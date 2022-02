Venäjällä kansa köyhtyy, pankit halvaantuvat ja näkö­piirissä on paha taantuma: ”Venäjän talous on hyvin hauraassa tilassa”, sanoo ekonomisti

Kotitalouksien reaaliset tulot supistuvat ruplan romahduksen takia entisestään. Pakotteet haittaavat jo pahoin pankkien toimintaa.

Venäjän ruplan romahdus aiheuttaa mittaamatonta vahinkoa Venäjän taloudelle.

Romahdus johtuu länsimaiden määräämistä pakotteista, joilla estetään keskuspankkia hyödyntämästä ulkomaille sijoittamiaan varoja.

Venäläisille kuluttajille valuutan romahdus tarkoittaa, että käteinen ei ole enää arvon säilyttäjä. Käteisen keskeinen tarkoitus on, että ihmiset voivat luottaa sen arvon pysyvän vakaana. Nyt luottamus on rapautunut.

Ruplan romahduksen takia liki kaikki tavarat ja palvelut kallistuvat voimakkaasti, mutta aivan erityisesti tuontituotteet. Suuri epävarmuus talouden tulevaisuudesta muuttaa yleensä myös yritysten ja kotitalouksien käyttäytymistä: ne alkavat säästää, mikä vähentää kysyntää.

Rupla romahti maanantaina likimain 20 prosenttia, mikä on erittäin suuri muutos valuutan arvossa yhden päivän aikana. Yhden dollarin arvo oli maanantaina noin 100 ruplaa, kun tammikuun alussa yhdellä dollarilla sai 75 ruplaa.

Hillitäkseen ruplan romahdusta Venäjän keskuspankki nosti ohjauskorkonsa 20 prosenttiin. Se tarkoittaa, että talouskasvu hidastunee voimakkaasti, koska pankit eivät voi myöntää yrityksille ja kotitalouksille lainaa siedettävillä ehdoilla. Kun lainojen korko on hyvin suuri, yritysten investoinnit vähenevät ja kotitalouksien kulutus supistuu.

”Pakotteet aiheuttavat suurta vahinkoa Venäjän taloudelle. Viime vuonna kotitalouksien käytettävissä olevat reaaliset tulot olivat viime vuonna pienemmät kuin vuonna 2013 ja ruplan romahduksen takia supistuvat entisestään. Tuskin mitään merkittäviä ulkomaisia investointeja Venäjällä on odotettavissa pitkään aikaan pakotteiden ja sodan takia”, sanoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimusyksikön päällikkö Iikka Korhonen.

Pakotteet haittaavat pahoin myös liikepankkien toimintaa. Sberbankin osake romahti maanantaina Lontoon pörssissä 74 prosenttia, koska sijoittajien luottamus pankkia kohtaan on mennyt. Sberbankin suurin osakkeenomistaja on Venäjän valtio. Sekasorron takia Moskovan pörssissä ei käyty lainkaan kauppaa maanantaina.

Venäjällä on alkanut myös talletuspako, joka on pankeille pahin mahdollinen painajainen. Talletukset eivät ole käteisenä pankkien holveissa, vaan talletukset on sijoitettu arvopapereihin. Ihmisten nostaessa suuria määriä käteistä tileiltään, käteisestä tulee pulaa.

Euroopan keskuspankki varoitti maanantaina Sberbankin eurooppalaisten tytäryhtiöiden olevan jo vararikon vaarassa talletuspaon takia. Sillä on Euroopassa tytäryhtiöt Itävallassa, Kroatiassa ja Sloveniassa.

"Venäjällä on käytännössä jo otettu käyttöön pääomarajoitukset, sillä keskuspankki ja valtiovarainministeriö ovat määränneet vientiyritykset siirtämään 80 prosenttia tuloistaan Venäjälle. Lisäksi pankkeja on kielletty ostamasta venäläisiä arvopapereita ulkomaalaisilta sijoittajilta, jotka ovat jääneet näin loukkuun venäläisille markkinoille. Näillä keinoilla yritetään hillitä ruplan romahdusta”, Korhonen sanoo.

Periaatteessa venäläiset liikepankit voisivat myydä omistamiaan arvopapereita, mutta pakotteiden takia tuskin kukaan ulkomainen sijoittaja haluaa niiltä mitään ostaa. Vaarana on, että ostaja joutuu suuriin vaikeuksiin asioidessaan ”mustalle listalle” asetettujen pankkien kanssa.

Vaikka ostaja jostain löytyisikin, kaupan toteuttaminen voi olla hyvin vaikeaa, koska keskeisten pankkien maksujenvälitys on pakotteilla estetty tai rajoitettu. Useiden pankkien varainhankinta kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta on myös tosiasiallisesti estetty pakotteilla.

Kun pankkeja irrotetaan rahoitusmarkkinoilta, ne ovat verraten nopeasti vararikon vaarassa. Ainoa joka niitä voi auttaa on Venäjän keskuspankki, mutta senkin mahdollisuudet ovat pakotteiden takia hyvin rajalliset.

Venäjän valtion joukkolainojen arvo romahti maanantaina, koska sijoittajat arvioivat maan olevan pakotteiden takia maksukyvyttömyyden partaalla. Viime perjantaina luottoluokitusyhtiö S&P asetti Venäjän valtion joukkolainat roskalainoiksi.

”Venäjän talous on pakotteiden takia hyvin hauraassa tilassa. Toistaiseksi on vaikea arvioida täsmällisesti, mihin rahoitusjärjestelmän suuri epävakaus lopulta johtaa. Pidän hyvin todennäköisenä, että Venäjällä on edessään laajamittainen taantuma, josta elpyminen voi kestää todella pitkään”, sanoo finanssiyhtiö Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman.

Yhdysvaltainen pankki JP Morgan arvioi maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että Venäjän elintasoa mittaava bruttokansantuote romahtaa huhti–kesäkuussa 20 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja vuositasolla 3,5 prosenttia pakotteiden takia.

Venäjän valtion maksukyvyttömyys aiheuttaisi suuria ongelmia monille eurooppalaisille pankeille. Ranskalaiset, italialaiset ja itävaltaiset pankit ovat sijoittaneet kymmeniä miljardeja euroja Venäjän valtion joukkolainoihin.

Maksukyvyttömyyden vaaraa lisäsi presidentti Vladimir Putin ilmoitus kieltää kaikkia Venäjän kansalaisia siirtämästä valuuttaa ulkomaille. Kielto koskee myös ulkomaanvelkojen lyhennyksiä.

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat valmiita myös lisäämään pakotteita Venäjää vastaan.

”Tarkoituksenamme on varmistaa, että Venäjän talous menee taaksepäin, jos presidentti Putinpäättää jatkaa hyökkäystään Ukrainaan, ja meillä on siihen myös keinot”, sanoi Yhdysvaltojen nimettömänä esiintynyt virkamies Reutersille.