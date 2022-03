”Tuntuu turhalta sanoa, että tsemppiä” – Useilla suomalais­yrityksillä on työntekijöitä Ukrainassa, näin sodan keskellä toimivia työntekijöitä yritetään auttaa

Useilla suomalaisilla yrityksillä on työntekijöitä tai kollegoja Ukrainassa. Yritykset miettivät nyt keinoja, joilla ne voisivat auttaa työntekijöitään sodan kiihtyessä.

Suomalaisella ohjelmisto- ja palveluyhtiö Tietoevryllä on Ukrainassa noin 2 000 työntekijää. Toimistoja on muun muassa Kiovassa, Lvivissä, Odessassa ja Harkovassa.

Useilla suomalaisilla yrityksillä on työntekijöitä Ukrainassa, ja sodan syttyminen maassa on herättänyt huolta työkavereista. Yhtiöt pyrkivät nyt auttamaan työntekijöitään kaikin mahdollisin keinoin.

Suomalaisella ohjelmisto- ja palveluyhtiö Tietoevryllä on Ukrainassa noin 2 000 työntekijää. Toimistoja on muun muassa Kiovassa, Lvivissä, Odessassa ja Harkovassa.

Yhtiö perusti jo pari kuukautta sitten työryhmän, joka alkoi seurata aktiivisesti tilanteen kehittymistä Ukrainassa. Jo ennen tilanteen eskaloitumista yhtiö tarjosi henkilöstölle mahdollisuuden sijoittua maan länsiosiin.

Evakuointia suurimmista kaupungeista jatketaan edelleen, yhtiöstä kerrotaan.

”Meillä on tällä hetkellä myös yhtiön johtoa paikalla Puolassa tukemassa tilannetta ja tekemässä avustustoimia työntekijöidemme parhaaksi”, kertoo Tietoevryn viestintäjohtaja Kia Haring sähköpostitse.

HS ei saanut suoria kommentteja Puolassa avustustyötä tekeviltä yhtiön edustajilta. Yhtiössä vedottiin kiireiseen tilanteeseen rajalla.

Yhtiö auttaa perheitä rajan yli Puolaan, Romaniaan ja Bulgariaan. Evakuoinnin jälkeen työntekijöille on järjestetty hotellihuoneita, kuljetuksia ja välttämättömyystarvikkeita sekä puhelimia, SIM-kortteja, kannettavia tietokoneita ja tarpeen mukaan myös terveyspalveluita.

Tietoevry on myös maksanut työntekijöilleen muutaman kuukauden palkat ennakkoon.

Yhtiö ei ole vielä tehnyt päätöksiä siitä, tuodaanko työntekijät myöhemmin Suomeen.

Suomalaisista suuryrityksistä Ukrainassa työntekijöitä on ainakin Nokialla ja Koneen hisseillä.

Nokialla on Ukrainassa 100 työntekijää, mutta yhtiö ei halunnut kertoa enempää heidän tilanteestaan.

Koneen hisseillä on Ukrainassa maayhtiö, jossa työskentelee 40 ihmistä. Koneella ei ole Ukrainassa tehdasta, vaan toiminta on hissien myymistä, asentamista, huoltoa ja modernisointia.

”Olemme hyvin surullisia ja järkyttyneitä Ukrainan sodasta ja ykkösprioriteettimme on varmistaa työntekijöidemme turvallisuus”, kertoo Koneen viestintäjohtaja Hanna Rutanen.

Yhtiö pyrkii päivittäin ottamaan yhteyttä ukrainalaisiin työntekijöihinsä varmistaakseen, että he ovat turvassa. Eilen tiistaina yhteys saatiin miltei kaikkiin, Rutanen kertoo.

Kone on perustanut globaalin ja paikallisen kriisiryhmän seuraamaan tilannetta ja koordinoimaan tukea paikan päällä. Koneella on toimistoja Ukrainan naapurimaissa, joista myös autetaan ukrainalaisia.

”Jos rajan yli tulee joku perhe, niin autamme kuljetuksissa ja majoituksessa”, Rutanen kertoo.

Kone kertoo maksavansa työntekijöille palkkaa, vaikka nämä eivät pystyisi työskentelemään.

Koneella on myös Venäjän maayhtiössä 650 työntekijää. Venäjällä työskennelleet suomalaiset ovat palanneet takaisin Suomeen, Rutanen kertoo.

Rutasen mukaan Kone noudattaa kansainvälisiä sanktioita ja on esimerkiksi lopettanut uusien tilaussopimusten allekirjoittamisen Venäjällä. Venäjän osuus Koneen myynnistä on alle prosentti.

Globaalilla videopeliyhtiö Ubisoftilla on Ukrainassa kehitysstudiot Kiovassa ja Odessassa. Ubisoftin Suomen-yksikkö on tehnyt yhteistyötä Ukrainan studioiden kanssa eri projekteissa, ja huoli kollegoista on suuri, kertoo Ubisoft-Redlynxin toimitusjohtaja Celine Pasula.

Tapahtumien kärjistyessä helmikuun puolivälissä Ukrainassa työskenteleviä kehotettiin siirtymään heidän itse määrittelemäänsä turvalliseen paikkaan. Tätä varten työntekijöille on jaettu myös lisävaroja, Pasula kertoo.

”Halusimme madaltaa kynnystä siihen, että työntekijät voivat tehdä vaikeita päätöksiä. Olemme maksaneet palkkoja etukäteen siltä varalta että pankkijärjestelmät menevät nurin”, Pasula sanoo.

Osa Ubisoftin työntekijöistä on päässyt rajan yli Ukrainasta. Naapurimaissa yhtiö on järjestänyt työntekijöilleen väliaikaisia asuntoja.

Yhtiö on ottanut käyttöön hätäviestijärjestelmän, jonka kautta ukrainalaisiin työntekijöihin voidaan olla yhteydessä.

Ubisoft on myös lahjoittanut rahaa Punaiselle ristille ja Pelastakaa lapset -järjestöille.

Yhtiössä halutaan pitää huolta kaikkien työntekijöiden henkisestä jaksamisesta. Esimerkiksi Ubisoftin Suomen-toimistolla on töissä ukrainalaisia, joilla on sukua ja perhettä kotimaassaan.

”Tämä tilanne on järkyttänyt meitä kaikkia, ja tarjoamme tukea myös heille, jotka eivät ole akuutissa vaarassa mutta joille tilanne on raskas”, Pasula sanoo.

Ukrainan rajapisteet ovat pahoin ruuhkautuneita. Tuoreella rakennusalan startup-yritys ProAppilla on Ukrainassa kuusi työntekijää, joista neljä asuu Lvivissä, yksi Kiovassa ja yksi Harkovassa, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Matti Lattu.

Eräät työntekijöistä olivat jonottaneet kokonaisen päivän rajalla lapsiensa kanssa, mutta eivät päässeet lähtemään.

”Naisihmiset yrittäisivät pois maasta jos pääsisivät, miehiä ei edes päästettäisi pois. Harkovasta ei pääse mihinkään”, Lattu sanoo.

ProApp maksaa työntekijöilleen palkkaa, vaikka he eivät pystyisi tekemään töitä. Toisaalta ukrainalaisten tuotekehittäjien viesti on ollut, että työnteko tuo sisältöä pitkiin päiviin, jotka pitää viettää sisätiloissa.

Yrityksen Suomessa asuva ukrainalainen tiiminvetäjä on päivittäin kontaktissa Ukrainassa oleviin työntekijöihin.

”Kädetön olohan tässä on. Turhalta tuntuu sanoa, että tsemppiä. Tuntuu tyhjältä. Jos on jotain mitä voidaan tehdä, niin se tehdään”, Lattu sanoo.