Venäjän tuonnin osuus Suomen metsä­teollisuuden käyttämästä puusta on nykyään noin kymmenen prosenttia.

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti keskiviikkona keskeyttävänsä kaikki toimintonsa Venäjällä. Syyksi se ilmoittaa Venäjän hyökkäyksen Ukrainassa.

Samalla yhtiö lopettaa tuotteidensa viennin Venäjälle ja kaiken puun­tuonnin Venäjältä Suomeen.

Päätös syntyi viestintäjohtaja Satu Härkösen mukaan yhtiön hallituksen ja johdon yhteisissä keskusteluissa.

”Tämä oli nyt paras ja vastuullisin ratkaisu”, hän sanoo.

Härkönen sanoo ratkaisua väliaikaiseksi, mutta sen kestoa hän ei voi ennustaa.

Härkösen mukaan kyse ei ollut siitä, että toiminnot ja tuonti Venäjältä olisivat muutoin pakotteiden vuoksi käyneet mahdottomiksi. Puuntuonti on jatkunut näihin päiviin asti. Lisäksi Stora Ensolla on Venäjällä kolme aalto­pahvi­pakkaus­tehdasta ja kaksi sahaa, jotka työllistävät noin 1 100 henkilöä.

Niiden toiminta pysäytetään, mutta työntekijöiden palkanmaksu jatkuu.

Suomen metsäteollisuuden puuntarpeesta perinteisesti merkittävä osa on katettu Venäjältä tulevalla puulla. Osuus on ollut 2000-luvulla suurimmillaan jopa viidennes ja aivan viime vuosinakin lähes 15 prosenttia.

Nykyään osuus on Metsäteollisuus ry:n mukaan noin kymmenen prosenttia. Se on myös venäläisen puun osuus Stora Enson tuotannossa.

Venäjältä tuotavasta puusta noin puolet on koivukuitua ja kolmannes havuhaketta. Merkittäviä käyttäjiä ovat sellutehtaat, mutta venäläistä puuta päätyy myös hakekattiloihin lämmön tuotantoon.

Määrät ovat niin suuria, että jos kaksi muutakin suurta suomalaista metsäyhtiötä, eli UPM ja Metsä Group, seuraisivat Stora Enson esimerkkiä, se voisi pidemmällä aikavälillä hyvinkin kasvattaa hakkuupainetta Suomen metsissä, jos tuotantomäärät halutaan pitää ennallaan.

Nyt tilanne on kuitenkin vielä niin tuore, että Stora Ensokaan ei halua tätä näkökohtaa suoraan kommentoida. Härkösen mukaan korvaavia puunlähteitä haetaan nyt monelta suunnalta.

”Me hyödynnämme suomalaista puuta ja myös omistamiamme metsiä Ruotsissa. Mahdollisesti tuontia voidaan myös lisätä Baltiasta”, hän sanoo.

”Meidän puunhankintamme tekee nyt kaikkensa, että se korvataan. Onko se sitten Suomesta vai ulkomailta, sitä ei ole vielä helppo sanoa tässä vaiheessa.”

Suomen metsiin kohdistuu parhaillaan monenlaisia toiveita ja paineita.

Metsäteollisuus on tärkeä osa vientiä ja merkittävä työllistäjä, ja uusia suuria sellutehtaita on perustettu ja perustetaan. Metsä Group esimerkiksi rakentaa Kemiin historiallisen suurta sellutehdasta, joka tulee lisäämään puunkysyntää entisestään.

Samaan aikaan metsistä toivotaan myös hiilinieluja ja hiilivarastoja ilmastonmuutoksen edetessä.

Lisäksi metsät ovat polttopisteessä keskustelussa, jota käydään Suomen luonnon monimuotoisuuden varjelusta. Suuri osa Suomen uhanalaisista eliölajeista on metsälajeja. Voimallinen ja laaja metsätalous on syy valtaosan niistä uhanalaisuuteen, vaikka metsäteollisuus on viime vuosina myös tehnyt omia toimiaan asiantilan parantamiseksi.