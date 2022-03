Markkinaturbulenssi on osunut poikkeuksellisen voimakkaasti valtion omistamiin yhtiöihin.

Nokian Renkaat on kärsinyt kriisistä eniten. Yhtiön osakekurssi on suorastaan romahtanut Venäjän sotatoimien seurauksena.

Venäjän Ukrainassa aloittama sota on aiheuttanut poikkeuksellisen rajuja seurauksia Helsingin pörssissä.

Raha on valtavan inhimillisen kärsimyksen edessä toissijaista, mutta jos osake­salkkuunsa kuitenkin vilkaisee, voi joutua pettymään.

Aloitetaan luvuista. Pörssin markkina-arvosta on sulanut sodan alun jälkeen 17 miljardia euroa. Pörssin sulkeuduttua keskiviikkona 23. helmikuuta Helsingin pörssin osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli tietopalvelu Refinitivin mukaan noin 314,8 miljardia euroa.

Tiistain roiman, noin 4,7 prosentin laskupäivän jälkeen pörssin yleisindeksin markkina-arvo oli pudonnut 297,4 miljardiin euroon. Pelkästään tiistaina pörssiyhtiöiden arvostuksista katosi yhteensä lähes 14 miljardia euroa.

Helsingin pörssin käynnissä oleva sukellus on historiallisen kova. Edellisen kerran Suomen osakemarkkinoilla on nähty yhtä suurta epävarmuutta koronapandemian iskettyä täydellä teholla maahan maaliskuussa vuonna 2020.

Suurena vessapaperin hamstrauspäivänä torstaina 12. maaliskuuta Helsingin pörssin yleisindeksi sukelsi 10,2 prosenttia. Pörssin markkina-arvosta suli päivässä järisyttävät 43,9 miljardia euroa.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin käynnistämä sota on runnellut etenkin Suomen valtion omistamia pörssiyhtiöitä. Esimerkiksi Fortumin markkina-arvosta on kadonnut muutamassa päivässä vajaat 3,2 miljardia euroa, eli lähes viidennes yhtiön arvosta. Valtio omistaa Fortumista noin 51 prosenttia. Markkina-arvo kuvaa yhtiön osakkeiden yhteenlaskettua arvoa.

Nesteen arvosta on sulanut sodan alun jälkeen noin 1,8 miljardia euroa eli hieman yli 6,6 prosenttia. Tämä on uusin isku yhtiötä vastaan, joka oli vielä vuoden 2021 tammikuussa lähes 50 miljardin arvostuksellaan Suomen selvästi arvokkain yhtiö. Nyt Nesteen markkina-arvo on enää vajaat 24,3 miljardia. Valtio omistaa Nesteestä noin 44 prosenttia.

Fortumia ja Nestettäkin suurempi kärsijä on suhteellisesti ottaen ollut lentoyhtiö Finnair. Valtion 56 prosenttisesti omistaman yhtiön arvosta on kadonnut sodan alun jälkeen kolmannes. Finnairin markkina-arvo on niin pieni, että euroiksi muutettuna sen markkina-arvosta on kadonnut selvästi vähemmän kuin Fortumin ja Nesteen arvosta, eli ”vain” vajaat 280 miljoonaa euroa.

Koko kriisistä on Helsingin pörssissä kärsinyt Finnairia enemmän ainoastaan Nokian Renkaat, jonka osakekurssi on suorastaan romahtanut Venäjän sotatoimien seurauksena.

Yhtiön arvosta on kadonnut 1,5 miljardia eli noin 44 prosenttia keskiviikkoiltaan 23. helmikuuta verrattuna. Se ei ole ihme, sillä yhtiön rengastuotannosta noin 80 prosenttia tuli viime vuonna Venäjältä – siis maasta, jota lähestulkoon koko läntinen maailma yrittää paraikaa eristää.

Pörssin rajujen reaktioiden ja etenkin valtionyhtiöiden ongelmien takia ei olekaan kovin yllättävää, että keskiviikkona järjestetään kaksikin erillistä tilaisuutta, joissa käsitellään tilannetta. Ensin kello 15 Keskuskauppakamari, ulkoministeriö ja Suomen Pankki järjestävät tilaisuuden, jossa käsitellään Venäjä-pakotteita ja niiden vaikutuksia yrityksiin.

Tuntia myöhemmin omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) järjestää tiedotustilaisuuden ”omistajaohjauksen ajankohtaisista asioista”. Koronakevään oppien perusteella ei olisi mahdotonta, että Finnairille valmisteltaisiin jo kovaa vauhtia uusia tukipaketteja.

Alta voit katsoa, miten Helsingin pörssiyhtiöiden markkina-arvot ovat sodan alkamisen jälkeen kehittyneet Finnairiin verrattuna.

Mutta mitä pörssin rytinä ja markkina-arvojen jyrkkä putoaminen tarkoittaa esimerkiksi säästöistään huolehtivan sijoittajan näkökulmasta?

Ei välttämättä mitään, jos osakkeita ei ole pakko myydä. Jos taas sijoittajalla on tarve käteiselle, edessä saattaa olla alennusmyynti. Jos kestää riskinottoa, edessä saattaa olla myös ostojen paikka.

Helsingin pörssin indeksiluku on nyt huomattavan matala, sillä edellisen kerran indeksilukema oli nykyistä pienempi jouluaatonaattona vuonna 2020. Moni saattaa siis harkita koronakuopassa toiminutta ratkaisua, eli osakekaupoille lähtemistä.

Tähän peliin lähtiessään on kuitenkin oltava valmis kärsimään myös tappioita. Näkymät ovat nyt poikkeuksellisen sakeat Putinin sotatoimien, kiivaana jylläävän inflaation sekä keskuspankkien ohjauskorkojen nostosuunnitelmien johdosta.