Putin on kerännyt valtavan sota­kassan ja kurjistanut kansansa talouden – Missä kunnossa hyökkäävän Venäjän talous on?

Venäjä on kerännyt suuren puskurirahaston, jolla se uskoo selviävänsä kriisin yli. Samalla asukaskohtainen taloustuotanto kutistuu ja reaalipalkat laahaavat.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vahvisti varhain torstaiaamuna maailman pelot, ja käski armeijansa hyökkäämään Ukrainaa vastaan. Hyökkäyksellä on suuria inhimillisiä ja taloudellisia seurauksia.

HS on seurannut hyökkäävän Venäjän talouskehitystä tiiviisti vuosien mittaan. Tämä juttu selittää, missä kunnossa sodan aloittaneen Venäjän talous on.

Venäjällä on valtava ”sotakassa”

Venäjä on kerryttänyt itselleen kaikessa hiljaisuudessa suuren sotakassan. Maa on kerännyt öljy- ja kaasutuloja puskurirahastoihin, joilla se voisi pehmentää menetettyjen vientitulojen vaikutusta.

Turun yliopiston kauppa­korkeakoulun professorin Kari Liuhdon mukaan Venäjän vararahastojen arvo oli tammikuun loppupuolella lähes 200 miljardia dollaria, minkä lisäksi maalla on yli 600 miljardin dollarin valuuttavarannot.

Maakaasun vienti on Venäjälle suuri tulonlähde.

Julkilausuttu syy puskurirahastojen keräämiseen on ollut suojautuminen öljyn hinnan heilahteluita vastaan.

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Aleksanteri-instituutista näkee niillä myös toisen roolin.

”Yksi syy on, että ne toimivat Vladimir Putinin hallinnon geopoliittisten päämäärien takuujärjestelmänä. Jos tulee tiukka paikka, Venäjällä on puskuria. Samasta syystä Venäjä on pyrkinyt velattomaksi”, Tynkkynen sanoi HS:lle tammikuun lopussa.

Venäjän asukaskohtainen bkt on supistunut

Venäjän hyökkäyksen taustalla on kurjistuva talouskehitys. Venäjän bruttokansantuote on yksi maailman suurimmista. Maailmanpankin mukaan Venäjän bruttokansantuote (bkt) oli vuonna 2020 yli 1 483 miljardia dollaria eli maailman 11. suurin.

Asukaslukuun suhteutettuna bkt on kuitenkin huomattavan pieni, vain noin 10 126 dollaria. Kuvaavaa on, että esimerkiksi Suomen asukaskohtainen bkt on lähes viisinkertainen Venäjään verrattuna.

Vuodesta 2010 Venäjän asukaskohtainen bkt on supistunut noin 550 dollarilla, Suomessa se on samaan aikaan kasvanut yli 2 300 dollarilla.

Venäjän mediaanipalkka pysynyt samana 10 vuotta

Venäjän keskuspankki on ammattilaisten käsissä ja toimii normaalin keskuspankin tavoin. Maan tilastolaitoksen tuottamaan dataan voi ainakin pääpiirteissään luottaa.

Venäjän ekonomistit eivät toki ole koskemattomia tai muusta yhteiskunnasta irrallaan. Keskustelun vapaudella on selvät rajat: presidentti Vladimir Putinin asemaa ja nykyistä poliittista järjestelmää ei voi kyseenalaistaa.

Keskuspankkikaan ei ole oikeasti itsenäinen, sillä Putinin Venäjällä ei ole vallanpitäjistä itsenäisiä instituutioita.

Keskuspankki on kuitenkin voinut toteuttaa omaa, ammattimaista politiikkaansa, koska sillä on Putinin tuki. Putin pitää finanssi- ja rahapolitiikassa varovaisuutta hyveenä, kuten keskuspankkiiritkin.

Varovaisuus näkyy myös valtavina vararahastoina, joita Venäjä on öljytuloistaan kerännyt. Joidenkin asiantuntijoiden mielestä on hullua pitää rahastoissa summaa, joka vastaa 12:ta prosenttia bruttokansan­tuotteesta, kun valtio on käytännössä velaton.

Makro­talouden vahvuus ei näy useimpien arjessa. Reaaliset käytettävissä olevat tulot ovat edelleen vuoden 2012 tasolla, viime vuonna mediaanipalkka oli alle 400 euroa. Palkkojen pienuus selittyy vain osin harmaalla taloudella.

Finanssiministeriö ja Putin ovat kuitenkin haluttomia käyttämään vararahastojaan, vaikka erilaisista investointihankkeista puhutaan paljon. Putin on säilönyt rahaa varautuessaan lännen pakotteisiin. Ministeriössä taas tiedetään, että rahat kuitenkin varastetaan, kun niistä päästää irti.

Julkisilla investoinneilla on Venäjällä merkitystä, sillä oikeusvaltion puute ja korruptio jarruttavat yksityisiä investointeja.

Valtion osuus onkin kasvanut taloudessa niin merkittäväksi, että järjestelmää voi kutsua valtiokapitalismiksi. Uudistusten puute uhkaa kuitenkin pudottaa pitkän aikavälin talouskasvun selvästi alle kahteen prosenttiin.

Euron kohonneita vaihtokursseja Pietarissa perjantaina.

Ruplan arvo on romahtanut

Rupla on heikentynyt historiallisen paljon dollaria ja euroa vasten. Esimerkiksi keskiviikkona yhdellä dollarilla sai enimmillään lähes 90 Venäjän ruplaa. Esimerkiksi tammikuussa 2020 yhdellä dollarilla sai vain hieman yli 60 ruplaa. Tiedot pohjaavat tietopalvelu Refinitivin dataan.

Myös euroa vasten rupla on nyt Forexin tilastojen mukaan historiallisen heikko. Yhdellä ruplalla sai ruplalla sai torstaina noin 0,011 euroa.

Valuutan heikentyminen hyödyttää öljy- ja kaasuyhtiöitä, jotka käyvät kauppaa dollareissa. Rikkaat siis rikastuvat entisestään.

”Paikalliset varakkaammat ihmiset myös siirtävät varojaan turvaan Venäjältä länsimaihin”, sanoi Aktian salkunhoitaja Patrik Moring keskiviikkona.

Tavallinen kansa taas köyhtyy, kun sen ostovoima heikentyy tuontitavaran kallistumisen myötä.

Venäjällä inflaatio oli tammikuussa 8,7 prosentissa ja keskuspankki nosti helmikuussa ohjauskoron 9,5 prosenttiin. Samalla tulokehitys on ollut Venäjällä ollut vaatimatonta.

Korkojen nosto ei ole kuitenkaan vaikuttanut positiivisesti ruplan arvoon, mikä kertoo poliittisesta riskistä, Moring sanoi.

Lisäksi Venäjän osakemarkkinoille sijoittaneet kotitaloudet menettävät varallisuuttaan.

Kaiken kaikkiaan Venäjän toimet Ukrainassa ja kansainvälisessä politiikassa tulevat hyvin kalliiksi sen omille markkinoille ja pidemmällä aikavälillä Venäjän kotitalouksille, arvioi Suomen pankin vanhempi ekonomisti Heli Simola keskiviikkona.

Torstainen hyökkäys iski toisaalta myös rikkaimpiin oligarkkeihin. Venäjän keskeiset pörssi-indeksit sulivat täysin ja samalla venäläisten miljardöörien omaisuuden arvosta suli alle vuorokaudessa yhteensä 39 miljardin dollaria.

Osa rahoista palautui kuitenkin takaisin perjantaina, sillä esimerkiksi Moex-indeksi nousi torstain romahduksen jälkeen 20 prosenttia.

Vaikutus Suomen talouteen

Suomelle Venäjä on ollut läheinen ja merkittävä kauppakumppani. Pakotteet ja mahdolliset vastapakotteet vaikuttavat suomalaisyrityksiin, vientiin ja tuontiin.

Tullin mukaan viennin arvo Suomesta Venäjälle oli 3,4 miljardia euroa viime vuoden tammi–marraskuussa. Koko Suomen viennin arvo oli 61,4 miljardia euroa, eli Venäjän osuus siitä oli reilut 5,5 prosenttia.

Venäjän merkitys Suomen kauppakumppanina onkin surkastunut. Vuonna 2008 Venäjän osuus Suomen koko tavaraviennistä oli 11,6 prosenttia.

Finanssikriisistä alkaneen rajun pudotuksen jäljiltä vienti Venäjälle ei ole elpynyt. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tutkija Birgitta Berg-Anderssonin mukaan Venäjän osuus Suomen tavaraviennistä oli vielä 10 prosenttia vuonna 2012. Reilun viiden prosentin luvuissa on pysytty vuodesta 2017 eteenpäin.

”Viennin kannalta Venäjän merkitys on nyt Suomelle pienempi, jos verrataan aikaan 10–15 vuotta aiemmin.”

Suomalaisyritykset kaikkoavat Venäjällä

Useampi suuri suomalainen yritys on lähtenyt Venäjältä jo ennen Venäjän torstaista hyökkäystä. Esimerkiksi Posti on kertonut myyvänsä Itella Venäjän liiketoiminnan. Neste taas on myynyt Venäjän-huoltamonsa venäläiselle öljy-yhtiölle.

Venäjällä sijaitsevien Neste-asemien omistus on siirtynyt venäläisille. Kuva Pietarista tammikuulta 2020.

Helmikuun alussa Venäjän-toimintojen myyntiä harkitsi ainakin YIT.

Suomalainen Lujabetoni ilmoitti vastikään myyneensä Venäjän-liiketoimintansa.

Samalla Helsingin pörssissä on monia yrityksiä, joilla on suuria Venäjä-riskejä. Suuryhtiöistä merkittävimmät suorat Venäjä-riskit ovat Nokian Renkailla, Fortumilla ja Finnairilla.

Valtion enemmistö­omistuksessa oleva energiayhtiö Fortum omistaa Venäjällä kaasu- ja hiilivoimaloita sekä aurinko- ja tuulivoimaa. Fortum kertoo olevansa Venäjän suurin tuulivoiman tuottaja.

Myös Fortumin tytäryhtiö Uniper on monin tavoin sidoksissa Venäjään. Uniper omistaa Venäjällä kaasu- ja hiilivoimaloita ja on osaomistajana Itämeren poikki kulkevassa Nord Stream 2 -kaasuputkessa.

Torstaina Fortum kertoi, ettei Venäjän hyökkäyksellä ole käytännössä vaikutusta sen liiketoimiin Venäjällä.

Nokian Renkaat on Helsingin pörssin suuryhtiöistä kenties kaikkein tiukimmin sidoksissa Venäjään. Venäjän-tehdas on yhtiön tehtaista suurin ja tehokkain, ja se vastasi viime vuonna lähes 80 prosentista Nokian Renkaiden rengastuotantoa.

Perjantaina nähtiin erikoinen tapahtumasarja, kun uutistoimisto Reuters uutisoi Nokian Renkaiden siirtävän tuotantonsa pois Venäjältä. Yhtiö kuitenkin kiisti asian HS:lle.

Nokian renkailla on tehdas Venäjän Seuloskoissa. Kuva vuodelta 2005.

Venäjä sulki perjantaina ilmatilansa brittilentoyhtiöiltä. Jos vastaava kielto osuu Finnairiin, valtion enemmistö­omistuksessa oleva lentoyhtiö on pian suurissa vaikeuksissa.

”Finnairin strategian kulmakivenä on yhtiön maantieteellinen sijainti, joka mahdollistaa nopeimmat yhteydet kasvavilla Aasian ja Euroopan välisillä lentomarkkinoilla”, Finnair kertoo vuoden 2020 vuosikertomuksessaan.

Juuri nyt tuo maantieteellinen sijainti näyttää yhtä paljon riskiltä kuin kilpailuedulta.

Venäjä tai Ukraina eivät ole ykköspäämääriä Finnairin lennoille, mutta Venäjä on Finnairin toiminnalle siitä huolimatta elintärkeä kumppani. Finnair haluaa kasvaa erityisesti Kaakkois-Aasian reittiliikenteessä, ja tällöin suorin reitti kulkee Venäjän yli.

Jos Finnair menettäisi Venäjän ylilentolupansa, tarkoittaisi se miltei koronakriisiin rinnastettavaa iskua yhtiön liiketoiminnalle.

Yhtiön viestinnästä kerrottiin perjantaina, että tilannetta ja mahdollisia uusia päätöksiä seurataan jatkuvasti.