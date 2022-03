Netflix on tehnyt ostotarjouksen suomalaisesta Next Gamesista – Next Gamesin osake ampui välittömästi noin 120 prosentin nousuun

Ostotarjouksen mukaan Next Gamesin osakkeiden ja optio-oikeuksien yhteenlaskettu arvo on 65 miljoonaa euroa.

Suoratoistopalvelujätti Netflix on tehnyt ostotarjouksen suomalaisesta Next Gamesista.

Netflix ja Next Games allekirjoittivat keskiviikkona yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Netflix tekee ostotarjouksen kaikista Netflixin osakkeista ja optio-oikeuksista.

Next Gamesin suuret osakkeenomistajat Jari Ovaskainen sekä AMC Networks Ventures ovat jo hyväksyneet kaupan. Heillä on yhteensä noin 43,3 prosenttia Next Gamesin Osakkeista ja äänistä.

Tarjouksen mukaan Netflix tarjoaa 2,1 euroa jokaisesta osakkeesta. Kauppa on tarkoitus suorittaa käteiskauppana.

Tarjouksessa osakkeen tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 125,6 prosenttia verrattuna Next Gamesin osakkeen tiistain päätöskurssiin. Next Gamesin osake maksoi Helsingin pörssissä 0,93 euroa tiistain päätöskurssilla.

Ostotarjouksessa esitetty arvostus ylittää radikaalisti Next Gamesin tämänhetkisen markkina-arvon, joka on tietopalvelu Refinitivin mukaan noin 28,2 miljoonaa euroa.

Korkeimmillaan Next Gamesin markkina-arvo oli syyskuussa 2017, jolloin yhtiön arvo oli yli 270 miljoonaa euroa.

Kaupan jälkeen Netflixin tarkoituksena on siirtyä myös mobiilipelimarkkinoille. Yhtiöiden tiedotteen mukaan tarkoitus on, että Next Gamesista tulee Netflixin ”ydinpeliyhtiö”.

”Next Games laajentaa Netflixin pelistudiokyvykkyyksiä kehittäen samalla maailmanluokan pelivalikoimaa, josta jäsenet voivat nauttia ympäri maailmaa”, tiedotteessa kirjoitetaan.

Next Gamesin pelejä on tällä haavaa mahdollista ladata Apple Storesta ja Google Playsta.

Next Games tunnetaan yhä parhaiten The Walking Dead: No Man’s Land -hittipelistä, joka perustuu AMC-viihdeyhtiön tuottamaan erittäin suosittuun zombie-epidemiasta kertovaan The Walking Dead -televisiosarjaan.

Tv-sarja puolestaan pohjautuu sarjakuvaan.

Next Games on ollut erittäin riippuvainen Walking Dead -pelin menestyksestä. Esimerkiksi vuonna 2016 zombiepeli toi yksin sisään 95 prosenttia Next Gamesin bruttomyynnistä.

Yritys on aiemmin julkaissut myös Next Gamesin itse keksimään maailmaan perustuvan pelin, mutta se ei ollut suuri menestys.

Next Gamesin johto listautui Helsingin pörssiin maaliskuussa 2017. Yhtiön johto arvioi listautumisantinsa yhteydessä julkaistussa esitteessä, että Walking Dead tuottaisi yhtiön liikevaihdon ”lähes kokonaisuudessaan” myös vuonna 2017.

Riippuvaisuus yhdestä pelibrändistä mainittiin jo tuolloin riskiksi yhtiön tulevaisuuden kannalta.

Next Gamesin liikevaihto vuonna 2020 yli 27 miljoonaa euroa. Yhtiö teki tuolloin 6,4 miljoonan euron tappion.

Netlixin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 29,7 miljardia dollaria. Yhtiö teki viime vuonna voittoa verojen jälkeen noin 4,86 miljardia dollaria.