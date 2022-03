Amerikkalainen 19-vuotias Jack Sweeney koodasi botin, joka julkaisee Venäjän oligarkkien lentotietoja.

Vapiskaa venäläiset oligarkit, 19-vuotias Jack Sweeney on perässänne. Sweeney nousi julkisuuteen koodaamalla maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluvan Elon Muskin lentokoneen lentotietoja keräävän ja julkaisevan botin.

Nyt yhdysvaltalaisopiskelija Sweeney on tehnyt saman venäläisille oligarkeille.

Hän kirjoitti Twitteriin lauantaina näin:

Vapaasti suomennettuna Sweeney kertoo viestissään perustaneensa PutinJet-nimisen seurantabotin. Samalla hän muistuttaa, ettei aineisto ole missään nimessä täydellinen, koska Venäjällä on lukuisia yksityiskoneita.

Tarkan seurantavälineen luominen on vaikeaa myös siksi, etteivät venäläiset koneet käytä Sweeneyn mukaan kovin laajasti koneiden seuraamisen mahdollistavaa ADS-B-teknologiaa.

Sweeneyn Russian Oligarch Jets-nimellä julkaiseman botin seurantalistalta löytyy kuitenkin muun muassa Venäjän rikkaimpiin kuuluvan Vladimir Potaninin, Vagit Alekperovin, Oleg Deripaskan sekä Valioliigaseura Chelsean omistajan Roman Abramovichin lentotietoja.

Potanin on Bloombergin miljardööri-indeksin mukaan Venäjän rikkain ja maailman 57. rikkain ihminen. Hänellä on omaisuutta noin 24,7 miljardia dollaria.

Norilski nikel -konsernin ja Polyus Gold -kultakaivosten osaomistaja Potanin on yksi Venäjän vaikutusvaltaisimpia ihmisiä ja esimerkiksi Putinin jääkiekkokavereita.

Alekperov on öljy-yhtiö Lukoilin pääjohtaja ja maailman 255. rikkain ihminen. Hänellä on omaisuutta 8,8 miljardia dollaria. Lukoil tuottaa noin 2 prosenttia maailman öljystä.

Deripaska on Forbesin mukaan metalli- ja kaivosalan miljardööri, ja hänen omaisuutensa arvo on nykyään vajaat 4 miljardia dollaria. Hän on ollut aikoinaan Venäjän rikkain ihminen, mutta nykyään hänen omaisuutensa on vain murto-osa entisestä.

Maanantaina Deripaska kritisoi maataan sanomalla, että on aika lopettaa ”valtiokapitalismi” ja muuttaa politiikkaa.

"Talouspolitiikkaa on muutettava, kaikki tämä valtiokapitalismi on lopetettava", Deripaska totesi viestisovellus Telegramissa.

Samalla hän vaati viranomaisilta "selityksiä" siitä, mitä Venäjän taloudelle tapahtuu seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Sweeney on seurannut autonvalmistaja Teslan toimitusjohtaja Muskin lentoja bottinsa avulla kesäkuusta 2020 saakka.

Maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluva Musk tarjosi tammikuussa Sweeneylle 5 000 Yhdysvaltain dollaria Twitter-tilinsä sulkemisesta.

CNN:n näkemien viestien mukaan Musk otti opiskelijaan yhteyttä ensimmäisen kerran marraskuun lopussa. Musk pyysi opiskelijaa poistamaan tilin, koska se on Muskin mukaan turvallisuusriski.

Musk tarjosi opiskelijalle 5 000 dollaria, jotta ”hullut” eivät seuraisi hänen lentotietojaan. Tämä ei kuitenkaan Sweeneylle riittänyt vaan hän pyysi 50 000 dollaria rahoittaakseen opiskelujaan tai ostaakseen Teslan.

Sweeneyn botti on yhä aktiivinen. Se julkaisi tuoreimman tiedon Muskin lennoista 17 tuntia sitten.

Sweeney on kehittänyt lentotietobottitilejä myös muun muassa Microsoft-mijardööri Bill Gatesin ja Amazon-miljardööri Jeff Bezosin yksityiskoneista.

Asiasta kertoi ensimmäisenä uutistoimisto Bloomberg.