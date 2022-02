Maailman suurimpien kansantalouksien uudet pakotteet Venäjää vastaan ovat poikkeuksellisen ankaria.

Yhdysvallat ja Euroopan unioni kumppaneineen valmistautuu jäädyttämään Venäjän keskuspankin ulkomaiset sijoitukset ja irrottamaan venäläisiä pankkeja kansainvälisestä maksujenvälitysjärjestelmästä (Swift).

Kaiken lisäksi pakotteisiin määrättyjen miljardöörien, yritysjohtajien ja heidän yritystensä ulkomailla oleva omaisuus takavarikoidaan.

”Yhtä ankaria talouspakotteita kuin ennakkotietojen perusteella ollaan Venäjää vastaan määräämässä, on viime vuosina kohdistettu Pohjois-Koreaan, Iraniin ja Venezuelaan. Nyt ollaan siirtymässä aivan uuteen vaiheeseen siinä, kuinka järeitä pakotteita Venäjää vastaan käytetään”, sanoo Venäjän talouteen erikoistunut Suomen Pankin neuvonantaja Laura Solanko.

Venäjän keskuspankin ulkomaille sijoitetusta valuuttavarannosta karkeasti laskettuna 130 miljardia dollaria on kullassa, 70 miljardia dollaria kiinalaisissa arvopapereissa ja runsaat 400 miljardia vauraimpien länsivaltioiden (G7) ja niiden yritysten joukkolainoissa.

Ennakkotietojen perusteella useimmat vauraimmista valtioista olisivat valmiita estämään Venäjän keskuspankkia käyttämästä runsaan 400 miljardin dollarin valuuttavarantojaan. Päätöksistä on tarkoitus kertoa myöhemmin sunnuntaina.

Kuluneen viikon aikana keskuspankki on pyrkinyt lieventämään ruplan heikkenemistä ostamalla markkinoilta ruplamääräisiä arvopapereita. Tällaiset ostot puolestaan edellyttävät, että keskuspankki voi jatkuvasti ja nopeasti hyödyntää ulkomaisia varojaan.

”Jos tämä mahdollisuus viedään keskuspankilta pois, rupla romahtaa kuin kivi. Vaikka suuri osa venäläisistä ei propagandan takia tietäisi, mitä Ukrainassa oikeasti tapahtuu, valuutan täysimittainen romahdus ei jää yhdeltäkään venäläiseltä huomaamatta”, Solanko sanoo.

Kotitalouksien arkielämässä ruplan romahdus tarkoittaisi kuluttajahintojen erittäin voimakasta kallistumista eli palkkojen ostovoiman romahdusta.

Valuutan ennakoitu romahdus johtaa yleensä talletuspakoon, jota yksikään pankki ei ajan mittaan kestä. Sunnuntaina ihmiset jonottivat jo pitkin Venäjää pankkiautomaateille nostaakseen talletuksiaan.

Talletukset liikepankkeihin eivät ole seteleinä pankkiholvissa, vaan ne on aina sijoitettu eteenpäin, jolloin laajamittainen talletuspako tarkoittaa käteisen loppumista. Sen takia pankit joutuvat myymään muita sijoituksiaan, mikä saattaa olla pakotteiden takia hyvin vaikeaa.

Ihmiset jonottivat pankkiautomaatille Pietarissa sunnuntaina.

Kysymys kuuluu, mikä ulkomainen sijoittaja haluaisi tai uskaltaisi pakotteiden takia ostaa venäläisten liikepankeilta arvopapereita, kun ne on määritelty ”myrkyllisiksi”.

Venäjän kahdesta suurimmasta liikepankista Sberbankia ja VTB:tä vastaan jo määrätty ankarat pakotteet, joiden takia niitä rahoittavat ottavat riskin joutua pakotteiden kohteeksi.

”Ennakoitujen pakotteiden takia on vaikea kuvitella sellaista osapuolta, joka haluaisi tai uskaltaisi ostaa edes Venäjän keskuspankilta sen hallussa olevia ulkomaisia joukkolainoja. Tällaisella osapuolella olisi riski joutua pakotteiden kohteeksi, tai että yhdysvaltalaiset pankit eivät haluaisi olla sen kanssa missään tekemissä”, Solanko sanoo.

Selvää on myös se, että rahoitusmarkkinoilla ei ole mahdollista toimia ilman suoraa tai epäsuoraa yhteistyötä yhdysvaltalaisten pankkien kanssa. Yhdysvaltalaiset pankit eivät taas suostu olemaan tekemissä niiden kanssa, joiden asiakkaina on pakotteisiin määrättyjä pankkeja, yrityksiä tai ihmisiä.

”Pakotteet ovat koko ajan ankarampia ja vaikuttaa siltä, että keskuspankkiin kohdistetut pakotteet saattavat horjuttaa koko Venäjän rahoitusjärjestelmää. Lähes varmaa on, että rupla heikkenee maanantaina voimakkaasti, jos Venäjän keskuspankilta tosiaan viedään mahdollisuus tehdä tukiostoja ruplan romahduksen estämiseksi”, sanoo finanssiyhtiö Nordean päästrategi Jan von Gerich.

Viime päivinä paljon on keskustelu myös venäläisten pankkien irrottamisesta Swift-maksujenvälitysjärjestelmästä. Sitä voi verrata vedenjakeluputkistoon. Jos venäläisiä pankkeja estetään käyttämästä putkistoa, se ei välttämästä vielä estä vedenkäyttöä vaan tekee siitä hankalaa: vesi pitää kantaa kaivosta käsin.

”Venäläisten pankkien irrottaminen Swiftistä täydentää jo aikaisemmin määrättyjä erittäin ankaria pakotteita. Periaatteessa voisi olla mahdollista, että jotkin vaikkapa aasialaiset pankit katsoisivat, että päätös estää välittämästä venäläisten pankkien dollarimääräisiä maksuja ei koske niitä. Irrottamalla venäläisiä pankkeja Swift-putkistosta myös tämä väylä tukitaan”, sanoo Suomen Pankin maksujärjestelmät-osaston päällikkö Päivi Heikkinen.

Tähän mennessä Yhdysvallat on jo estänyt suurista pankeista Sberbankin, VTB:n Otkritijen ja Sovcombankin varainhankinnan länsimaisilta rahoitusmarkkinoilta ja kieltänyt niiden välittämien maksujen käsittelyn. Tätä ennen Venäjän valtion varainhankintaa rahoitusmarkkinoilta rajoitettiin voimakkaasti.

Lue lisää: Yhdysvallat irrottaa Venäjän suurimmat pankit lännen rahoitus­­markkinoilta – vaikutus voi olla kovempi kuin EU:n hylkäämällä Swift-kiellolla

Venäjän keskuspankin ulkomaisten sijoitusten käytön estäminen on pakote, johon se on saattanut jo varautua. Ongelmana vain on se, että keskuspankit eivät koskaan kerro kovin täsmällisesti, missä niiden ulkomaiset sijoitukset eli valuuttavaranto on.

Venäjän keskuspankki on saattanut varautua pakotteisiin siirtämällä kultaharkkojaan kotimaahan, jolloin niitä ei voida ulkomailla takavarikoida. Se on myös saattanut lisätä sijoituksia kiinalaisiin arvopapereihin, koska toistaiseksi on epäselvää, millaisin pakotteisiin Kiina saattaisi olla valmis.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ja Euroopan unioni kumppaneineen ilmoittivat lauantaina myös aloittavansa yhteistyön pakotteisiin määrättyjen ihmisten ja yritysten omaisuuden jäädyttämiseksi.

Suomen Pankin neuvonantaja Laura Solanko pitää myös tätä erittäin merkittävänä päätöksenä.

”Jos tällainen päätös saadaan aikaan ja sen valvomiseen annetaan riittävät resurssit, venäläinen eliitti ei voi enää jatkaa elämäntyyliään, johon se on vuosikausia tottunut. Tämän seurauksena Venäjän rikkaimmat ihmiset alkavat ehkä ajatella, että presidentti Vladimir Putinin toiminnassa ei ole mitään järkeä tai ainakaan hyötyä heille tai ylipäätään liiketoiminnalle.”

Solanko painottaa myös, että pakotteita on edelleen mahdollista kiristää. Useimpia Venäjän rikkaimpia ihmisiä tai heidän yhtiöitään ei ole vielä määrätty pakotteisiin.

”Periaatteessa Venäjän keskuspankkia kohtaan voitaisiin määrätä kattavat pakotteet, joka tarkoittaisi likimain samaa kuin taloussaarto. Maksuliikenne Venäjälle käytännössä estettäisiin kokonaan”, Solanko sanoo.

Venäjän hyökätessä torstaina Ukrainaan Moskovan pörssin yleisindeksi romahti ja rupla heikkeni erittäin voimakkaasti. Perjantaina osakkeet ja rupla elpyivät, koska valtion omistamat pankit todennäköisesti määrättiin ostamaan osakkeita ja keskuspankki hankkimaan muita ruplamääräisiä arvopapereita.

”Pidän hyvin mahdollisena, että kaupankäyntiä Moskovan pörssissä ei aloiteta maanantaina normaalisti valtavan epävarmuuden takia. Jos se aloitetaan, melkein mitä tahansa voi tapahtua”, sanoo Nordean päästrategi Jan von Gerich.