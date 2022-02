Suomeen on levinnyt kulovalkean tavoin Teboil-boikotti, joka kohdistuu venäläiseen öljyjätti Lukoiliin ja sen oligarkkiomistajaan, mutta joka kurittaa kovalla kädellä suomalaisia huoltamoyrittäjiä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan sytytti Suomessa Teboil-boikotin, joka on levinnyt nopeasti ja laajalle. Ideana boikotissa on hankaloittaa venäläisen öljyjätti Lukoilin toimintaa. Oy Teboil Ab on Lukoilin Suomessa toimiva tytäryhtiö.

Boikotointi iskee samalla jopa voimakkaammin myös suomalaisiin yrittäjiin, jotka myyvät polttoainetta, pesevät autoja ja pyörittävät lounasruokaloita omissa yrityksissään Teboil-brändin alla.

”Perjantaina myynti lähti rajusti laskuun ja lauantaina pudotus oli 40–50 prosenttia”, kertoo pohjoissuomalainen Teboil-yrittäjä Olli-Pekka Mäkipeura Helsingin Sanomille.

Mäkipeuran äänessä kuuluu syvä huolestuneisuus.

Mäkipeura, toisen polven huoltamoyrittäjä pyörittää liikenneasemaa Tervolassa nelostiellä, Kemin ja Rovaniemen välisellä osuudella.

”Myynti laski lauantaina euroissa noin 5 000 euroa, mikä tarkoittaa sitä, että noin 500 ateriaa jäi myymättä. Henkilökunta seisoi rivissä ja ihmetteli, missä asiakkaat. Jotain saattoi aavistaa jo aamusta, kun tulin töihin. Silloin neljä työntekijää tuli heti sanomatta mitään halaamaan. Siitä tiesi, että pulassa ollaan”, Mäkipeura kertoo Helsingin Sanomille.

Teboil-boikotti levisi Suomessa loppuviikosta räjähdysmäisesti. Yksityishenkilöt viestittivät boikotista muun muassa sosiaalisessa mediassa ja perjantaina mukaan liittyi joukko suuria suomalaisia järjestöjä.

Sopimusten irtisanomisesta tai yhteistyön päättämisestä Teboilin kanssa kertoivat tuolloin ammattiliitoista Akavan Erityisalat, Ilmailualan Unioni, Insinööriliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto eli JHL, Muusikoiden liitto, Rautatieläisten unioni, toimihenkilöliitto Erto sekä tradenomeja edustava Tradenomit ry. Lisäksi perjantaina yhteistyön päättymisestä Teboilin kanssa olivat kertoneet yksityisautoilijoiden etujärjestö Autoliitto ja karavaanarien kattojärjestö SF-Caravan.

Lauantaina vastaavasta päätöksestä kertoi vielä lisäksi elintarviketyöläisten ammattiliitto SEL sekä autoliike Kamux.

Yhteensä boikotoivissa järjestöissä on satoja tuhansia jäseniä, sillä pelkästään JHL:n jäsenmäärä on noin 200 000. Yhteistyö oli merkinnyt liittojen jäsenille alennuksia polttoaineen hinnassa.

Teboil-ketjulla on Suomessa kaikkiaan satakunta liikenneasemaa, joissa työskentelee omistajayrittäjien lisäksi yhteensä noin 800 työntekijää. Lisäksi Teboililla on kylmäasemia noin 220.

Venäläinen Lukoil on Venäjän suurimpia yhtiöitä ja sen keskeisenä omistajana on pidetty oligarkki Vagit Alekperovia. Neuvostoliiton entinen apulaisöljy- ja kaasuteollisuusministeri on talouslehti Forbesin tuoreimmassa listauksessa maailman varakkaimpien listalla sijalla 66.

Samalla hän on tietenkin miljardiomaisuuksineen myös yksi Venäjän rikkaimmista henkilöistä.

Oy Teboil Ab:n toimitusjohtajana Suomessa on vuodesta 2019 alkaen toiminut venäläinen Alexey Moskalenko, joka on työskennellyt Lukoilissa aina vuodesta 2003 alkaen.

Teboil-asemia pyörittävät kuitenkin suomalaiset yrittäjäperheet ympäri maata.

Pohjoissuomalainen liikenneasemayrittäjä Mäkipeura sanoo ymmärtävänsä boikottia tietyllä tapaa. Mäkipeura kuitenkin muistuttaa, että Teboililla työskentelee merkittävä määrä suomalaisia ja että boikotti vaikuttaa heihin ja heidän perheisiinsä.

”Teboileissa työskentelee lähes tuhat suomalaista. Se on merkittävä määrä ihmisiä, joita vastaan on nyt hyökätty”, Mäkipeura sanoo.

Yrittäjillä on erilaisia sopimuksia Lukoil-vetoisen Teboil-osakeyhtiön kanssa liikemerkin käytöstä. Joillakin asemilla Teboil omistaa kiinteistön, jota suomalainen yrittäjä vuokraa. Toisissa taas suomalainen yrittäjä omistaa kiinteistön ja pumput kuten Mäkipeuran tapauksessa.

”Luullaan, että joka kahvikupista menisi rojalteja Putinille, mutta näin ei ole”, Mäkipeura sanoo.

Mäkipeura kertoo maksavansa kuukausittain Teboilille vain pienen maksun, noin 500 euroa, jolla hän saa markkinointimateriaalia.

”Periaatteessa voisin luopua siitäkin, jolloin en maksaisi Teboilille mitään. Meillä on Tervolassa brändeinä liiketilassa myös Hesburger sekä Kotipizza ja lisäksi meillä on oma myymälä sekä oma ravintola, jossa on tarjolla lounasta ja à la cartea. Mittarikenttä on vuokrattu ulos Teboilille. He maksavat siitä kuukausivuokraa.”

”Tämä tuntuu todella väärältä, sillä me olemme tällä alueella Tervolassa todella merkittävä työllistäjä. Henkilökuntaa on parikymmentä. Minä en liity yrittäjänä Venäjään millään lailla eikä myöskään meidän henkilökunta”, Mäkipeura kertoo.

Helsinkiläinen huoltamoyrittäjä, Itäväylän Teboilia pyörittävä Pekka Haapalainen sanoo, että tilanne on heillä rauhallinen.

”Toki tämä arveluttaa ja pelottaa kovasti”, Haapalainen sanoo.

”Meillä asiakkaat ovat ymmärtäneet asiaa. Ei ole näkynyt myynneissä vielä kovin paljon. Ensi viikolla nähdään todellinen vaikutus”, Haapalainen sanoo.

Teboilin pääkonttorilla aiotaan ensi viikolla miettiä, miten laajaksi levinneen boikotin kanssa toimitaan ja miten siihen vastataan.

”Toivon malttia ja järjenkäyttöä, nyt kun ihmiset isolla intohimolla suhtautuvat tähän ympärillämme olevaan asiaan. Tämä tilanne ei ole meidän kauppiaidemme vika”, sanoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt Teboililta.

Viestintäjohtaja Flyckt kertoo saaneensa lauantaina viestiä, jonka mukaan Seinäjoella sikäläisen Teboilin pumput oli sotkettu naudanverellä. Tapauksesta uutisoi aiemmin myös Yle.

”Meillä on suuri huoli, miten kauppiasverkosto jaksaa. Pitää muistaa, että takana on kaksi vuotta koronaa. Tätä ei kauppiaskenttä olisi enää tähän päälle kaivannut”, Flyckt sanoo.

Viestintäjohtaja Flyckt muistuttaa, että Teboil-ketju ostaa polttoaineensa samalla tavalla kuin muutkin ketjut Suomessa.

”Toivoisin, että mediakin ottaisi huomioon, että tämä boikotti kohdistuu suomalaisiin. Ei tällainen boikotti näy tässä tilanteessa Suomen ulkopuolelle”, viestintäjohtaja sanoo.

Pohjoissuomalainen yrittäjä Mäkipeura kertoo saaneensa viestejä, joissa häntä kehotetaan repimään Teboilin-liikemerkit alas. Sopimuksista ei voi kuitenkaan niin vain irtautua.

”Kassalla näitä kommentteja ei kuule, mutta sosiaalisessa mediassa kyllä. [Sunnuntaina] aamulla töihin lähtiessä rouva mietti, että onkohan rakennus spreijattu. Ei ollut”, Mäkipeura kertoo.

Mäkipeuran yrittäjätaival on ollut jo valmiiksi karikkoinen. Tervolan alkuperäinen huoltamorakennus paloi vuonna 2014. Seuraava kiusaaja oli koronapandemia, josta koko huoltamoala on kärsinyt kaksi vuotta. Pandemiasta huolimatta Mäkipeura otti isosti lainaa, ja investoi yhtiöönsä, sillä hän uskoo tulevaisuuteen.

”Ei kahta ilman kolmatta vai miten sitä sanotaan”, Mäkipeura sanoo.

”Kaksi kevätsesonkia vei korona, ja nyt Putin vei sen kolmannen.”