee avoimeen hyökkäyssotaan, niin se on tuomittavaa”, Grönholm kertoo päätöksen taustoista HS:lle.

”Teboilissa on suomalaisia yrittäjiä, mutta takana on kuitenkin venäläinen öljyjätti, joka omistaa, ja jolla on yhteydet Venäjän valtiohallintoon ja Vladimir Putinin lähipiiriin. Harmittaa toki kotimaisten yrittäjien puolesta, mutta tämä on ollut meidän jäsenistölle isoa asia”, Insinööriliiton Grönholm kertoo.

”Venäjän hyökkäys on julma ja rikkoo kaikkia kansainvälisiä sopimuksia”, perustelee puolestaan puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine JHL:stä järjestön tiedotteessa.

MYÖS Suomen karavaanarit kertovat omassa tiedotteessaan luopuneensa yhteistyötä Teboilin kanssa. Yhteistyö oli jatkunut yli 30 vuotta. Karavaanareita edustava SF-Caravan kertoo tiedotteessaan liittohallituksen tehnee päätöksen yksimielisesti.

Myös Autoliitto kertoo vastaavan Teboil-sopimuksen irtisanomisesta sivustollaan. Autoliitto on suomalainen yksityisautoilijoiden palvelu-, harrastus- ja edunvalvontajärjestö.

Kuten ammattiliittojen jäsenet myös auto- ja karavaanariliittolaiset olivat saaneet jäsenkortillaan alennusta Teboil-asemilta.

Vuonna 1934 perustettu Teboil on perinteinen suomalainen öljy-yhtiö, joka ei ole ensimmäistä kertaa kansainvälisen politiikan pyörityksessä.

TB eli Trustivapaa Bensiini -nimellä alun perin tunnettu öljy-yhtiö sai omistajakseen neuvostoliittolaisia 1940-luvun lopulla ja se herätti kylmän sodan vuosina huhupuheita. Tuolloin huhuttiin, että Teboilin asemien sijoittuminen Suomen valtateiden varsille voisi avittaa puna-armeijan dieselkäyttöisten panssarivaunujen huoltoa kriisitilanteessa.

Teboil-boikotista kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.