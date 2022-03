Noin viidelläsadalla suomalaisyrityksellä on sellaista kauppaa Venäjän kanssa, joka kuuluu suoraan uusien vientikieltojen piiriin. Ruplan heikentyminen ja rahaliikenteen rampauttaminen osuu vielä isompaan joukkoon yrityksiä.

Sadoissa suomalaisyrityksissä selvitetään parhaillaan kuumeisesti, saavatko ne jatkaa tuotteidensa myymistä Venäjälle entiseen tapaan.

Länsimaat asettivat Venäjälle viikonloppuna uusia mittavia talouspakotteita, jotka laajentavat merkittävästi vientirajoituksia maahan. Rajoitusten piirissä olevia tuotteita Venäjälle vieviä yrityksiä on Suomessa runsaat 500, ja monessa niistä vallitsee epätietoisuus siitä, millä tavoin pakotteet niihin vaikuttavat.

Eräs Venäjälle paljon vientiä harjoittava yhtiö on metsäkoneita valmistava Ponsse. Yhtiössä selvitetään paraikaa yhdessä ulkoministeriön kanssa, miten vientipakotteet vaikuttavat siihen, kertoo toimitusjohtaja Juho Nummela.

”On selvää, että rahoitusmarkkinoihin asetetut pakotteet osuvat Venäjän markkinaan voimakkaasti. Ruplan romahtaminen vaikuttaa suoraan asiakkaiden maksukykyyn. Lisäksi vientipakotteissa on kohtia, jotka koskevat maastokäyttöön liittyviä kulkuneuvoja. Nyt luetaan ja selvitellään, mitä se käytännössä tarkoittaa meidän kannaltamme”, Nummela sanoo.

Ponssen liikevaihdosta noin 20 prosenttia tulee Venäjältä. Se on yhtiön suurin yksittäinen vientimarkkina.

”Se tarkoittaa niin suurta määrää koneita, että lyhyellä aikavälillä markkinan korvaaminen nykyisessä markkinatilanteessa voisi onnistua, mutta pitkällä aikavälillä se on haastavaa”, Nummela sanoo.

Nummela ei pysty vielä arvioimaan pakotteiden talous- tai työllisyysvaikutuksia yhtiöön, sillä tilanne elää jatkuvasti.

”Iso isku tämä on joka tapauksessa.”

Venäjä on Suomen viidenneksi tärkein vientimarkkina. Tullin tilastojen mukaan Venäjän-kauppaa tekee noin 2 200 yritystä, joista noin neljännes tekee kauppaa vientirajoitusten piirissä olevilla tuotteilla.

Venäjän-kaupan merkitys Suomen taloudelle on kuitenkin vähentynyt sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan vuonna 2014. Osa suomalaisyrityksistä lopetti tuon jälkeen kokonaan Venäjän kaupan, ja moni muu on pyrkinyt tietoisesti vähentämään Venäjä-riskiään etsimällä vaihtoehtoisia vientimarkkinoita.

Tullin tilastojen mukaan Venäjän-kaupassa mukana olevien yritysten määrä on vähentynyt 16 prosenttia vuoden 2013 jälkeen.

Viilua ja vaneria tuottavan sekä viilupuun ja -palkkien valmistuslaitteistoja rakentavan Rauten viime vuoden liikevaihdosta 49 prosenttia tuli Venäjältä, kertoo Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiski.

”Kysyntä on Venäjällä ollut korkeaa viimeisen kolmen vuoden ajan. Se on ollut meille paljon vahvempi markkina kuin mitä se perinteisesti on ollut”, Kiiski kertoo.

Vientikiellot eivät suoraan koske Rauten valmistamia tuotteita, mutta yhtiössä selvitetään nyt, onko joissakin tuotteissa kuitenkin kiellettyjä komponentteja.

Tällä hetkellä Rautelle suurin riski liittyy maksuliikenteen häiriöihin. Yhtiöllä on yli kymmenen projektia kesken Venäjällä. On epävarmaa, pystyvätkö asiakkaat maksamaan laskunsa suunnitelmien mukaisesti.

”Olemme käynnistäneet selvityksen, jossa projektien tilanteet käydään yksitellen läpi. Vielä ei ole selvää kuvaa siitä, kuinka kovasti tämä iskee meihin.”

Venäjä on ollut globaalisti toimivalle Rautelle kuin toinen kotimarkkina, mutta nyt katse suuntautuu muualle.

”Selvää on, että painopiste tulee siirtymään muille markkinoille.”

Lopuksi Kiiski mainitsee, että Rautella on paljon venäläistaustaisia ihmisiä töissä sekä Suomessa että Venäjällä. Yhtiö haluaa pitää huolta heidän hyvästä kohtelustaan.

”Olen korostanut kaikille, että toimimme heidän kanssaan ammattimaisesti. He eivät ole välittömässä vastuussa Venäjän poliittisesta toiminnasta.”

Uudet vientipakotteet osuvat Suomessa erityisesti raskaaseen teollisuuteen, meri- ja lentoteollisuuteen sekä tietotekniikka-alaan.

Kaikkien laivojen, veneiden ja niiden osien sekä lentokoneiden ja niiden osien vienti kielletään. Ulkoministeriön mukaan tätä pykälää tulkitaan laajasti. Se koskee jopa kumiveneiden vientiä Venäjälle.

Kaksikäyttötuotteiden tuotteiden, jotka soveltuvat siviilikäytön lisäksi myös sotilaskäyttöön, vienti kielletään poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Pakotteet rajoittavat myös sellaisten teknologioiden ja palveluiden vientiä, jotka voisivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan teknologista kehittämistä. Tämä koskee laajasti elektroniikkaa, tietotekniikkaa ja niitä koskevia palveluja.

Myös öljynjalostustoimintaan liittyvän laitteiston ja teknologian vienti kielletään.

Ulkoministeriön vientivalvontayksikön johtaja Teemu Sepponen toteaa, että yritysten on syytä varautua siihen, että pakotteet voivat edelleen laajentua.

Vaikka vientirajoitusten piirissä olevilla tuotteilla kauppaa käyviä yrityksiä on vähän, iskevät uudet talouspakotteet yleisesti Venäjän talouteen ja vaikuttavat kaikkiin Venäjällä liiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin. Osin vaikutukset läikkyvät myös yli Venäjän rajojen.

Venäjän suurimpiin pankkeihin ja maan keskuspankkiin kohdistuvat pakotteet saivat ruplan arvon maanantaina romahtamaan ja käynnistivät talletuspaon. Tämä iskee suoraan venäläisten kuluttajien ostovoimaan ja aiheuttaa menetyksiä myös niille länsimaisille yhtiöille, jotka saavat osan myynnistään ruplissa.

Suomalaisista yrityksistä esimerkiksi Fazerilla on Venäjällä merkittävää liiketoimintaa. Venäjä on yhtiön kolmanneksi tärkein markkina Suomen ja Ruotsin jälkeen. Sillä on maassa neljä leipomoa ja 2 300 työntekijää. Viime vuonna Fazer teki Venäjällä lähes 160 miljoonan euron liikevaihdon, mikä vastaa 14 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta.

Myös kuljetuksiin voi tulla häiriöitä. Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit kertoo, että rajanylityspaikoilla ja välivarastoissa on jo aloitettu vientirajoitusten piirissä olevien tuotteiden tarkastaminen.

”Jonkin verran ajoneuvoja jo odottaa siellä päätöstä siitä, onko kuljetettava tuote pakotteiden piirissä vai ei”, Rakshit sanoo.

Lentorahtiin on niin ikään odotettavissa häiriöitä. EU-maat ilmoittivat sulkevansa ilmatilan venäläiskoneilta, mihin Venäjän vastasi samalla mitalla. Näin ollen Finnair ei pääse lentämään Kiinaan ja Japaniin Venäjän yli.

Lentorahdissa kulkee yleensä arvokkaita ja herkkiä tai nopeasti pilaantuvia tuotteita, esimerkiksi lääkkeitä.