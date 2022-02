BP on toiminut Venäjällä yli 30 vuotta.

Brittiläisen öljy-yhtiö BP:n hallitus ilmoittaa myyvänsä 20 prosentin omistusosuutensa venäläisestä energiayhtiö Rosneftista vastalauseena Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

BP:n toimitusjohtaja Bernard Looney eroaa Rosneftin hallituksesta välittömästi.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan on aggressio, jolla on järkyttävät seuraukset. BP on toiminut Venäjällä yli 30 vuotta ja työskennellyt loistavien venäläisten kollegoiden kanssa. Tämä sotilaallinen toiminta merkitsee kuitenkin perustavanlaatuista muutosta”, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Helge Lund tiedotteessa.

Yhdysvallat on määrännyt pakotteet Rosneftin toimitusjohtajaa Igor Setšiniä vastaan. Setšin on kuulunut vuosikausia presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

Rosneft on yksi maailman suurimmista öljyntuottajista. Sen suurin osakkeenomistaja on Venäjän valtio. Rosneft-sijoituksen kirjanpitoarvo BP:n taseessa oli viime vuoden lopussa 14 miljardia dollaria. BP varautuu sijoituksen suuriin arvonalennuksiin, koska se on päättänyt irtautua Rosneftista.